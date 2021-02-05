Тест на беременность из бумаги. Что еще придумали ради экологии?
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Бумажные тесты на беременность, путешествия в будущее и посуда из вторсырья. Чем еще удивили дизайнеры в 2020 году, рассказывает Deutsche Welle.

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Выращивать забытые сорта овощей


Студентка Высшей школы Трира Яна Хоффман придумала проект, чтобы привлечь внимание к исчезающим сортам овощей. Она создала яркие информативные буклеты и упаковки с семенами, которые точно будут выделяться на полках садоводческих магазинов. Слышали когда-нибудь о китайских артишоках? Думаете, что лебеда — это никчемный сорняк?

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Публикация от Bundespreis Ecodesign (@bundespreisecodesign)


Хоффман предлагает переосмыслить то, что мы покупаем в супермаркетах и едим, ведь многие из "забытых" овощей в действительности более неприхотливые и урожайные. Эта идея появилась у студентки, когда она узнала о существовании хранилища семян со всего мира на острове Шпицберген. Хоффман надеется, что к 2025 году у нас будет выбор между такими "старыми" овощами и сортами, которые популярны сейчас.

Тест на беременность из бумаги


Каждый год в Европе покупают более 5 миллионов тестов на беременность, и все они сделаны из пластика.

Студентка Юэ Чжао разработала прототип тестов, которые сделаны из переработанной бумаги. Перед ней стояла непростая задача — нужно было найти прочный и экологичный материал, способный заменить пластик.

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Публикация от Bundespreis Ecodesign (@bundespreisecodesign)


Чжао рассчитывает, что уже через несколько лет тесты будут производить массово и они появятся в продаже. Но до этого нужно решить несколько вопросов: например, придумать влагостойкую упаковку и провести несколько испытаний изделия на прочность.

Экологичные маркеры


Многие вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, состоят из пластика. Например, канцелярские товары в офисе.

С 2008 года немецкая компания Edding пытается сделать свою продукцию более экологичной. Один из примеров — маркер EcoLine, который состоит на 90 процентов из натурального сырья и переработанных материалов. Эти маркеры можно отправить в компанию и заправить заново или купить к ним дополнительные стержни.

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Публикация от Bundespreis Ecodesign (@bundespreisecodesign)

Тарелки с изъяном


Еще один пример осмысленного подхода к использованию вещей — проект студентки Сюзан Падух из Веймара решила использовать фарфор, который никогда бы не поступил в продажу из-за брака.

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Публикация от Bundespreis Ecodesign (@bundespreisecodesign)


На каждой тарелке она сделала рисунок с описанием изъяна. Посуду уже используют в местном ресторане "LÜCKE".

Таяние ледников


Студенты Университета искусств Цюриха и Фрибурского университета привлекают внимание к проблеме глобального потепления и таяния ледников. Пример они нашли в родной Швейцарии — это Алечский ледник, самый большой ледник в Альпах. При помощи 3D-очков можно отправиться в виртуальное путешествие на 200 лет назад, переместиться в настоящее, а потом заглянуть в будущее — теплое и уже без Алечского ледника.

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Публикация от Bundespreis Ecodesign (@bundespreisecodesign)


Идея возникла во время написания бакалаврской работы одной из студенток Фрибурского университета. Ноэми Чу использовала 3D-модели, основанные на точных измерениях и прогнозируемых изменениях ледникового ландшафта.

Виртуальную экскурсию уже провели в нескольких музеях Швейцарии, в других странах это станет возможным после локдауна.

Экономное освещение


Лучшей экологичной услугой была названа аренда светодиодного освещения от компании Deutsche Lichtmiete. Они сами разрабатывают, изготавливают и дают напрокат лампы с низким энергопотреблением. Фирма помогает в планировке проектов, а также отвечает за ремонт и переработку своих приборов.

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Публикация от Bundespreis Ecodesign (@bundespreisecodesign)


Все эти проекты участвовали в конкурсе Bundespreis Ecodesign — он проводится уже десять лет. Награду за лучший экодизайн могут получить как опытные компании, внедрившие экологичные инициативы, так и студенты, которые только начинают работать над своими проектами.

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Публикация от Bundespreis Ecodesign (@bundespreisecodesign)


На конкурс принимают разработки, которые можно считать экологичными на всех этапах производства, продажи и утилизации. Жюри также учитывает, как представленная идея может изменить привычки потребителя и какую пользу она может принести для окружающей среды.

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DELFI Woman

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История Беременность Овощи
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