Расисты, ботаники и любители шоколадных оргий. Кто и зачем вступает в организацию самых умных людей на планете?

Сегодня о "Менсе" можно чаще всего услышать в новостях, когда сообщается, что в "клуб самых умных людей на планете" приняли очередного ребенка. Эту организацию обычно представляют неким полузакрытым клубом, в котором состоят люди с зашкаливающим коэффициентом IQ. Но что из себя представляет "Менса" на самом деле, чем она занимается? "Лента.ру" погрузилась в историю самого открытого закрытого клуба в мире.

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Рыцари извилин

История "Менсы" началась в 1946 году. Человечество приходило в себя после Второй мировой войны, однако новое противостояние уже началось. Фултонская речь Уинстона Черчилля, произнесенная 5 марта 1946-го, опустила железный занавес и явно дала понять, что главным врагом "свободного мира" теперь является его вчерашний союзник — СССР.

В этой нервной атмосфере в Англии молодой биохимик Ланселот Уэр и барристер австралийского происхождения Роланд Беррилл создали "Клуб людей с высоким IQ", который позже будет переименован в "Менсу". Познакомившись в поезде по дороге из Оксфорда в Годалминг, мужчины разговорились о популярной с начала XIX века френологии — теории, которая связывала интеллектуальные способности человека со строением черепа. Сейчас френологию официально признали лженаукой.

Первоначальное название организации должно было звучать как Mens — "разум" на латыни, — однако позже Беррилл и Уэр остановились на слове Mensa — "стол" на том же латинском языке. Подразумевался стол, за которым будут собираться светлейшие умы человечества и делиться размышлениями. Кроме того, этот стол должен был отсылать еще и к круглому столу рыцарей короля Артура.

Изначально организация должна была объединять умнейших людей вне зависимости от религии и происхождения. Отцы-основатели "Менсы" надеялись, что она станет свободной площадкой, где интеллектуалы смогут размышлять о природе разума и консультировать по важнейшим вопросам обратившихся к ним представителей правительств и корпораций. Официальным днем рождения "Менсы" стало 1 октября 1946 года.

Попасть в "Менсу" могли люди, которые сдали тест IQ лучше 98 процентов конкурентов. Иными словами, в организацию могли вступить только два процента светлейших умов человечества. Это правило осталось неизменным и сегодня. Впрочем, довольно быстро выяснились два совершенно неожиданных обстоятельства.

Неправильные гении

В первую очередь стало понятно, что люди с высоким уровнем IQ совсем необязательно происходят из высших слоев общества. Большинство первых членов "Менсы" оказались из рабочего класса, что серьезно расстроило и разозлило Беррилла. Он, как и многие люди его эпохи и статуса, был абсолютно уверен в интеллектуальном превосходстве аристократии над простолюдинами.

На одном из собраний Беррилл предложил исключить из "Менсы" всех чернокожих. Предложение было встречено гробовым молчанием, после чего адвокату пришлось отшучиваться, и он предложил исключить всех "зеленых людей с желтыми полосами".

Уэра больше смущало то, что "интеллектуальные гиганты" на собраниях куда больше интересовались решением головоломок, чем размышлениями над проблемами разума.

Еще на самом раннем этапе существования "Менсы" выяснилось, что человек с высоким IQ может оказаться кем угодно. Это может быть физик-ядерщик, а может и простой работяга. Более того, уровень IQ, как оказалось, совершенно не влияет на интересы человека и его устремления в жизни. Гений по показателям тестов совсем не обязательно будет увлеченным исследователем, проникающим отточенным лезвием разума в загадки мироздания.

Все это осталось неизменным и сегодня. "Менса" гордо заявляет, что ее членами становятся люди всех национальностей, социального происхождения и образования. И даже возраста, если учитывать, что самым юным "менсовцам" не исполнилось и трех лет.

