Вряд ли постоянно гастролирующие иллюзионисты Даце и Энрико Пецолли могли себе представить, что в один прекрасный день вся их прежняя жизнь резко остановится, и они будут вынуждены прекратить работу и сидеть у себя в доме в заточении. Но этот прекрасный день настал благодаря пандемии Covid-19. Всемирный локдаун застал супругов в самом начале их гастрольного тура по США. Фокусники с трудом вернулись домой, провели две недели в самоизоляции, а теперь пытаются реализовать свою мечту: открыть музей и театр иллюзионизма в старом кинотеатре Liesma.

"Осторожно, злой крот" — именно такую табличку видит каждый, кто приближается к дому Даце и Энрико Пецолли. А еще гости не могут не натолкнуться на объявление о том, что парковаться у ворот могут только Ferrari. Просто потому что у необычной семьи с отличным чувством юмора не может быть обычного дома.

В этом доме супруги и пережили карантин. "У нас было запланировано 49 спектаклей в 49 городах, но мы отработали только восемь представлений. Сообщение о том, что Латвия закрывает границы, а театры разрывают с нами контракт в связи с форс-мажором, повергло нас в шок. Они заставили нас вернуть весь аванс, и мы оказались в очень стрессовой ситуации. Вместо прибыли от гастролей, мы остались "в минусах". Плюс издержки долгого возвращения домой", — рассказывает Даце.