Робот-репетитор и питьевая вода из отходов: главные изобретения 2020 года, сделанные женщинами

Журнал Time опубликовал список 100 лучших изобретений 2020 года. Участники соревновались в 25 номинациях, каждую заявку жюри оценивало по нескольким ключевым параметрам — оригинальности, креативности, эффективности и влиянию на мир. В списке финалистов оказались как продукты крупных корпораций, на создание которых была брошена вся мощь их R&D-подразделений, так и разработки небольших стартапов. Портал Forbes Woman выбрал те, что были созданы женщинами.

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Цвия Бадер. Сервис подбора лечения онкологических заболеваний TrialJectory



В декабре 2013 году Цвии Бадер, будущему генеральному директору и соучредительнице компании, сообщили о ее диагнозе — злокачественной меланоме. За 20 лет до этого от лимфомы умерла ее мать, но с тех пор мало что изменилось с точки зрения доступности информации о методах лечения рака. Единственным ее источником для Цвии оставался лечащий врач. Ей повезло: благодаря подруге, которая занималась исследованием рака в Нью-Йоркском университете, Бадер смогла поучаствовать в трех испытаниях новых протоколов лечения. Поняв, что это буквально спасло ей жизнь, она решила создать TrialJectory.

Это навигатор по методам лечения онкологических заболеваний. Существует множество типов опухолей, протоколы лечения подбираются индивидуально, и пациент может запутаться в большом количестве информации.

В приложении TrialJectory пациент отвечает на вопросы о своем заболевании, искусственный интеллект анализирует ответы и предоставляет информацию о возможных вариантах терапии и клиниках.



По словам Бадер, возможность выбирать из множества понятных вариантов лечения имеет решающее значение для пациентов с онкологией.

По данным Crunchbase, в декабре 2019 года в ходе посевного раунда TrialJectory получила $2,7 млн.

Улли Хаслахер. Средства по уходу за кожей Pour Moi Skincare, созданные с учетом климата



Когда Улли Хаслахер переехала из Австрии в Южную Калифорнию, смена климата отразилась на ее коже: жаркая и сухая погода вызвала проблемы, с которыми она не сталкивалась ранее. Влияние климата на состояние кожи подтверждали исследования, которые Хаслахер нашла в медицинских журналах.





Она начала работать в Strand Europe Cosmetics, компании по созданию премиальных средств для ухода за кожей. Почти десять лет исследований и тестирований привели ее к созданию бренда косметики, состав которой подобран по географическим параметрам — влажности, температуре, высоте над уровнем моря. Чтобы получить персонализированный уход, нужно заполнить на сайте компании анкету о климате в своем населенном пункте.

Запуск компании, по словам Уилли Хаспахер, обошелся в $3 млн — основные деньги уходят на патенты в разных странах. Pour Moi старается не привлекать деньги со стороны, но сейчас у компании есть два стратегических инвестора.

Чжуен Сон. Наклейки на ногти ManiMe



ManiMe — наборы накладных ногтей, созданных по индивидуальным меркам (для этого используется 3D-моделирование и лазерная резка). Наборы продаются по цене от $15.





Чжуен Сон, уроженка Кореи и бывший консультант Boston Consulting Group, начала поиск доступных решений для маникюра, когда в 2017 году получала степень MBA в Стэнфордской высшей школе бизнеса. На родине Чжуен очень популярны косметические услуги и процедуры, однако ей не нравился процесс маникюра: пугали инструменты, которые могут оказаться не стерильными, не нравилось сидеть не двигая руками, были неприятны запахи лаков и ацетона. Она мечтала о том, чтобы сделать маникюр было так же легко, как переобуться. Этой мыслью Чжуен Сон поделилась с одногруппником — фанатом нейл-арта, который к тому же хорошо разбирался в онлайн-продажах. Их совместный студенческий проект превратился в стартап.

ManiMe прошли через акселератор Techstars и официально открылись в октябре 2019 года, получив почти $9 млн от венчурных фондов Canaan и Trinity Ventures. Кроме того, компания выпустила коллаборацию с известным нью-йоркским нейл-артистом Мэдлин Пул — с ней, например, сотрудничает маникюрный бренд Sally.

Лаура Бокканфузо. Робот-репетитор Van Robotics ABii



Лаура Бокканфузо — кандидат компьютерных наук и инженерии (со специализацией в области человеко-машинных интерфейсов) Университета Южной Каролины — почти 12 лет посвятила проектированию социальных роботов-помощников для школьников.

Она работала вместе с психологами и педагогами, училась искать к детям индивидуальный подход и помогать им преодолевать трудности в обучении. Не найдя на рынке достаточно гибких и масштабируемых технологий, в 2016 году Бокканфузо создала собственную компанию Van Robotics.



Чтобы покрыть расходы на создание первых прототипов, Бокканфузо подала заявку на грант Исследовательского центра Южной Каролины и на участие в программе акселератора Techstars Austin.

В результате появился робот-репетитор Abii. Его особенность — умение следить за вниманием ученика и адаптировать свое поведение. Например, если ученик не может ответить на вопрос, робот подсказывает, как найти правильный ответ.

С момента официального запуска в прошлом году у компании появились восемь прототипов роботов и 22 урока по математике. По словам Лауры, школы, покупающие ABii за $999, получают 30 студенческих лицензий с обновляемыми планами уроков; домашняя версия за $599 предлагает те же функции, но с тремя лицензиями. В Van Robotics хотят, чтобы их продукт интегрировали и в программы внешкольных занятий, а в будущем робот может использоваться в больницах и домах престарелых для взаимодействия с пациентами, страдающими болезнью Альцгеймера или деменцией.