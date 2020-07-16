SOS, нужен праздник! Елена Лепеничева о мечте стать президентом банка, открытии своего бизнеса и жизни на карантине

В детстве рижанка Елена Лепеничева хотела стать учительницей, в школьные годы — президентом банка, а в декрете — бизнесвумен. На данный момент она руководит Miracle Art Studio, которая занимается организацией и оформлением мероприятий. В беседе с DELFI Woman Елена рассказала, как создавала мэджик бокс для Селин Дион, как удалось пережить наступившую во всем мире паузу в индустрии развлечений и что сейчас в тренде в этой сфере.

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Елена Лепеничева родилась в семье "советских инженеров", а сама, будучи маленькой девочкой, мечтала о работе в школе. "Я хотела стать злой училкой и ставить двойки в дневник", — смеется Елена. — "Мы с братом часто играли в школу, и мне казалось очень веселым занятием — ставить двойки и писать замечания".

Правда, сама Елена двойки никогда не получала — от школьной поры у нее остались лишь самые теплые воспоминания. "Учиться мне нравилось всегда. Сейчас тоже продолжаю учиться, открывать для себя новое и повышать квалификацию. Любимые предметы — все языки, они мне давались легко, и самой было интересно их изучать в том числе вне школьной программы. Не очень нравились физика и химия. Хотя сейчас, когда смотрю с дочкой мультфильмы про Фиксиков, понимаю, какая физика все-таки интересная наука".

Помимо всего прочего, школа помогла открыть девушке в себе организаторские способности, которые пригодились позже в работе, а затем и в своем бизнесе.

"Буду президентом банка!"







Автор фото: Lena Nezenceva



После окончания школы нам всем нужно выбирать свой дальнейший путь и для многих этот выбор дается с трудом. Однако Елена все придумала еще в девятом классе: "Я решила, что буду президентом банка. Думаю, это влияние папы, который работал в банке, и считал банк идеальным местом". Закончив школу, девушка сразу поступила в университет и на первом же курсе устроилась в Swedbank, затем перешла в банк DnB банк, параллельно получив степень магистра в сфере управления финансовыми учреждениями.

"Поначалу, работая в банке, мне нравилось все. Я в банке! Это так здорово! Все структурировано, понятно, четко. Банк стал прекрасной школой, в которой я на отлично освоила азы работы с клиентами и финансами. Я проходила тренинги и обучение в разных странах мира: как правильно говорить с клиентами, как отвечать на возражения, как себя вести с агрессивно настроенными людьми, какие слова использовать, какие нет. Да, да, это тоже очень важный момент. Отложилось в голове навсегда, что нельзя использовать уменьшительно-ласкательные формы слов при работе с клиентами. Мало того, что это звучит непрофессионально и режет слух, так это и нетактично и неуважительно по отношению к другому человеку".

Однако, отработав в общей сложности пять лет в банках, Елена поняла, что это все-таки не то, чем она хотела бы заниматься всю жизнь: "Слишком много рамок и ограничений, все по правилам и прописанным процедурам, а мне хотелось креатива и какой-то свободы действий". Поэтому написала заявление и ушла, но уже через несколько месяцев устроилась на работу в компании Лаймы Вайкуле. "Я руководила отделом маркетинга и образования: организовывала презентации новых коллекций стрижек и покрасок мирового бренда профессиональной косметики Goldwell. Затем работала бренд менеджером бренда Wella. Мне кажется, это работа мечты любой девушки. Быть внутри самой сферы красоты, присутствовать при рождении новых трендов и иметь возможность организовывать презентации и показы этих трендов в странах Балтии".

От украшений до скрапбукинга



Расставаться с этой работой мечты Елена не планировала даже в тот момент, когда узнала, что станет мамой. "В самом начале своей беременности я уверяла начальство, что мне не нужен ассистент, я не пойду в декрет, рожу и сразу обратно на работу. Но на восьмом месяце беременности я поняла, что уже не вернусь. Тогда мне казалось, что я хочу посвятить всю себя ребенку. Родилась дочка, полгода я проводила с ней все время 24/7, а затем поняла, что хочу творить и при этом работать на себя".

В этом Елену поддержала ее лучшая подруга Екатерина, вместе с которой они стали делать украшения, после чего это переросло в увлечение скрапбукингом, поглотившем все свободное время.

