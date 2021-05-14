Шашлык — главное летнее блюдо в Латвии. Свинина в луке, курица в кефире и баранина в вине — все это попробовал почти каждый. Но что, если хочется отойти от классики? Мы попросили пятерых известных латвийских шеф-поваров раскрыть свои любимые рецепты шашлыка, а также маринада и соуса.

Шашлык по-грузински (Ингмар Ладигс, Ladigscafe, победитель конкурса Mūsdienu Latvijas garša).

Шашлык из телятины в азиатском стиле (Светлана Рышкова, шеф-повар в ресторанах отеля Kempinski).

Классический свиной шашлык (Эрик Дрейбантс, ресторан 3).

Универсальный шашлычный маринад и соус (Марис Астичс, ресторан Ferma, владелец Школы ресторанного сервиса).

Баранья лопатка на гриле в можжевеловом дыме (Валтерс Зирдзиньш, ресторан Valters),