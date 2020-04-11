Два часа на одном дыхании — именно столько длился наш разговор с чемпионкой мира по фридайвингу Натальей Авсеенко. Она рассказала, кем мечтала стать в детстве; почему было время, когда обходила бассейн за километр; как в 29 лет открыла для себя новый вид спорта; зачем, рискуя жизнью, решила обнаженной понырять с белухами подо льдом.

— Если вписать в поисковую строку Google ваше имя, то интернет первым делом расскажет о том, что вы рекордсменка мира и чемпионка мира по фридайвингу, основатель собственной школы фридайвинга "PlavitaWay", автор уникальных методик и тренингов по раскрытию человеческих возможностей, мастер системного развития человека через воду, а в прошлой жизни — кандидат культурологии, доцент кафедры Лингвистики и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. И нигде ни слова о том, о чем мечтала маленькая Наташа. Расскажите, пожалуйста, кем вы хотели стать в детстве!

В пять лет я сказала родителям, что хочу стать балериной, на что они доходчиво объяснили, что за внешней красотой и грациозностью скрывается большой труд, прессинг и достаточно аскетичный образ жизни. Причем все это не дает гарантии того, что в итоге ты станешь хорошей балериной. Если ты готова к этому, сказали родители, то мы поддержим тебя. Я подумала и решила, что раз нет никакой романтики, то и начинать не стоит (смеется).

— Тогда вы и предположить не могли, что спустя время вектор интереса кардинально изменится и в будущем внутренний компас приведет к фридайвингу. Какие отношения с водой у вас были в детстве?

Они складывались по-разному. Мама по профессии была техническим переводчиком, папа — профессором экономики Московского автодорожного университета и… пловцом. Он и его сестра, моя тетя, серьезно занимались плаванием. До 4 лет я воду очень любила, а потом во мне как будто что-то щелкнуло и проснулся инстинкт самосохранения, и я начала бояться воды, настолько, что боялась опустить лицо в воду, поэтому у отца никак не получалось научить меня плавать. Обратный щелчок произошел в шесть лет.