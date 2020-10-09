Лиене Лапшевска уехала из Латвии в 2006 году. Прежде, чем вернуться, она сменила несколько стран: училась в Чехии, работала в Гибралтаре, жила в Испании, а затем строила карьеру в Великобритании. Год назад она решила вернуться домой, но сподвиг ее на это, как ни странно, не Brexit. О том, что же мотивировало ее вместе с молодым человеком — гражданином Нидерландов, выбрать в качестве места жительства среди всех европейских городов именно Ригу, Лиене рассказала в беседе с DELFI.

Пересекать границу каждый день

Лиене вспоминает, что впервые из Латвии уехала в 2006 году в Прагу на пару месяцев, когда еще училась в университете. Эта поездка была судьбоносной, поскольку именно в Чехии она познакомилась с молодым человеком, и в 2008 году перебралась к нему в Гибралтар. "У меня не было планов остаться надолго, но в результате я прожила там больше шести лет. До этого в Латвии я работала в сфере маркетинга, однако так сложилось, что на момент отъезда я встретила Элину Гаранчу (оперная певица — прим. ред.). Ее супруг — дирижер Карел Марк Шишон — родом из Гибралтара. В то время он был художественным руководителем Латвийского национального симфонического оркестра. В свою очередь начальник моего друга был связан с филармоническим обществом, которое организовывало его концерты. И когда появилась вакансия, меня пригласили им руководить".

Поначалу Лиене отнеслась к такому предложению скептически, поскольку ее единственный опыт в сфере музыки — это диплом музыкальной школы, но с интересом, поэтому решила попробовать и заняться продюсированием концертов. Общество очень тесно сотрудничало с Латвией и приглашало многих латвийских артистов в Гибралтар с концертами. Поначалу она жила в Гибралтаре, но из-за больших денежных издержек все-таки решила, что рациональнее будет переехать в близлежащую Испанию и каждый день пересекать границу, чтобы попасть на работу.

Это было интересное время, но в какой-то момент пришло осознание того, что с профессиональной точки зрения здесь нет пространства для новых достижений, и Лиене решила отправиться в путешествие в Южную Африку, где планировала пожить какое-то время и найти работу. "Пару месяцев я провела в Йоханнесбурге, где связалась с латвийским консулом, который, как мне казалось, мог бы дать совет о возможностях европейки найти работу в Южной Африке. Для меня это была абсолютно чужая страна, и единственным способом узнать ее было встретиться с нашим консулом. Он договорился о паре интервью для меня, но конкретного предложения о работе так и не поступило. Следующие четыре месяца я просто ездила по стране, а затем поехала в Азию. Все это приключение заняло у меня около девяти месяцев, после чего я отправилась в Лондон".