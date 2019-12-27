1 9
Кофе
Открытия 2019 года, которые сделали нашу жизнь приятнее
Foto: Shutterstock

Forbes Life собрал самые интересные исследования и новости науки, которые помогут вам жить лучше. Или, по крайней мере, веселее

В научном мире за этот год, как и всегда, произошло много разного — и далеко не все достойно вашего внимания (особенно если вы не ученый из профильной области). В сотнях научных журналов постоянно публикуются исследования, которые подчас противоречат друг другу — разобраться в лавине этой информации непросто даже профессионалу.

Мы вооружились гидом по тому, как читать научные новости — и проанализировали открытия, которые произошли в 2019-м в области медицины, питания, спорта и психологии. На какие исследования стоит обратить внимание — читайте в этой подборке — для вашего удобства мы разделили их по мета-темам.

Мозг

Открытия 2019 года, которые сделали нашу жизнь приятнее
Foto: Shutterstock

Это все еще один из главных источников загадок в человеческом организме. Как работает сознание? Где хранится память? У ученых пока нет ответов.

Но научный прорыв 2019-го года, возможно, поможет к ним приблизиться. Японские ученые смогли вырастить "мозг в пробирке", который показал признаки нейронной активности.

Попытки создать "мини-мозг" предпринимались и раньше, но вот вырастить органоид с функциональными нейронными сетями удалось впервые. Теперь на "живом" прототипе мозга можно проводить исследования, которые могут открыть для нас тайны человеческого сознания.

Питание

Открытия 2019 года, которые сделали нашу жизнь приятнее
Foto: Shutterstock

Пожалуй, самое громкое исследование этого года в области питания разгромило аргументы последователей кето-диет. Ученые проанализировали данные почти 25 000 человек, за которыми следили в течение 11 лет. И вот что выяснилось: у тех, кто употреблял меньше всего углеводов, риск смерти от любых причин — а также от рака, инфарктов и инсультов — был выше всего! Причем разница с теми, кто употребляет в 1,5 раза больше углеводов и во столько же раз меньше жиров, значительная — смертность в сравнении с ними оказалась выше примерно на 40%.

В выводах ученые, как всегда, осторожны, тем не менее их рекомендация — пересмотреть свои представления о пользе кето и ей подобных low carb/high fat диет.

Мясо

Открытия 2019 года, которые сделали нашу жизнь приятнее
Foto: Shutterstock

Эту тему мы решили вынести отдельно от всего питания в целом. Ведь споры о том, полезно есть мясо или вредно, не утихают годами — и они всегда довольно ожесточенные.

И вот опять: в октябре 2019-го группа ученых из рабочей группы NutriRECS опубликовала в журнале Annals of Internal Medicine результаты своей работы, которая реабилитирует самое "опасное" — красное и переработанное — мясо. Исследователи обработали данные из десятков научных работ с миллионами участников, наблюдения за которыми велись в среднем 10,8 лет. И никакой значимой связи между количеством красного мяса, сосисок и бекона, которое ели люди, и риском сердечно-сосудистых заболеваний и рака у них они не нашли. Поэтому вывод ученых: продолжайте есть столько же мяса, сколько и ели.

Эти рекомендации идут вразрез с гайдлайнами ВОЗ, которая советует ограничить потребление красного мяса или мясной продукции. В результате в научном сообществе разразился скандал, и некоторые ученые даже написали письмо главному редактору Annals of Internal Medicine с просьбой отозвать все публикации NutriRECS. Будем следить за тем, во что выльется это противостояние в 2020 году.

1 9
Кофе

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Наука Открытия

Comment Form