Почему бомж не фриган, что такое hävikkiruoka и как накормить Латвию

В последние годы во всем мире, в том числе и в Латвии одной из наиболее актуальных тем стала проблема окружающей среды и экологических отношений. И это не только утилизация промышленных отходов, но и питание.

Экологически оправданное питание — это не только полный отказ от мяса и выращивание своей "органики" на балконе. Рассказываем, что такое фудшеринг, почему бомж — это не фриган, и какие "зеленые" инициативы не только прижились в Латвии, но и получили государственную поддержку.

Спасатели еды

Foto: Shutterstock

Фудшеринг (foodsharing) — движение, возникшее в Германии в 2012 году. Его суть заключается в том, что участники (фудсейверы) — "спасают" еду, которую магазины или кафе будут вынуждены выбросить из-за истекающего срока годности. К таким продуктам также относятся пищевые товары с поврежденной или деформированной упаковкой.

Помимо экологической фудшеринг имеет и социальную функцию, так как помогает обеспечить продовольствием малообеспеченные слои населения.

Первым фудшеринг-проектом стала немецкая онлайн-платформа Foodsharing.de. Сейчас на платформе зарегистрировано более 200 тысяч пользователей из Германии, Австрии, Швейцарии и других стран ЕС. За все время своего существования участникам платформы удалось спасти около 30 тысяч тонн продовольствия.

У Финляндии тоже большой опыт фудшеринга: три раза в неделю малоимущие могут получить бесплатную еду, которую предоставляют магазины. В финском языке даже есть специальное слово hävikkiruoka, которое означает "пригодная для употребления еда с почти или только что истекшим сроком годности".

В некоторых странах рестораны, кафе и магазины предлагают с существенной скидкой купить еду в определенные часы с помощью мобильных приложений (Too good to go, Lunchie, Gander). Правда, по мнению некоторых сторонников фудшеринга, в этом есть некое лукавство, так как за обреченные на выброс (или безвозмездную передачу благотворительным организациям) продукты владельцы все же получают деньги.

Foto: Shutterstock

Движение фудшеринга становится все более актуальным, так как, по данным ООН, уже в 2019 году число голодающих в мире достигло 820 миллионов и с каждым годом только растет.

Накормить Латвию



В 2019 году правительство Латвии одобрило правила Министерства земледелия о распространении продовольствия по истечении минимального срока годности. Был создан список конкретных групп продуктов, которые по окончании минимального срока годности разрешено распространять в указанный срок, передав общественным организациям и фондам, а также религиозным организациям, занимающимся благотворительностью.

Правила Кабинета министров касаются лишь тех продуктов, на упаковке которых указан срок годности с формулировкой "рекомендуется до…". Эти правила неприменимы к пищевым продуктам, предназначенным для детского питания.

Foto: Shutterstock

Продуктовый банк Латвийского объединения самаритян проводит акцию Paēdušai Latvijai. Это программа помощи нуждающимся продуктовыми посылками. Посылки наполняют продуктами питания, которые пожертвовали производители, переработчики и торговцы.

Продовольственные посылки раздаются жителям по всей Латвии в сотрудничестве с местными благотворительными организациями и муниципальными социальными службами.

Из пожертвований не вычитаются никакие комиссионные сборы. Все пожертвования полностью расходуются на комплектование продуктовых посылок. На сайте акции можно подать заявку как жертвователь или как нуждающийся.

Коллективные холодильники в Латвии также набирают популярность.

Первый общественный холодильник под названием Kopienas Skapis появился в Риге в 2019 году в Kaņepes Kultūras centrs. Сейчас Kopienas Skapis временно закрыт, но в культурном центре говорят, что вскоре его работа возобновится. Когда это произойдет — сообщат в соцсетях.

Коллективные холодильники есть также и в других городах, например, в Цесисе. В рамках программы Future Heroes команда молодых девушек создала проект, который "решал бы важную мировую проблему". Представительница проекта Тина Рубезе считает, что им удалось изменить отношение людей к пищевым отходам. Благодаря инициативе Food Pick-up Point (пункт выдачи еды), общественные холодильники появились в Кекаве, Лиепае, Елгаве, Валмиере, а также Лудзе.

В такой холодильник вы можете положить продукты, пригодные для питания, которые вам не нужны. Главное, чтобы они были в нераспечатанной упаковке. Нельзя класть в холодильник открытые консервы, бутылки с напитками и распакованные молочные продукты. Желательно, чтобы продукты были в оригинальной упаковке и с информацией о сроке годности.

Тина Рубезе отмечает: "Никогда не бывает недостатка в еде ни в одной из точек. Чаще холодильники пополняются пищей больше, чем ее забирают". Но лишняя еда не пропадает, а используется для суповых кухонь. Это столовые или пункты выдачи еды, где ее предлагают бесплатно или по очень низкой цене.