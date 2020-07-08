"Связать можно все, что угодно — от купальника до ковра": Елена Немченко о том, как мода на вязание набирает обороты

Говоря о моде, часто можно услышать фразу о том, что она циклична и нередко то, что в какой-то момент становится актуальным, на самом деле "хорошо забытое старое". Так, новую волну популярности переживают вязаные и трикотажные изделия. Многие по-прежнему с особым трепетом относятся к ручной работе, кроме того, это возможность подчеркнуть индивидуальный стиль и выделиться на фоне общего однообразия. Причем увлекаются рукоделием не только бабушки, но и молодые женщины. Одна из них — Елена Немченко.

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Вяжет Елена уже больше 20 лет — этому ее в свое время научила мама. Елена уверена, что подобные изделия актуальны и в наши дни. Причем подобное увлечение встречается не только среди бабушек: очень многие посвящают свободное время этому хобби (в том числе и мужчины), которое впоследствии нередко перерастает, возможно, в одну из самых приятных работ.

Связать можно все, что угодно, нужно лишь позволить себе творить и черпать вдохновение в красоте, которая нас окружает.

Елена признается, что ей очень нравится делиться с другими своими знаниями, поэтому она уже не может дождаться момента, когда это удастся делать с глазу на глаз.

— С чего началась любовь к вязанию?

С рождением первого ребенка я поняла, что у меня очень много свободного времени. Чтобы занять себя, вспомнила, что в детстве мне нравилось вязать. Начала с каких-то маленьких вещичек для дочки и для своей собаки, поняла, что у меня хорошо получается.

Потом случайно в интернете нашла американскую платформу Etsy, где люди со всего мира продают handmade продукцию, и открыла магазин. Радовалась каждой проданной вещичке, как ребенок, но через какое-то время поняла, что просто вязать и продавать скучно. Вдобавок начали поступать запросы "можно ли купить не готовое изделие, а мастер-класс по изготовления вашего дизайна (pattern)". Так родилась идея делать технические описания к своим вязанным изделиям и продавать своего рода инструкцию о том, "как связать такую же вещь".



— Как давно вы этим занимаетесь?

Вязать умею с детства, научила мама, получается, что уже больше 20 лет.

— Что вас вдохновляет?



Природа, очень люблю море и сосновый лес, хорошо, что Латвия богата и на то, и на другое. Могу часами ходить по пляжу, смотреть на воду и вдыхать воздух.

Вдохновение имеет очень важное значение в любом виде творчества и поймать его за хвост порой бывает очень сложно. Иногда у тебя есть план — сегодня буду подбирать пряжу, узор, дизайн для нового изделия, а хоп и не идет, полдня можно убить и ничего не придумать, тогда лучше все отложить и заняться другим делом. А бывает спать лег и вдруг пришла идея нового дизайна, вскакиваешь и бежишь записывать или зарисовывать, чтобы не забыть.

— Как вы считаете, вязание стало старомодным или оно всегда актуально?

Вязание — это творческий процесс, а в некоторых случаях даже искусство. Творчество, на мой взгляд, в любом своем виде не может быть старомодным.

В Instagram под хештегом #вяжутнетолькобабушки 4,7 млн постов. Если посмотреть на работы современных мастеров, то смело можно сказать, что вязание сейчас очень актуально.

Какое-то время назад я была преподавателем по вязанию в одной творческой студии, и в группе даже был один молодой человек, который очень хотел научиться вязать, он был очень старательным и посещал все занятия.

Если в 2011 году я начинала с магазина на Etsy, потому что это было единственное место, то сейчас я продаю мастер-классы на 4 иностранных платформах, плюс веду страницы в Instagram и Facebook от имени своего магазина. Также варианты моего дизайна несколько раз публиковались в иностранных журналах по вязанию. Так что могу с уверенностью сказать, что мода на вязание только набирает обороты.



— Что самое приятное в процессе вязания?



Самое классное, когда результат получился лучше, чем ожидал. Особенно приятно получать откровенные отзывы от покупателей. В этот момент ты понимаешь, что не зря вскочила ночью, чтобы записать идею, которая пришла неожиданно в голову.

— Связать можно абсолютно все?



Практически да, любой элемент одежды, начиная от купальника и заканчивая тяжелыми кардиганами. Сейчас также очень модно иметь вязаный элемент декора в доме, например, ковры, пуфы, различные корзинки.



— Есть ли что-то, что вам больше всего нравится вязать?



Нет, все зависит от вдохновения, времени года, погоды и от актуальных тенденций. Летом никогда не будешь вязать теплый свитер, а зимой вряд ли возьмешься за легкое платье.

