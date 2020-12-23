Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?

В базе данных клиники сохранился разговор персонала с Аглессом. "Смею заметить, ваш IQ гораздо выше среднего", — отметил работник Xytex. "Мне приятно это слышать. Я знаю, что помогаю людям. Я помогаю завести ребенка, а это лучший в мире подарок. Я так признателен за то, что могу стать донором", — отвечал 23-летний юноша.

Тайна

Аглесс решил умолчать, что в 1999 году его поместили в психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения. Первые признаки болезни он заметил еще в старшей школе. По его словам, перед сном он слышал голоса, повторяющие его имя.

Американец теперь настаивает, что у него была не шизофрения, а временное состояние, известное как шизофреноформное расстройство. Оно имеет схожие симптомы, но длится не дольше полугода. Тем не менее в судебных документах указан диагноз шизофрения, или шизоаффективный психоз.

Биоматериал Аглесса пользовался высоким спросом среди клиенток благодаря впечатляющему профилю. В его анкете говорилось о внешнем сходстве с актером Томом Крузом. Юноша оказался плодовитым донором и сдавал сперму до двух раз в неделю.

В 2005 году Аглесса осудили за кражу со взломом. Он признал свою вину и провел в тюрьме восемь месяцев. У него были замечены и суицидальные наклонности: в 2014 году он вошел в тир и попросил напрокат пистолет, чтобы совершить самоубийство.

Всплыло на поверхность

В 2014 году сотрудники Xytex Corp случайно раскрыли контактные данные и личную почту Аглесса в беседе с несколькими семьями, воспользовавшимися его донорской спермой. Несколько любопытных клиентов захотели познакомиться поближе с биологическим отцом их ребенка и стали искать о нем информацию в интернете.

Клиенты пришли в ужас, когда узнали, что интеллектуал и полиглот из анкеты — шизофреник с тюремным прошлым. Узнав правду, они испугались, что их дети могли унаследовать от отца психические расстройства и криминальные наклонности

Когда клиника связалась с Аглессом, у него случился нервный срыв. Он во всем раскаялся, отправился в полицейский участок и признался, что обманул сотрудников банка спермы. Обвинять клинику в незаконном раскрытии личных данных Аглесс не стал.

"Мне жаль"

Сейчас Аглессу 43 года. Незаконным путем он стал биологическим отцом 36 детей. Он надеется, что семьи и дети, причастные к этой истории, смогут найти в себе силы простить его. "Мне жаль, что я обманул их доверие; это был мерзкий поступок, и я не горжусь им. Я правда чувствую себя ужасно", — признается он теперь.

У них с женой не было собственных детей. "Я всегда хотел ребенка, но я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу осуществить эту мечту", — посетовал Аглесс. Он мечтает, что однажды его биологические дети поймут, что он не хотел никому причинить зла, и захотят увидеться с ним. "Может, я встречусь не со всеми, но хотя бы с некоторыми из них", — выразил он надежду.

Пострадавшие

С 2016 года пострадавшие пары из США, Великобритании и Канады подали дюжину исков против банка спермы, который не проверил достоверность биографии донора. Семьи обвиняют клинику в ложной презентации не только Аглесса, но и другого донора. В каждом отдельном судебном случае решения судей были разными.

Одна из пострадавших, Венди Норман из города Пичтри-Сити, воспользовалась биоматериалом Аглесса в 2002 году. Она вспоминает, как подбирала потенциального отца для будущего ребенка и наткнулась на его анкету. "Его биография показалась мне очень интересной. Такое разнообразие увлечений", — призналась она.

Перед ней была анкета мужчины спортивного телосложения ростом 193 сантиметра. Согласно описанию, он был похож на Тома Круза и обладал довольно высоким IQ — 160. В итоге Норман остановилась на этом доноре, успешно забеременела и родила сына, которого назвала Алексом. Она не скрывала от мальчика его биологического отца и показывала ему профиль донора на сайте клиники.

Для меня это было поводом для гордости, потому я заходил на сайт и видел анкету, в которой написано, что у моего отца этот дурацкий высокий IQ, он сделал то, сделал это, столько всего добился…