Никому не нужные мозги и внук русского революционера

Впрочем, правительства и корпорации тоже не спешили обращаться за консультациями к "Менсе", и к началу 1950-х годов она представляла из себя довольно жалкое зрелище. Членами общества стали около 150 человек, а на собраниях они в основном выпивали, разгадывали головоломки и никак не походили на рыцарей короля Артура от интеллекта.

Беррилл все больше разочаровывался в затее, а его поведение все больше раздражало немногочисленных членов клуба. В итоге отец-основатель покинул свое детище. Но, потеряв основателя, "Менса" пополнилась человеком, которому будет обязана своей славой, а возможно, и выживанием вообще

Виктор Серебрякофф, как ясно из фамилии, потомок выходцев из России. Правда, был он совсем не из семьи бежавших от революции аристократов, а скорее наоборот. Его дед, Эспер Александрович Серебряков, не только боролся за изменение устоявшихся порядков в Российской империи, но даже состоял в "Народной воле". Эспер лично знал Андрея Желябова, Софью Перовскую и Николая Кибальчича, организовавших убийство Александра II, и до конца дней считал этих радикалов своими кумирами.

После убийства императора жить на родине народовольцам становилось все сложнее, и в 1883 году Эспер Серебряков уехал за границу. Там он писал статьи для эмигрантской антимонархической прессы, успел покомандовать Дунайской флотилией Княжества Болгарского и поселился в Великобритании. В эмиграции у него родился сын Владимир — отец Виктора Серебрякоффа.

Виктор, появившийся на свет в Лондоне в 1912 году, явно унаследовал от деда мощную деятельную натуру. В годы Второй мировой войны он служил в армии, где и узнал о своих недюжинных умственных способностях благодаря тестам IQ, которые требовалось пройти новобранцам. После демобилизации Серебрякофф быстро сделал карьеру в торговле лесоматериалами, где главным образом занимался внедрением новейших технологий. В "Менсу" он вступил в 1949 году, когда в организации состояло всего несколько десятков членов, а будущее ее было более чем туманным.

С начала 50-х Серебрякофф принялся активно развивать "Менсу". Именно благодаря его усилиям появились программы для одаренных детей, которые действуют до сих пор. Солидный британский бизнесмен с русскими корнями путешествовал по всему миру, рекламируя "клуб самых умных", и стал основателем американского отделения "Менсы", которое сегодня является крупнейшим.

Иными словами, именно Виктор Серебрякофф создал из аморфной кучки непонятно для чего собравшихся людей с высоким IQ крупную международную организацию с десятками тысяч членов… которые, впрочем, тоже непонятно для чего собрались.

А еще внук народовольца прославился тем, что составил несколько популярных книг головоломок, столь любимых менсовцами. Некоторые из них издавались и в России.

Что ты такое?

На самом деле задачи "Менсы" определены в ее уставе, и кратко их можно обозначить как исследование человеческого интеллекта, создание обучающих программ для детей и консультирование по любым вопросам. Программы для подрастающего поколения дополняют обычное школьное образование и должны способствовать интеллектуальному развитию. Правда, о каких-то значительных успехах на этом поприще широко не сообщается. "Менса" выпускает журналы, посвященные исследованиям интеллекта, у нее есть и исследовательское подразделение.

Впрочем, большинство членов организации, как и 75 лет назад, воспринимают "Менсу" местом веселых вечеринок. Собрания больше похожи на слет бывших одноклассников — выпивка, танцы, настольные игры и конкурсы талантов — и ничем не напоминают заседания общества избранных.

Нашлись, конечно же, и те, кто решил проникнуть в ряды "Менсы" с целью исследования общества. И они обнаружили среди его членов не только любителей предаться невинным забавам "ботаников".

Например, американская комик Джейми Лофтус, год пробывшая в обществе, раскрыла ультраправую группировку в американской "Менсе". Члены этого сообщества на своей странице в Facebook рассуждали, например, о том, как повезло чернокожим жителям США, что их предки попали в рабство, ведь теперь они не живут в "африканской помойке". После того как Лофтус обратила внимание общественности на кружок, его оперативно прикрыли.

