Почему спортивные функционеры МОК испугались женщин

Роль женщины на Олимпиаде — чествовать мужчину. Так прописал президент Международного олимпийского комитета 100 лет назад. Но его идее не суждено было воплотиться в реальность.

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Женщины на Олимпийских играх? "Непрактично, неинтересно, неэстетично и, я не побоюсь сказать, неуместно", — считал не кто иной, как инициатор организации современных Олимпийский игр Пьер де Кубертен. Роль женщин на Играх, прежде всего, заключается в том, чтобы "награждать победителя", писал французский барон в 1912 году. И лишь немногие спортсменки допускались в то время к соревнованиями: разумеется, только в тех видах спорта, которые считались в высших кругах общества допустимыми для женщины: теннис, гольф, гребля, стрельба из лука и фигурное катание. Но французский барон не учел одного фактора — женской настойчивости.

Французская спортсменка Алиса Мийо, одна из первых женщин в профессиональном спорте во Франции, не собиралась считаться с мнением даже самого президента Международного олимпийского комитета. В 1919 году Мийо потребовала включить женщин в соревнования по легкой атлетики на Олимпийских играх. Международная ассоциация легкоатлетических федераций ответила отказом.

Дух эмансипации в МОК

"Я ударилась о такую стену отчуждения и неприятия! Это и подтолкнуло меня к проведению Женских олимпийских игр", — вспоминала потом Мийо. Первые неофициальные соревнования прошли в Монте-Карло в 1921 году. Спортсменки выступали на поле для стрельбы, так как дорожек для бега там просто не было. С 24 по 31 марта 1921 года около 100 женщин соревновались в дисциплинах легкой атлетики. Они приехали из Франции, Великобритании, Италии, Норвегии, Швейцарии. В октябре того же года Алиса Мийо создала Международную женскую спортивную федерацию (FSFI), став ее президентом. Первые официальные Женские олимпийские игры состоялись в 1922 году в Париже.

Сила женского давления возымела действие, и уже в Олимпийских играх 1928 года принимали участие женщины-атлетки, правда, выступать им разрешили только в пяти дисциплинах. "Спортивные функционеры, прежде всего, из Международного олимпийского комитета испугались, что из-за конкурирующих спортивных мероприятий, которые устраивали женщины, они утратят рычаги контроля в спортивном мире", — рассказывает в интервью DW историк Аннетта Хофман. "Эта потеря власти должна была быть компенсирована за счет включения женщин-спортсменок. И таким образом спортивные функционеры имели право решать, какие виды спорта подобают женщинам, а какие нет", — рассказывает она. Дух эмансипации, который был пробужден Алисой Мийо, оказался снова подавлен. "С этого момента мужчины вновь получили власть и стали контролировать развитие женского спорта", — считает профессор Педагогической высшей школы в Людвигсбурге.

100 лет в олимпийском спорте

Аннетта Хофман задается вопросом, какое развитие мог бы получить женский спорт, если бы Международная женская спортивная федерация не утратила свою независимость в 1936 году. Перейдя под контроль олимпийского комитета в обмен на расширение олимпийских прав для женщин, она фактически прекратила свое существование.

Первым олимпийском первенством по марафонскому бегу среди женщин стал марафон на Олимпийских играх 1984 года. Женская вольная борьба была включена в программу летних Олимпийских игр в 2004 году. В Сочи в 2014 году в олимпийскую программу были впервые включены женские прыжки на лыжах с трамплина. "Могло ли это произойти раньше, например, на Женских олимпийских играх, — размышляет немецкий историк. — Или, напротив, у женщин не было никаких шансов развивать свой спорт дальше?" Но, как известно, история не терпит сослагательного наклонения.

Алиса Мийо умерла в 1957 году в возрасте 73 лет. Только спустя полвека после ее смерти, в 2007 году, "поддержка женщин в спорте на всех уровнях и во всех структурах" была прописана в Олимпийской хартии.

В начале марта 2021 года в здании французского Национального олимпийского комитета была установлена скульптура "пионерки женского спорта". По случаю открытия свои поздравления направил даже президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году, если их проведению не помешает пандемия и они все же состоятся, впервые за 100 лет с тех пор, как женщины приняли участие в Олимпиаде в 1921 году, число мужчин и женщин будет приблизительно равным.