Заказов становилось больше, инструменты и материалы дома уже некуда было складывать, поэтому было решено открыть свою студию скрапбукинга, а заодно и магазин с товарами для скрапбукинга, которых в Латвии на тот момент было совсем мало.

"Нам удалось расшевелить сферу скрапбукинга в Латвии, подстегивая конкурентов к новым движениям. Мы находили ярких мастеров мирового уровня и приглашали их в Ригу с мастер-классами, придумывали мастер-классы сами. На этой волне у нас получилась великолепная коллаборация с художницей Екатериной Беляевой. Мы создали активное движение еще тогда, когда мастер-классы не были трендом. Мое коммерческое видение и ее неповторимые методы обучения рисованию помогали создавать уникальные предложения мастер-классов для людей. Курс по рисованию акварелью, леттеринг брашпеном, рисование сухой пастелью — группы были переполнены, формировались листы ожидания".

В тот момент, когда студия активно занималась скрапбукингом, было два особенных заказа. "Мы делали меджик-бокс для Селин Дион: одну для нее лично, вторую — для ее мужа. Тогда хотелось сделать что-то необычное, и я придумала использовать записывающий механизм из музыкальной открытки доя своей коробочки. Снимаешь крышку, стенки раскрываются, в центре стоит Селин Дион и играет ее песня. Это было шедеврально! А для дочки очень хотелось сделать светильник, но не простой. Долго подумывала, как же его сделать, и в итоге получился светильник-единорог. Было сложно его собрать и склеить, гнуть картон под такими углами, но все получилось, и он до сих пор украшает комнату".

Foto: Miracle Art Studio

Постепенно параллельно скрапбукингу и мастер-классам стали обращаться клиенты с просьбами украсить праздник. "Мы не отказывали, учились ночами, днем оформляли праздники. И со временем направление оформления и организации праздников так увлекло, что все остальное отодвинулось на второй план. Онлайн и живые мастер-классы, постоянная практика и стремление к новому позволяют двигаться вперед, развиваться и достигать новые вершины".

В карантине людям тоже хотелось праздника



На сегодняшний день именно оформление и организация мероприятий, а также аэродизайн — основная деятельность студии Miracle Art Studio. "Мы с радостью беремся за самые сумасшедшие проекты и придумываем варианты их реализации: создаем декорации, обучаемся новым техникам создания 3D декораций, предлагаем создание индивидуальных декораций и аренду".

Foto: Miracle Art Studio

Новость о том, что в стране вводится чрезвычайное положение, Елену застало врасплох, но не повергло в панику: "На тот момент мы только вернулись в Латвию из длительного отпуска и казалось, что нашу страну уж точно это не коснется. Но когда стало ясно, что и нас стороной это не обойдет, внутри было полное спокойствие. Когда ситуация и ее ход не зависит от нас, то, мне кажется, важно сохранять способность критически мыслить, меньше читать "диванных экспертов" и оценить свои возможности. Я видела, как рушится индустрия развлечений и праздников, особенно масштабных мероприятий, которые попали под полный запрет. У моих коллег остановилась деятельность. В то же время сказать, что коронавирус негативно сказался на деятельности моей студии я не могу. Да, масштаб праздников уменьшился, они все перенеслись на частные территории, но они не пропали совсем. Даже сидя на карантине, людям хотелось праздника, пусть и в кругу семьи. Отменилось примерно 10-15% мероприятий. Все остальные были камерными и семейными. Нам удалось переиграть оформление под новый формат, сохранив ощущение праздника и волшебства. Мы наладили бесконтактную доставку декораций, создавали визуализации для клиентов и подбирали соответствующий декор по фотографиям домов, террас и садов".

В результате карантин стал отличной точкой опоры для запуска новых направлений, на которые не хватало времени до этого. Появилось время все спокойно обдумать, взвесить, разложить по полочкам и спланировать. "Я ловила себя на ощущении полного спокойствия и нахождении в сегодняшнем дне "здесь и сейчас", без спешки и бега куда-то".

Когда ввели карантин, первым делом Елена хотела придумать, как обеспечить возможность быть рядом с близкими даже на расстоянии. "Я не люблю стандартные подходы и решения, поэтому хотелось чего-то необычного, с вау-эффектом и бесконтактной доставкой. Так родился новый вид так горячо нами любимого меджик-бокса: из маленького 11 сантиметрового кубика он трансформировался в огромный 60 сантиметровый куб.

