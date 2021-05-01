Почему в Латвии 1 мая — это тройной праздник

На календаре — 1 мая. Это значит, что во многих странах мира, в том числе и в нашей, отмечается День труда. Однако в этот момент мало кто задумывается о том, что для Латвии эта дата важна еще двумя событиями, которые изменили нашу жизнь. Подробнее об этом тройном празднике DELFI Woman рассказала магистр истории Наталья Леончук.
От Австралии до США
— Осмелюсь предположить, что кого бы мы сегодня не спросили, какой праздник отмечается 1 мая, большинство уж точно ответили бы День труда. Но при этом возможно не все знают, почему для этого когда-то была выбрана именно эта дата. Как это произошло?
Эта история началась в середине 19-го века, когда появились первые забастовки — рабочие Австралии потребовали введение восьмичасового рабочего дня. Все это происходило в 1856 году, собственно, после этого Первое мая стал ежегодным праздником в Австралии.
Официально 1 мая было утверждено вторым коммунистическим интернационалом как праздник труда после демонстрации рабочих в Чикаго в 1886 году. Рабочие были недовольны условиями труда. Ситуация была такой, что 1 мая рабочие Чикаго объявили забастовку. Забастовки проходили не только в Чикаго, но и по всем Соединенным Штатам Америки, но самой мощной она была именно в Чикаго. Участвовало примерно 40 тысяч человек — как в забастовке, так и в самой демонстрации.
Сама забастовка состоялась 1 мая, а 4 мая была демонстрация. Всех зачинщиков уволили, а на их место поставили штрейкбрехеров. Тем временем группа анархистов, которая имела значительный вес в Чикаго, призвала рабочих выходить на Хеймаркет (англ. Haymarket — "Сенной рынок"). Все закончилось бы тихо и мирно, если бы полицией не была разработана провокация. В один момент из толпы митингующих полетела самодельная бомба в полицейских. Полиция открыла огонь. Было много раненых, убитых и арестованных.
В память этих событий 1 мая и было названо Днем труда.
— Для чего была нужна эта провокация?
Думаю, что конец 19-го века — это время "капитализма в детских штанишках", он был очень жесток. Протестные движения были очень распространены среди американцев, потому что условия труда их не устраивали. Тогда было силовое решение вопроса, а вести переговоры считалось признаком слабости. Буржуазная элита полагала, что с рабочими нельзя идти на компромисcы, поскольку в таком случае они сразу теряют часть прибыли.
Рижский бунт
— Когда День труда стали отмечать на территории Латвии?
Все началось с Рижского бунта в 1899 году. Работницы предприятия "Джутовая мануфактура" первого мая заявили, что хотят повышения зарплаты, 8-часовой рабочий день, хороших условий труда, отмены штрафов. Также было требование всем, кто хотел уволиться, вернуть паспорта, которые в тот момент находились у начальства.
1 мая началась забастовка. Не добившись прибавки, пятого мая работницы начали марш от Тейки к центру Риги. У Александровских ворот, в районе нынешнего воздушного моста на Бривибас, их встретила полиция. Тут к ним присоединились уже другие рабочие.
Разгоняли бастующих полицией и казаками, была стрельба, были аресты. В итоге все это вылилось в серьезную стихийную демонстрацию, которая вошла в историю Латвии под названием "Рижский бунт".
1 мая 1905 года в Верманском саду прошла демонстрация рабочих, которую разгоняли казаками. Рабочие кинули бомбу, были ранены два казака и их лошади.
Следующие забастовки состоялись 1 мая 1912 года, но официально День труда начали праздновать только в 1919 году, когда Красная Армия вошла на территорию Латвии, в Ригу.
Я считаю, что Первое мая в Советском Союзе имело большую идеологическую составляющую, чем сейчас. Первое мая праздновали не только в СССР, но и во многих других странах, но там эта идеологическая составляющая не так выражена.
