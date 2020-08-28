В июле этого года стало известно, что Илзе Жилде стала первой в истории латвийской армии женщиной, которой было присвоено звание полковника. По ее словам, в военную сферу она попала случайно – когда, будучи студенткой, хотела подзаработать. Тогда она и представить не могла, что спустя 26 лет будет служить в Вооруженных силах и занимать столь высокую должность.

Сейчас Илзе Жилде находится в Америке, где будет нести службу в ближайшие четыре года. Она считает, что не стоит цепляться за стереотипы, царившие в прошлом, и уверена – каждому следует найти дело по душе и идти вперед вопреки сомнениям и словам окружающих.

Начнем с самого популярного вопроса – как вы начали свою военную карьеру?

Да, об этом я действительно часто рассказывала. История началась в 1994 году – тогда я училась. Начало девяностых было очень трудным, поэтому даже те студенты, которые учились на очном, должны были подрабатывать, чтобы иметь возможность себя содержать. Вот и я искала работу. Муж моей однокурсницы стал работать в Земессардзе, она тоже поступила туда на работу, связанную с документацией – классифицировала, сортировала ее. Из-за большого количества людей, которые хотели вступить в Земессардзе, документов было много – проверяли их биографии, в том числе и наличие судимости, это значительный объем информации – процессы протоколировались, много письменной работы. В какой-то момент они должны были уехать из Латвии, и на соответствующее рабочее место стали искать нового человека. Однокурсница спросила, не хочу ли я занять ее место, и так как это предложение совпало с моими интересами, я стала работать в Земессардзе – как внештатный сотрудник.

После нескольких месяцев работы, когда я уже увидела все изнутри – и людей, и атмосферу – мне предложили вступить в Земессардзе и нести службу. Я согласилась. Тогда мое согласие уже было осознанным, потому что я понимала, куда попаду и что меня ожидает на службе. Так я и начала свою военную карьеру.

Второй решающий момент произошел в 1998 году, когда была возможность выбрать учебу в Академии обороны. Тогда я уже окончила университет, получив цивильное образование. Приняла решение о том, что хочу построить офицерскую карьеру. Так и по сей день, спустя долгие годы я продолжаю нести службу – как военнослужащий с полной занятостью.

26 лет военной службы – это немало... Хотелось ли вам когда-нибудь ее бросить?

Я допускаю, что такие мысли возникают всегда и на любой работе. Но служба, особенно спустя такой долгий срок, становится делом жизни. С течением времени суть этого вопроса тоже поменялась. Да, как и у любого живого человека, у меня тоже бывали моменты, когда в голову приходили такие мысли, однако я осознаю важность миссии и значение службы, поэтому в моменты сомнений и размышлений о том, чтобы уйти, я все же говорила "нет". Потому что я – вопреки всему – вижу свое место здесь и, перешагнув через себя и свои сомнения, остаюсь и продолжаю службу.

Каким было ваше детство? Вы играли в войнушку с соседскими мальчишками?