Мы обзвонили почти все типографии, отправляли запросы, но никто не мог сделать коробку нужного размера. Рассчитав плотность материала, я закупила все необходимое, сделала замеры и собрала коробку с открывающимися стенками нужного размера. Наполнение продумала для разных бюджетов, но каждый вариант не оставляет равнодушным никого". Меджик-боксы, по словам Елены, уже стали хитом этого сезона.

Второе направление, на которое появилось время в карантин — это полигональное моделирование. "Я давно влюбилась в эти геометрические фигуры с гранями, но собрать такую занимает очень много времени, и руки никак не доходили. А карантин дал отличную возможность углубиться в полигональное искусство и творить в свое удовольствие".

В моде минимализм





В настоящий момент в моде в сфере оформления и организации праздников, по словам Елены, "все необычное, но без перебора, тонко и со вкусом".

Главными трендами этого сезона стали натуральные цвета, экологичные материалы, флористика во всех ее проявлениях, арки, полуарки.

Под влиянием карантина в моду приходит минимализм (сложно в квартиру уместить объемное оформление), но объем декорациям теперь придает многоуровневость в композициях.

В этом сезоне как никогда актуален анималистический принт и тема сафари в целом.

Foto: Miracle Art Studio

Также свое место в топе занимают фоны из пайеток, неоновые надписи и конструкции нестандартной формы. Тут единственное ограничение — это ваша фантазия и возможности мастера.

Еще одно интересное направление — это аэромозаика: создается форма и наполняется воздушными шариками разного размера. "Как-то случайно наткнулась на такой декор в интернете, нашла производителей в Америке, прошла обучение и привезла это идею в Латвию".

В целом каждый новый заказ — это новый вызов, поскольку даже когда заранее посещаешь место или есть фотографии локации, позже в процессе монтажа могут открыться разные нюансы, которые требуют включить смекалку на все 100% и найти решение. "В то же время каждый проект — это маленькая, воплощенная в жизнь, мечта и сказка. Мне очень нравится быть частью процесса создания этой сказки. Видеть эмоции клиентов и их гостей, это вдохновляет. Хочется творить, пробовать новые техники, рисовать новые темы, создавать декорации. А самое главное — тут нет границ, лишь твое воображение, профессионализм и бюджет, что в очередной раз доказал масштабный проект по оформлению открытия теннисного клуба "Lielupe": 1500 шаров, 5 часов и гигантская арка была готова. Пальцы очень болели, но радость от конечного результата была сильнее".

Желательно, чтобы на детальную подготовку праздника было две-три недели. "Но бывает и такое, что звонят и говорят: "SOS! Праздник нужен уже вчера!". И за ночь все придумывается от "А" до "Я". С масштабными мероприятиями или свадьбами так, конечно, не пройдет".

Foto: Miracle Art Studio

В ближайших планах — открыть домашнюю страницу склада, чтобы было удобно приобретать или брать в аренду декорации студии онлайн.

Белый декор, бассейн и пальмы



Обладая такой командной и такими навыками, Елена старается превратить в сказку и праздники своей семьи, особенно день рождения дочки. "Каждый раз обещаю себе, что в следующем году никаких усложнений, все будет максимально просто. Но нет. Подходит время, и моя голова кипит от идей, от которых уже невозможно отказаться. Уйма времени уходит на сложные пригласительные, поиск идеального места.

Foto: Miracle Art Studio

Лично я очень люблю утонченный минимализм, и свой день рождения я бы сделала в таком стиле. Неброская флористика и белый декор. И бассейн. Обязательно бассейн и пальмы".

В них она нуждается особенно зимой, поэтому раз в год с семьей убегает погреться на месяц на берегу океана — это хорошая возможность отдохнуть от насыщенного мероприятиями года, подвести итоги и набраться сил и впечатлений для нового сезона.

Платье от VIGINTY Couture. Автор фото: Lena Nezenceva

"Для подзарядки я люблю выбираться в SPA и проводить там весь день. И мятный чай в кафе с подругой. Это позволяет переключиться, со стороны взглянуть на все. Обсудить все текущие вопросы и поставить новые цели. Также лично для меня очень важна обратная связь от клиентов, она очень заряжает и вдохновляет. И результат каждого проекта, когда складываются все картинки воедино. От этого хочется творить еще больше".