От капитана полиции до лучшего специалиста по питанию Балтии. История Александры Гаген

20 лет в эстонской полиции и звание капитана — вы бы подумали об этом, глядя на хрупкую блондинку? Вряд ли. Впрочем, большинству людей на просторах интернета стран Балтии Александра Гаген известна как человек, который точно знает, как правильно избавиться от лишних килограммов. Самой популярной персоной в этой сфере она стала и по версии Europian Award "Top brands and persons". О том, каким был ее путь, вы узнаете далее из интервью, которое она дала журналу "JANA".

Про фанатичных полицейских, 84 килограмма веса и гиперответственность



- Скажи, как девочки оказываются на работе в полиции? Откуда вообще возникла такая любовь?

На самом деле, я училась на руководителя малого бизнеса. Но в 1997 году оказалась в криминальной полиции на должности дознавателя. Честно говоря, я пришла туда исключительно по убеждениям, та как начиталась детективов и вообще думала, что буду там работать до конца своих дней.

- И что же пошло не так?

В какой-то момент своей жизни я, как и все, захотела родить ребенка. И начала активно заниматься этой темой. И тут обнаружилось, что у меня есть проблемы со здоровьем…

Как раз в то время начал очень серьезно увеличиваться вес, причем, не по дням, а по часам! Я привыкла к своим 48 килограммам, но уже через какое-то время весила 58. Естественно, запаниковала и решила проверить в чем дело. Оказалось, что произошел серьезный гормональный сбой, верхняя норма некоторый гормонов была превышена в 2 раза. Был примерно 2004-2005 год и наука о питании особо не была развита.

Меня лечили медикаментозно, но за полтора года я прибавила еще 15 килограммов. Итого — плюс 25 кг. Я прекрасно понимаю женщин в таком весе, им говорят — зашей рот и не ешь! Я так делала, мне не помогло.

Но гормоны стабилизировались, беременность наступила, и в роддом я поехала с 84 килограммами! Учитывая мой рост, это было просто нереально, я с трудом передвигалась. Мне говорили, что все это было связано с работой, с тем, что я гиперответственный человек, тем более, что за пару лет до беременности я заняла руководящую должность, в моем подчинении было 25 человек. Приходилось принимать много решений, расследовать сложные дела…

Полицейским некогда расслабляться?

Они вообще не умеют это делать! Так как относятся к своей работе слишком фанатично. В общем, в один прекрасный день я стала более внимательно обращать внимание на питание. Не с точки зрения — "давай-ка сядем на какую-то диету!", а мне стало интересно, как я могу снизить вес безопасно. Начала потихоньку пробовать все, что могла. Диету Дюкана, веганство… Результаты были, но я поняла, что нужно искать что-то комплексное, не уходя в крайности.

После декрета вернулась в полицию, мне предложили хорошую должность, я руководила группой, которая занимается преступлениями против имущества. Усугубилось все тем, что и преступность за это время изменилась и технологии новые появились, в итоге, я стала еще больше времени проводить на работе.

Через года полтора я осознала, что больше не могу двигаться в этом направлении, так как достигла здесь всего, чего хотела. Я стала капитаном полиции, знала работу от и до, но работы становилось больше, я людей почему-то не прибавлялось. Приходилось работать за себя, за того парня и еще за другого парня тоже.

И тут уже жизнь стала направлять меня в сторону питания. Я пришла в форму и люди стали обращаться ко мне с просьбой помочь снизить вес. Но я понимала, что учить на своем опыте не совсем правильно. Ведь все слишком индивидуально. И я начала искать возможности и информацию.

Многое поначалу ставило в тупик. Было слишком много противоречивой информации. И я наткнулась на школу здоровья, она базируется в Таллине и в Тарту. Мне очень понравился преподавательский состав и узкая направленность — именно на продукты и питание. Их сочетание, влияние на организм. Там был огромный спрос и я только со второго раза попала в группу. И поняла, что это верный шаг: обучение в школе на эстонском языке, а русскоговорящих спецалистов в этой сфере у нас практически нет! Именно тех, кто получил образование в Эстонии. Ведь очень разный подход на самом деле, для тех, кто живет в Италии, на Дальнем Востоке или в Эстонии и Финляндии.

Я стала консультантом по питанию, затем терапевтом и сейчас учусь на функционального терапевта. Это было очень верно — не начинать давать консультации, не получив этого образования. Потому что нужно понимать все тонкости, которые происходят в организме разных людей.