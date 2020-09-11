Инесе Бебре уехала в Германию давно, в 2006 году. После стольких лет за границей обычно на родину уже не возвращаются хотя бы из-за привычки, не говоря уже о лучших условиях жизни и социальной поддержке. Но Инесе и ее дети приняли другое решение. Именно благодаря детям она приняла решение вернуться обратно в Латвию. Им, как и Инесе не хватало "латышскости", не хватало самой Латвии — земли, лесов, музыки, дома, друзей. Они вернулись исключительно из любви к родине.

Русский пригодился

"Я не уезжала за границу работать и искать счастья, это не мой случай. Просто в моей семье произошла трагедия — был убит сын моей сестры, которого не могли найти полтора года. Эти полтора года были очень тяжелым временем для всех, поэтому, когда его, наконец, нашли в Гауе, я поняла, что мне надо куда-то уехать отвлечься и отдохнуть. Плюс за эти полгода стал раскалываться мой брак. Когда моя подруга, живущая в Мюнстере, предложила мне приехать поработать, я решила сменить обстановку. Это, конечно было проверкой на прочность моего брака — когда я приехала домой на Рождество, то поняла, что он, к сожалению, развалился. И я тогда приняла решение о том, что еще останусь на какое-то время в Германии".

Когда Инесе приехала в Германию, она знала всего четыре слова по-немецки, но уже через полгода она могла говорить на этом языке. Она поняла, что ее интересует эта земля и что она хочет научиться чему-то большему. В первую очередь — языку, и научить ему детей. Но Инесе никогда не думала о том, что она уже никогда не вернется в Латвию. Но так же не думала она и о том, что останется там надолго. Просто хотела пожить там, понять страну и ее культуру, поскольку сама человек культуры. В то время Германия еще не открыла свой рынок труда и Инесе была вынуждена работать там без детей — их тогда было сложнее увезти — и регулярно ездила в Латвию. Когда же рынок открылся, она сразу смогла оформить разрешение на работу и сделать все бумаги на детей.

"Когда я уехала, моему младшему сыну было неполные четыре года, а старшему 11. Но за ними присматривали мои родители и свекровь, с которыми у детей был хороший контакт. Я не боялась их оставлять, хотя конечно была ужасная тоска по детям, которую никому не пожелаю. Это время было очень тяжелым для меня, но оно было мне дано, чтобы многое понять. Когда ты один, ты начинаешь многое оценивать, обдумывать и понимать. И о своих детях в частности. Я их никогда не считала своей собственностью, поэтому с детьми у меня очень хорошие отношения. А жизнь в Германии мне показала, что я все делала правильно. Когда дети ко мне переехали, младший сын пошел в первый класс и отучился там шесть лет. Старший же сын окончил в Германии среднюю школу с квалификацией".

Поначалу, когда Инесе только приехала в Мюнстер, она убирала дома. Ее подруга уехала в отпуск и отдала ей велосипед, ключи от домов и договорилась со всеми, что Инесе сделает всю работу. С собой у нее было два словарика, с которыми пришлось проходить полгода. Потом Инесе стала работать в отеле, где работала по специальности как флорист оформитель. Затем она устроилась в логистическую компанию, т.к. у нее уже был язык и знания компьютера, и параллельно работала в свадебном агентстве как флорист, где участвовала во всех процессах организации свадеб.

"Кстати, в Германии мне очень пригодились знания русского языка — я обучала немецких русских. А именно русских женщин, которые многие годы там прожили, не работая и, так же как и в Латвии за 50 лет так и не выучившие язык. Их я и учила языку, т.к. в Германии изменилось законодательство и, чтобы получить пенсию, таким женщинам пришлось искать подработку. Знания русского мне пригодились и в свадебном агентстве, которое принадлежало русским людям. Так что в Германии я говорила на трех языках: немецком, русском и немного английском. На латышском говорила меньше, но с латышами я много контактировала".