Журналистка американского издания Washingtonian Софи Гилберт, ставшая членом организации ради подготовки статьи, рассказала, что собрания "Менсы" больше всего похожи на сходку "социально неадаптированных людей, которые собираются, чтобы поиграть в настольные игры и найти, с кем бы переспать".

В вашингтонском отделении "Менсы", членом которого стала Гилберт, она повстречала "мужчину со светлыми кудряшками, бородой и накрашенными губами", человека, который "явно знал коды к ядерным боеголовкам", и ярого расиста. Кроме того, она отказалась от настойчивых предложений поучаствовать в "шоколадной оргии", что бы это ни значило.

Кстати, и само попадание в "клуб самых умных" оказалось не таким уж сложным. На YouTube можно найти множество роликов, посвященных тому, как сдавать тесты на IQ и набрать необходимые баллы для вступления в организацию. А та же Джейми Лофтус утверждает, что сдала вступительный тест в "Менсу" с похмелья от нечего делать.

Зачем тебе "Менса"?

Попытки разобраться в том, зачем люди вступают в этот странный клуб, наводят на мысль, что основных причин две — нарциссизм и желание отомстить вселенной за детство, полное издевательств. По крайней мере, доказать себе, что обидные клички "ботаник" или "очкарик" получены не зря. Та же Софи Гилберт призналась, что, став членом "Менсы", преисполнилась гордостью за свой интеллект.

Доктор-психиатр Тодд Гранде из Университета Уилмингтона считает, что нарциссизм — одна из главных мотиваций людей, вступающих в "Менсу". Никаких особых привилегий членство не дает, а вот возможность поставить на видное место кружку с логотипом "общества самых умных" — вполне весомая награда для многих самовлюбленных индивидов.

Тут стоит добавить, что попасть в "Менсу" стремится подавляющее меньшинство интеллектуалов. Например, самое крупное в мире американское отделение организации насчитывает около 50 тысяч членов. При этом — по данным самой "Менсы" — только в США проживает до шести миллионов человек, способных пройти вступительное испытание. И это при том, что во всем мире насчитывается всего около 145 тысяч активных членов организации.

Самые знаменитые

Вероятно, самым знаменитым членом "Менсы" до сих пор остается Лиза Симпсон из мультсериала "Симпсоны". Спрингфилдское отделение организации, как ни удивительно, хорошо отражает реальное положение дел в "Менсе".

В обществе из нарисованного города состоят самые странные персонажи. Лиза — умная, но непопулярная в школе девочка социал-либеральных взглядов. Директор школы Сеймур Скинер — откровенный неудачник, ветеран Вьетнамской войны, живущий под тотальным контролем деспотичной матери. Торговец комиксами, образ которого тоже не назовешь образцом для подражания, — классический гик, страдающий ожирением. Там же можно встретить доктора Хибберта — вполне компетентного врача, который, однако, порой склонен к эксцентричному и предельно циничному поведению, и профессора Фринка, которого, несмотря на действительно выдающиеся интеллектуальные способности, вполне можно назвать "безумным ученым".

Впрочем, состояли в "Менсе" и настоящие знаменитости из плоти и крови. Писатель Айзек Азимов долгое время был членом организации и даже занимал пост ее вице-президента. Правда, уговорить на эту почетную должность великого фантаста оказалось непросто. Смущали его те самые люди — "гордящиеся своими мозгами и готовые грызть глотки за свой уровень IQ".

Также в "Менсу" вступила, например, известная в прошлом порно-актриса Азия Каррера с уровнем IQ в 156 баллов. Среди членов клуба числится и создатель игры Minecraft Маркус Перссон.