— Какой эксперимент был самым сложным?



Самое сложное было и остается подготовить качественный мастер-класс по новому изделию. Я очень люблю вязать и придумывать новое. Вот, например, готов новый джемпер, и ты сделал красивые фотографии, опубликовал в своих соцсетях и хотел бы с головой уйти в новый проект, но нужно вернуться и написать мастер-класс, потому как подписчики его ждут и каждый день торопят.

— Для вас это хобби, которое переросло в бизнес?

Мне очень нравится выражение "Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни". Я так и отношусь к своему делу, я очень люблю понедельники, когда с головой можно уйти в творческий процесс с осознанием того, что впереди еще вся неделя!



— Кто ваша целевая аудитория?

Моя целевая аудитория — это в основном американки или англоговорящие женщины, которые любят и умеют вязать и находятся в поиске новых идей. Я уже давно не вяжу на заказ, я придумываю новый дизайн, пишу мастер-класс и продаю его.

— Вы вяжете только для женщин?

Да, вяжу только для женщин, и есть несколько детских моделей, то, что вязала для дочки, но, думаю, пора попробовать разработать и мужской дизайн.

— Насколько в Латвии женщины ценят вязанные вещи?

В Латвии очень много вяжущих женщин, вяжут как для себя, так и на продажу, но у местных жителей все еще остается потенциал для развития любви к ручным изделиям, во многих все еще живет стереотип, что "вяжут только бабушки и только носочки для внуков". Если сравнить с США, то там ручной труд очень ценится, там готовы за него платить, там очень много творческих студий, где обучают этому мастерству.

Недавно был случай. Я давно хотела попробовать связать ковер из полиэфирного шнура, долго не решалась, поскольку это не совсем мой профиль, но все же сделала это. Ковер получился шикарным — 1,5 метра в диаметре, цвета мокрого асфальта. От работы получила огромное удовольствие. Но этот ковер совершенно не подходил по стилю в мою квартиру, поэтому я решила поставить его на продажу, поставила объявление на нескольких латвийских сайтах, получила огромное количество лайков и комментариев, но никто не купил, потому как цена для нашего рынка была довольно высокая. Спустя неделю ковер купила девушка латышка, которая живет в США.



— Да, связанный вами ковер я видела в Facebook. Определенно важно объяснить, насколько трудозатратным был этот процесс в плане времени и расходов. Сколько стоит заниматься вязанием?

Связать ковер, например, занимает около 40 часов работы или пять полных рабочих дней. При этом именно для этого размера понадобилось 3000 метров полиэфирного шнура. На материал было потрачено чуть больше 100 евро, остальное — работа.

Затраты также зависят от пряжи, с которой вы работаете. В латвийских магазинах в основном распространена пряжа из Турции и вязанный джемпер обойдется примерно в 25-30 евро.

Есть магазины с более эксклюзивными материалами, где себестоимость пряжи для джемпера может дойти до 50-70 евро. Крючки и спицы стоят от 3 евро и пользоваться ими можно довольно долго.

— Правильно ли я понимаю, что сначала вы рисуете эскиз идеи и только потом начинается вязать или все-таки наоборот?

Очень по-разному, иногда сначала рисую схему узора, иногда наброски самой модели, иногда отталкиваюсь от понравившейся пряжи. Рождение идеи нового дизайна может прийти откуда угодно.

— Вы упомянули, что время года играет свою роль. Зимой спрос на вязанные вещи уменьшается?

Спрос есть всегда. Продавая мастер-классы, важно давать клиенту выбор. Зимой это джемпера, шали, кардиганы, шапки и шарфы, а летом — платья, пляжные туники, топы.



— Как быстро вы можете связать платье или ковер? Остается ли время для того, чтобы руки отдохнули?

Для меня вязание не работа, это своего рода медитация, я получаю большое удовольствие от процесса.

Что касается скорости, то все зависит от того, какой сложности платье или ковер надо сделать, но в целом по времени примерно одинаково уйдет — неделя. Это только связать. А вот дальше действительно начинается работа — надо продать свою идею. Ведение социальных сетей, фотографии, написание мастер-класса — это то, что остается "за кадром", но является ключевым фактором для успешных продаж. Ты можешь быть гениальным мастером и создавать уникальные проекты, но если не имеешь понятия, как себя продать, то шансы на успех обречены.



— Вы уже знаете, каким будет следующий большой проект?

Следующий будет спонтанным, как и все мои проекты. А если говорить о развитии, то определенно я бы хотела вести очные мастер-классы, так сказать, собирать большие дружные группы и делиться своим опытом и обучать других.