Почему бомж не фриган, что такое hävikkiruoka и как накормить Латвию

В последние годы во всем мире, в том числе и в Латвии одной из наиболее актуальных тем стала проблема окружающей среды и экологических отношений. И это не только утилизация промышленных отходов, но и питание.
Экологически оправданное питание — это не только полный отказ от мяса и выращивание своей "органики" на балконе. Рассказываем, что такое фудшеринг, почему бомж — это не фриган, и какие "зеленые" инициативы не только прижились в Латвии, но и получили государственную поддержку.
Спасатели еды
Фудшеринг (foodsharing) — движение, возникшее в Германии в 2012 году. Его суть заключается в том, что участники (фудсейверы) — "спасают" еду, которую магазины или кафе будут вынуждены выбросить из-за истекающего срока годности. К таким продуктам также относятся пищевые товары с поврежденной или деформированной упаковкой.
Помимо экологической фудшеринг имеет и социальную функцию, так как помогает обеспечить продовольствием малообеспеченные слои населения.
Первым фудшеринг-проектом стала немецкая онлайн-платформа Foodsharing.de. Сейчас на платформе зарегистрировано более 200 тысяч пользователей из Германии, Австрии, Швейцарии и других стран ЕС. За все время своего существования участникам платформы удалось спасти около 30 тысяч тонн продовольствия.
У Финляндии тоже большой опыт фудшеринга: три раза в неделю малоимущие могут получить бесплатную еду, которую предоставляют магазины. В финском языке даже есть специальное слово hävikkiruoka, которое означает "пригодная для употребления еда с почти или только что истекшим сроком годности".
В некоторых странах рестораны, кафе и магазины предлагают с существенной скидкой купить еду в определенные часы с помощью мобильных приложений (Too good to go, Lunchie, Gander). Правда, по мнению некоторых сторонников фудшеринга, в этом есть некое лукавство, так как за обреченные на выброс (или безвозмездную передачу благотворительным организациям) продукты владельцы все же получают деньги.
Движение фудшеринга становится все более актуальным, так как, по данным ООН, уже в 2019 году число голодающих в мире достигло 820 миллионов и с каждым годом только растет.
Накормить Латвию
В 2019 году правительство Латвии одобрило правила Министерства земледелия о распространении продовольствия по истечении минимального срока годности. Был создан список конкретных групп продуктов, которые по окончании минимального срока годности разрешено распространять в указанный срок, передав общественным организациям и фондам, а также религиозным организациям, занимающимся благотворительностью.
Правила Кабинета министров касаются лишь тех продуктов, на упаковке которых указан срок годности с формулировкой "рекомендуется до…". Эти правила неприменимы к пищевым продуктам, предназначенным для детского питания.
Продуктовый банк Латвийского объединения самаритян проводит акцию Paēdušai Latvijai. Это программа помощи нуждающимся продуктовыми посылками. Посылки наполняют продуктами питания, которые пожертвовали производители, переработчики и торговцы.
Продовольственные посылки раздаются жителям по всей Латвии в сотрудничестве с местными благотворительными организациями и муниципальными социальными службами.
Из пожертвований не вычитаются никакие комиссионные сборы. Все пожертвования полностью расходуются на комплектование продуктовых посылок. На сайте акции можно подать заявку как жертвователь или как нуждающийся.
Коллективные холодильники в Латвии также набирают популярность.
Первый общественный холодильник под названием Kopienas Skapis появился в Риге в 2019 году в Kaņepes Kultūras centrs. Сейчас Kopienas Skapis временно закрыт, но в культурном центре говорят, что вскоре его работа возобновится. Когда это произойдет — сообщат в соцсетях.
Коллективные холодильники есть также и в других городах, например, в Цесисе. В рамках программы Future Heroes команда молодых девушек создала проект, который "решал бы важную мировую проблему". Представительница проекта Тина Рубезе считает, что им удалось изменить отношение людей к пищевым отходам. Благодаря инициативе Food Pick-up Point (пункт выдачи еды), общественные холодильники появились в Кекаве, Лиепае, Елгаве, Валмиере, а также Лудзе.
В такой холодильник вы можете положить продукты, пригодные для питания, которые вам не нужны. Главное, чтобы они были в нераспечатанной упаковке. Нельзя класть в холодильник открытые консервы, бутылки с напитками и распакованные молочные продукты. Желательно, чтобы продукты были в оригинальной упаковке и с информацией о сроке годности.
Тина Рубезе отмечает: "Никогда не бывает недостатка в еде ни в одной из точек. Чаще холодильники пополняются пищей больше, чем ее забирают". Но лишняя еда не пропадает, а используется для суповых кухонь. Это столовые или пункты выдачи еды, где ее предлагают бесплатно или по очень низкой цене.
