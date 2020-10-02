Рассказываем, как отказаться от пластика в повседневной жизни: 9 вариантов, с чего можно начать

Нет смысла отрицать, что наша планета достигла критического уровня загрязнения, количества пластикового мусора и глобального потепления. На каждого жителя уже приходится более тонны пластикового мусора. Что-то должно измениться. Но как это сделать, если одноразовые изделия из пластика стали неотъемлемой частью жизни? Хотя безотходный образ жизни кажется весьма трудным, но самым сложным является лишь первый шаг. Портал Jana рассказывает, какими могут быть первые шаги.

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Многоразовые кружки вместо одноразовых стаканчиков кофе



Для кофеманов многоразовая кружка необходима. Но! Мы наслаждаемся напитком от силы минут десять, а стаканчики с пластиковым покрытием, в которых обычно предлагается кофе на вынос, разлагаются на свалке годами. Скорее всего, они переживут всех нас. Многоразовые кружки не только экологичнее, но и прочнее одноразовых, да и напиток горячим сохраняют дольше. А еще в некоторых магазинах, используя свою многоразовую кружку, можно получить скидку на напиток. Имейте ввиду.

Силиконовые мешки вместо пластиковых пакетов и контейнеров

Одноразовые пластиковые пакеты представляют угрозу дикой природе, не являются компостируемыми и к тому же выделяют токсические вещества в еду, которая в них хранится. Контейнеры из стекла или нержавеющей стали — хорошая альтернатива, но они объемные и тяжелые. Чтобы хранить еду удобно и экологично, подойдет силиконовая тара. В таких мешках, например, можно и разогревать еду, и готовить, и замораживать. Один комплект мешков за время своего использования заменит тысячи пластиковых пакетов.

Восковые обертки вместо пластиковых

Пластиковые обертки зарекомендовали себя очень удобным решением в случаях, когда тебе необходимо накрыть тарелку салата или завернуть бутерброд. Грустно при этом то, что этот тонкий кусок пленки, скорее всего, закончит свою жизнь на свалке, где будет вносить свою лепту в загрязнение природы. А вот с восковыми обертками негативных последствий можно избежать без потери удобства. Многие бренды используют органический хлопок, покрытый пчелиным или соевым воском и натуральной смолой — конечный продукт ничуть не хуже всем привычной упаковочной пленки, а порой и намного красивее.

Многоразовые бутылки для воды вместо пластиковых

За год мы используем огромное количество пластиковых бутылок, которые находятся в тройке изделий, более всего загрязняющих океаны и моря. А ведь они будут вам совершенно не нужны, если вы приобретете себе стильную многоразовую бутылку — на рынке их становится все больше, на любой вкус и цвет. Выберите классическую бутылку из нержавеющей стал либо более продвинутый термос — это уже будет большой шаг к экостилю жизни. Многие производители таких бутылок жертвуют часть прибыли на борьбу с загрязнением планеты.

Хлопчатобумажные пакеты вместо пластиковых

Есть много фруктов и овощей очень полезно, но не столь хорошо для природы, если вы приносите их домой в тонких пластиковых пакетиках. А ведь многие продукты в упаковке и вовсе не нуждаются — например, кукуруза, цитрусовые, бананы. Или же стоит вложиться в качественные матерчатые пакеты, чтобы заметить, как количество пластикового мусора в доме не увеличивается после походов в магазин.

Многоразовые трубочки и столовые приборы на замену одноразовым

Немало кампаний распространяется по миру с призывом обратить внимание на вред, наносимый планете пластиковыми трубочками. Вам наверняка встречались изображения морских обитателей с трубочками, застрявшими в носу. Эти изделия не подлежат переработке из-за их малого веса. Они входят в топ-10 предметов, находимых при уборках прибрежных зон, а пластиковые вилки, ложки и ножи отстают не сильно. Тем и хорошо, что многие рестораны перестают предлагать пластиковые столовые приборы. А вы попробуйте носить с собой многоразовые — небольшое усилие, но оно того стоит.

Твердые средства гигиены вместо жидких

Твердые шампуни, дезодоранты и зубные пасты становятся популярными среди тех, кто ищет практичные, экономичные и "зеленые" решения. Такие средства легко носить с собой, можно хранить в открытых контейнерах (например, стеклянных банках), а еще они служат в 1,5-2 раза дольше, чем жидкие варианты. В отличие от жидких средств гигиены, твердые не содержат воды, а значит, уменьшается и их экологический след. Также, выбирая твердую косметику, вы сократите упаковочный мусор — разве это не достаточная причина ее попробовать?

Многоразовые средства гигиены вместо привычных прокладок и тампонов

Среднестатистическая женщина менструирует 3-7 дней за цикл и имеет месячные с 13 лет до 51 года — итого 456 менструаций за 38 лет. Посмотрим на эту статистику по-другому: в сумме женщина менструирует 6,25 года своей жизни. Самый ходовой гигиенический продукт на это деликатное время — одноразовые прокладки со слоем пластика или же тампоны в пластиковой упаковке… и где, как не на свалке, они оказываются после использования? Кроме того, в этих средствах часто полно химикатов, которые выделяются в женское тело при использовании.

К счастью, альтернатив на рынке становится все больше — безвредных как для природы, так и для организма. Менструальные чаши — отличный вариант, но если хотите начать с чего-либо более привычного, многоразовые прокладки или менструальные трусы очень комфортны. Прокладки бывают самых невообразимых веселых принтов, а трусы — совсем даже не бабушкиного покроя. Все для женского комфорта.

Бамбуковые зубные щетки на замену пластиковым

1% мусора, плавающего в наших океанах, составляют пластиковые зубные щетки. Если каждый человек следует рекомендации менять щетку раз в 3-4 месяца, представьте, сколько старых щеток оказывается на свалке каждый год. Обычные щетки сделаны из разнообразных пластиковых смесей и ввиду этого не компостируемы, разлагаясь в течение 400, а то и больше, лет. Отличной экоальтернативой являются бамбуковые щетки. Бамбук — устойчивое растение, не требующее удобрений в выращивании, а также обладающее антибактериальными свойствами. Единственная их синтетическая часть — это щетина, поэтому перед тем, как выбросить такую щетку в компост, не забудьте отломать ей головку и отправить ее в общий мусор.