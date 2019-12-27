Открытия 2019 года, которые сделали нашу жизнь приятнее

Forbes Life собрал самые интересные исследования и новости науки, которые помогут вам жить лучше. Или, по крайней мере, веселее

В научном мире за этот год, как и всегда, произошло много разного — и далеко не все достойно вашего внимания (особенно если вы не ученый из профильной области). В сотнях научных журналов постоянно публикуются исследования, которые подчас противоречат друг другу — разобраться в лавине этой информации непросто даже профессионалу.

Мы вооружились гидом по тому, как читать научные новости — и проанализировали открытия, которые произошли в 2019-м в области медицины, питания, спорта и психологии. На какие исследования стоит обратить внимание — читайте в этой подборке — для вашего удобства мы разделили их по мета-темам.

Мозг

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Это все еще один из главных источников загадок в человеческом организме. Как работает сознание? Где хранится память? У ученых пока нет ответов.

Но научный прорыв 2019-го года, возможно, поможет к ним приблизиться. Японские ученые смогли вырастить "мозг в пробирке", который показал признаки нейронной активности.

Попытки создать "мини-мозг" предпринимались и раньше, но вот вырастить органоид с функциональными нейронными сетями удалось впервые. Теперь на "живом" прототипе мозга можно проводить исследования, которые могут открыть для нас тайны человеческого сознания.

Питание

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Пожалуй, самое громкое исследование этого года в области питания разгромило аргументы последователей кето-диет. Ученые проанализировали данные почти 25 000 человек, за которыми следили в течение 11 лет. И вот что выяснилось: у тех, кто употреблял меньше всего углеводов, риск смерти от любых причин — а также от рака, инфарктов и инсультов — был выше всего! Причем разница с теми, кто употребляет в 1,5 раза больше углеводов и во столько же раз меньше жиров, значительная — смертность в сравнении с ними оказалась выше примерно на 40%.

В выводах ученые, как всегда, осторожны, тем не менее их рекомендация — пересмотреть свои представления о пользе кето и ей подобных low carb/high fat диет.

Мясо

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Эту тему мы решили вынести отдельно от всего питания в целом. Ведь споры о том, полезно есть мясо или вредно, не утихают годами — и они всегда довольно ожесточенные.

И вот опять: в октябре 2019-го группа ученых из рабочей группы NutriRECS опубликовала в журнале Annals of Internal Medicine результаты своей работы, которая реабилитирует самое "опасное" — красное и переработанное — мясо. Исследователи обработали данные из десятков научных работ с миллионами участников, наблюдения за которыми велись в среднем 10,8 лет. И никакой значимой связи между количеством красного мяса, сосисок и бекона, которое ели люди, и риском сердечно-сосудистых заболеваний и рака у них они не нашли. Поэтому вывод ученых: продолжайте есть столько же мяса, сколько и ели.

Эти рекомендации идут вразрез с гайдлайнами ВОЗ, которая советует ограничить потребление красного мяса или мясной продукции. В результате в научном сообществе разразился скандал, и некоторые ученые даже написали письмо главному редактору Annals of Internal Medicine с просьбой отозвать все публикации NutriRECS. Будем следить за тем, во что выльется это противостояние в 2020 году.