В ряды "Менсы" в свое время попал и один из самых известных преступников Британии. Альфред Джордж Хайндс, ограбивший в 1953 году ювелирный магазин на 90 тысяч фунтов, был осужден, а после приговора испарился из тюрьмы Ноттингема и скрывался восемь месяцев. Пресса тут же окрестила его "Гудини от преступного мира".

За восемь месяцев, проведенных в бегах, он успел сделать карьеру в строительном бизнесе, а после задержания бежал еще дважды. После третьей попытки и поимки неутомимый беглец все-таки угомонился и досидел срок. Выйдя в 1964-м на свободу, Хайндс написал книгу о своих побегах и отношениях с правовой системой Англии, которая стала бестселлером. Позже, будучи уже национальной знаменитостью, он вступил в "Менсу" и даже был секретарем отделения организации на Нормандских островах. Похищенные деньги, кстати, так и не нашли, и многие исследователи считают, что на них-то Хайндс жил впоследствии.

Самые умные "термиты"

Впрочем, главное, что удалось показать "Менсе": уровень IQ — штука, конечно, очень важная, но в реальности мало влияющая на жизнь. В источниках самой организации этого не найти, но доказательства есть самые серьезные.

Эксперимент, начатый еще в 1920-х годах профессором психологии Стэнфордского университета Льюисом Терменом, раскрыл интересные свойства интеллекта. Термен отобрал полторы тысячи детей и подростков с уровнем IQ от 140 баллов и выше в специальную группу, названную "Термиты". Далее он с коллегами принялся отслеживать и направлять развитие своих подопечных, фиксируя их успехи и неудачи.

В начале исследования психолог был убежден, что уровень интеллекта — важнейший фактор, влияющий на качество жизни и свершения человека, а его "термиты" станут лучшими людьми не только США, но и планеты. Термен раздавал бравурные интервью, обещая в скором времени едва ли не вывести новую породу американских гениев

Однако спустя 30 лет выяснилось, что "самые умные дети Америки" в массе своей превратились во вполне заурядных взрослых. Да, среди них появились достаточно талантливые литераторы и ученые, некоторые "термиты" сделали успешные карьеры в бизнесе и на госслужбе, но никто не стал звездой мирового масштаба, не получил Нобелевскую премию и не покрыл себя бессмертной славой в других областях.

В целом их жизни можно было назвать более успешными, чем у людей с "обычным" уровнем IQ, но никакой революции не случилось. Более того, отбор "термитов" велся в основном из состоятельных семей высшего и среднего классов. Среди них почти не было евреев, крайне мало чернокожих и латиноамериканцев, а азиатов не было вовсе. Можно сказать, что большинство "детей Термена" и так добились бы успеха в жизни благодаря отличным стартовым условиям.

Самым выдающимся из подопечных Термена был, вероятно, Джесс Оппенгеймер — сценарист, режиссер и продюсер, создатель культового американского телесериала 1950-х "Я люблю Люси".

Кроме того, в число "термитов" при отборе не попали аж два будущих нобелевских лауреата — физики Уильям Шокли и Луис Альварес. Они недобрали тех самых баллов IQ. Перед смертью в 1956 году Льюис Термен признал, что коэффициент интеллекта и успех в жизни если и связаны, то незначительно и неочевидно.

Загадочная "Менса"

История "Менсы" выглядит сюжетом абсурдистского романа. Организация родилась из разговора в поезде о расистской псевдонауке через год после победы над нацизмом. В рядах "Менсы" состояли и состоят действительно выдающиеся люди из самых разных областей деятельности, однако основная масса членов — сборище гиков, пробавляющихся совместными пьянками и решением головоломок.

Присоединиться к этому странному сообществу сегодня может практически каждый, но желающих не так уж много даже среди интеллектуалов. Впрочем, можно воспринимать "Менсу" и как памятник человеческому идеализму, который довел себя до абсурда.

Однако, кто знает, может быть, победы "Менсы" еще впереди, и однажды из ее рядов действительно выйдут люди, которые создадут лучшее будущее для всего человечества. Может быть. А может быть, и нет.