Инициативы появляются не только в общественных местах, но и в сети. Например, в Facebook появилась группа Atbrīvojies no ēdiena Rīga, где жители столицы размещают объявления о продуктах, которые готовы отдать по разным причинам — кому-то не понравился вкус, кто-то понимает, что не съест столько, у кого-то остались консервирования с прошлого сезона, а огород уже полон свежих овощей, а у кого-то проявилась аллергия к тому или иному продукту.
Фриган или бомж?
Фриганство, фриганизм — это не только отказ от покупок еды в магазинах. Термин "фриганизм" объединил в себе понятия бесплатных, общих ресурсов (free) — еды, одежды, жилья и т.д. и веганства (vegan). Несмотря на то, что фриганизм зародился на базе веганского образа жизни, теперь не все фриганы являются веганами, потому что некоторые их них употребляют в пищу продукты животного происхождения.
Для современного человека фриганство — это своего рода возвращение к обществу охотников-собирателей и отстранение от общества потребителей. Сторонники фриганизма стараются потреблять как можно меньше ресурсов и выступают против общества потребления и материальных благ, а также отказываются от участия в стимулировании современной экономики.
Что касается еды, последователи движения исследуют свалки и мусорные баки, питаясь выброшенными и (или) просроченными, но еще съедобными продуктами. Не потому, что не могут себе позволить купить продукты, как бездомные малоимущие, а из принципиальных убеждений. Фриганы не видят смысла платить за то, что уже куплено кем-то другим или пойдет на выброс.
В Латвии фриганов найти практически невозможно. А если и удается, то часть из них стесняется, а часть категорически не желает делиться опытом, так как "в нашей стране фриганство — чуждое понятие и люди, достающие еду на свалках, действительно находятся в плохом финансовом положении".
С другой стороны, для возникновения массового движения в нашей стране нет предпосылок. Ведущие сети продовольственных магазинов и общепита непригодную для продажи еду выбрасывают в закрытые контейнеры. Остаются лишь маленькие магазины, сотрудники которых знают "клиентов" своих мусорников — и это точно не фриганы.
Личный опыт
Своим опытом поделилась девушка Ася (имя изменено): "Работала в кофейне, где продают сдобу и пирожные. Бывало такое — если посетитель булочку до конца не доест, когда убирала, складывала себе в пакет. Собранных за два-три дня кусочков сдобы хватало, чтобы приготовить хорошую шарлотку или кекс. Если было маловато — можно было просто пожарить французские гренки, добавив яйцо и молоко. Везением было, когда приходили новички. Им нужно было учиться печь, и не все сразу удавалось. Тогда всем коллегам везло на свежий и съедобный производственный брак".
Зачем девушка собирала остатки еды, когда могла позволить себе купить что-то свежее?
В какой-то момент хозяин заведения разрешил каждому сотруднику в конце смены брать две-три булочки. Так условный элемент фриганства в жизни Аси превратился в фуд-шеринг внутри коллектива.
Тем не менее, в Латвии стараются не давать пропасть еде. Многие сети магазинов и автозаправок предлагают продукты, срок действия которых подходит к концу, по более низкой цене — вдвое, а иногда и втрое меньше. Также скидки на определенные продукты действуют в конце каждого рабочего дня. Несвежую сдобу в булочных также продают дешевле, часто для нее отведен раздел "Vakar cepts".
Упаковке — нет!
Одна из важных идей, которую можно внедрить в нашу жизнь — так называемый ресайклинг, или переработка. Это любой процесс, в котором отходы перерабатываются в продукты, материалы или вещества пригодные для использования по первоначальному, либо по какому-то другому назначению.
Наверняка в вашем или соседних дворах есть контейнеры для сбора стеклотары, бумаги, пластика. В Риге есть контейнеры для текстиля, а в магазинах — для использованной электроники и батареек, а компания Eco Baltia занимается бесплатным вывозом старой и непригодной бытовой техники и отправляет ее на переработку. По оценкам экспертов CleanR, сортировка отходов может снизить затраты примерно на 40%, ведь переработка вторсырья обходится значительно дешевле.
В 2016 году в Латвии возникло движение энтузиастов безотходного образа жизни, а позже — неправительственная организация Zero Waste Latvija.
Безупаковочные магазины, вроде Bodnīca или Burka, продают продукты на развес, а также предлагают экологические хозяйственные средства и другие практичные вещи. Кроме того, крупные торговые сети Maxima и Rimi уже установили в некоторых своих магазинах безупаковочные стенды или планируют это сделать.
Организация Dzīvnieku brīvība не только борется за гуманное отношение и качественные условия содержания животных, но и популяризирует веганство и вегетарианство, аргументируя это тем, что промышленное животноводство потребляет большое количество ресурсов — земли, воды, питания, а также является основной причиной загрязнения атмосферы метаном ― парниковым газом. Главные их инициативы, связанные с едой — Augi & Draugi, Neapēd zemeslodi и Vegānfestivāls.