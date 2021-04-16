Удивительная и пугающая история. Как маленькой девочке помогли выжить две тысячи личностей в ее голове

Жительница Австралии все детство страдала от сексуального, физического и психологического насилия со стороны отца. Справиться с травмами ей помогли тысячи личностей, которые поселились в ее голове. Благодаря им она смогла не только выжить и сохранить рассудок, но и добиться правосудия. Удивительная и пугающая история Джени Хейнс — в материале "Ленты.ру".

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Личности



В голове австралийки Джени Хейнс уживаются две с половиной тысячи личностей. У всех разная внешность, характер, комплекция и возраст. Одна из них — подросток Мускалз — выглядит как британский рокер Билли Айдол. Этот рослый парень любит подчеркивать одеждой свои мускулистые руки. Несмотря на спокойный нрав, он всегда заступается за слабых.

Блондин с выгоревшими волосами Волкано немного похож на Мускалз — он тоже высокий, сильный и одевается с ног до головы в черную кожаную одежду. Рики в свои восемь лет носит старый серый костюм. У этого мальчишки коротко стриженая огненно-рыжая шевелюра, как и у одиннадцатилетнего Джудаса, который ходит в школьных брюках серого цвета и ярко-зеленом свитере. Джудас всегда выглядит так, будто собирается что-то сказать.

Высокая и худая Линда носит юбку в стиле 50-х с аппликацией в виде розовых пуделей и аккуратно собранный пучок на голове. Еще одна личность, Рик, ходит в больших очках, которые визуально уменьшают его лицо. В них он смахивает на отца Джени — Ричарда Хейнса, из-за которого все эти личности однажды и появились.

Отец

В 1974 году семья Хейнсов перебралась из Лондона в австралийский город Сидней. Уже тогда четырехлетняя Джени подвергалась насилию со стороны отца. Однако после переезда домогательства стали более садистскими и начали походить на пытки. "Насилие было спланированным и продуманным, — утверждает Джени. — Он делал это преднамеренно и получал удовольствие от каждой минуты".

Девочка умоляла отца остановиться. Она захлебывалась слезами и кричала от боли. Ричард видел, как на теле его дочери остается все меньше места для новых синяков, но продолжал свои пытки. Обессилев, он выходил из пристройки, где истязал дочь, и оставлял ребенка наедине с пережитыми страхом, болью и ужасом. На следующий день все повторялось снова.

Ричард внушил маленькой Джени, что умеет читать чужие мысли. Он обещал убить ее мать, брата и сестру, если она только помыслит пожалеть себя или рассказать кому-то о насилии. "Мой отец вторгся в мое подсознание. Даже в своей голове я не могла чувствовать себя в безопасности, — вспоминает она. — Я не могла проанализировать то, что со мной происходило, и прийти к собственным выводам".

Отец запретил дочери посещать школьные секции, чтобы минимизировать ее общение со взрослыми. Джени стала вести себя незаметно, чтобы не выделяться среди сверстников и не привлекать внимание преподавателей. Иначе — как, например, когда тренер по плаванию отметил в разговоре с отцом ее врожденные способности, — девочку ожидало жестокое наказание. От медицинской помощи, в которой она нуждалась из-за сексуального насилия и избиений, она также отказывалась.

Симфони

Первой личностью, проявившейся в теле Джени, стала четырехлетняя Симфони, которая жила в собственной временной реальности. Именно она управляла сознанием, когда отец подвергал свою дочь сексуальному насилию и пыткам. "Когда он домогался своей дочери Джени, в действительности он обижал Симфони", — объяснила она.

Впоследствии Симфони создавала себе другие личности, чтобы вынести безжалостные издевательства Ричарда. При этом каждая новая личность множила себе личную армию тех, кто помогал пережить психологические и физические травмы. Таким образом каждая из множества личностей в теле Джени, появившихся в результате психического расстройства, отвечала за отдельные болезненные воспоминания.