— Она прослеживалась и в ходе традиционных демонстраций, с которыми у многих до сих пор ассоциируется 1 мая. Вы принимали в них участие?
Да, начиная с 7-го класса, это было обязательно. Я из Даугавпилса и вся торжественная часть проходила на центральной площади. Каждая школа составляла свою колону, мальчишки обычно несли транспаранты, девчонки цветы. Обязательно нужно было быть в форме — белый верх, черный низ, у пионеров отглаженные галстуки, внешний вид должен был быть идеальным. Громкоговорители, лозунги, музыка — все это было неотъемлемой составляющей мероприятия.
Все колоны проходили по улице Ригас, затем локализовались где-то в районе вокзала. Первыми шли колоны предприятий, а потом уже мы.
Возле памятника Ленина стояли трибуны, на которых выступало руководство партии и т.д. Только один раз — в 16 лет — мне удалось постоять у трибун, а не принимать участие в демонстрации, потому что нас с другом взяли в оперативный комсомольский отряд помощниками милиции. Скажу вам, что наблюдать со стороны было намного интереснее.
После окончания демонстрации все убиралось, и все расходились по домам.
— Какая в общем царила атмосфера 1 мая?
1 мая воспринимался как праздник, особенно самыми маленькими, поскольку родители брали их с собой, папы сажали на плечи, давали шарик или флажок, которым можно было махать. Детям это очень нравилось. Сам процесс, особенно для молодого поколения, был завораживающим. Я помню, что иногда после демонстрации мы шли домой, накрывали на стол, к нам приходили соседи, и все вместе мы отмечали 1 мая. Это был отличный повод встретиться и хорошо провести время. Если была хорошая погода, то многие устраивали пикник на природе.
— Может быть у вас сохранились фотографии с первомайских демонстраций, в которых вы принимали участие?
К большому сожалению я не смогла найти фотографии, где есть именно я на демонстрациях, но у меня есть несколько фотографий из личной коллекции. Эти кадры сделаны 1 мая в 1950 году и в 1961 году в Даугавпилсе.
1 мая 1950 года. Даугавпилс. Из личной коллекции историка Н. Леончук.
1 мая 1961 года. Даугавпилс. Из личной коллекции историка Н. Леончук.
Шаг вперед
— В истории Латвии 1 мая вписан не только как День труда, но и как День созыва Конституционного собрания Латвийской Республики и день вступления в Европейский Союз. Какие интересные факты есть у этих двух событий?
Если говорить о вступлении в Европейский Союз в 2004 году, то, во-первых, важно помнить, что тогда не только Латвия присоединилась к альянсу, во-вторых, думаю, что это тоже отсылка именно к труду, поскольку европейцы ценят трудолюбие.
Что же касается Дня созыва Конституционного собрания Латвийской Республики, то все происходило 1 мая 1920 года. Я предполагаю, что была выбрана именно эта дата с целью отдать дань уважения тому, что мы наконец стали независимой республикой, впервые у нас появился закон, связанный с аграрной реформой, самостоятельный законодательный орган (Учредительное собрание).
Сам созыв — это невероятный шаг вперед именно для парламентской республики. Были объявлены выборы, они были всеобщие, большое количество партий, 150 депутатов и т.д. Именно с этого момента нужно было приводить общественную жизнь в порядок, политическую, добиваться официального признания.
Появляются государственные лидеры, которые многое делают для пользы и развития государства, например, Карлис Улманис, Янис Чаксте, Аспазия, Райнис, Зигфрид Анна Мейеровиц.
Последний раз эту дату в довоенной Латвийской Республике отметили в 1934 году.
Так или иначе, 1 мая очень знаковая дата для истории Латвии. Можно сказать, что это начало начал. Эта дата несет в себе сакральный смысл, который откладывается в исторической памяти поколений. Но сегодня для нас Первое мая в первую очередь официальный выходной день, День труда, который больше не содержит в себе яркой идеологической составляющей.