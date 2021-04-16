Удивительная и пугающая история. Как маленькой девочке помогли выжить две тысячи личностей в ее голове
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Жительница Австралии все детство страдала от сексуального, физического и психологического насилия со стороны отца. Справиться с травмами ей помогли тысячи личностей, которые поселились в ее голове. Благодаря им она смогла не только выжить и сохранить рассудок, но и добиться правосудия. Удивительная и пугающая история Джени Хейнс — в материале "Ленты.ру".

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Личности

В голове австралийки Джени Хейнс уживаются две с половиной тысячи личностей. У всех разная внешность, характер, комплекция и возраст. Одна из них — подросток Мускалз — выглядит как британский рокер Билли Айдол. Этот рослый парень любит подчеркивать одеждой свои мускулистые руки. Несмотря на спокойный нрав, он всегда заступается за слабых.

Блондин с выгоревшими волосами Волкано немного похож на Мускалз — он тоже высокий, сильный и одевается с ног до головы в черную кожаную одежду. Рики в свои восемь лет носит старый серый костюм. У этого мальчишки коротко стриженая огненно-рыжая шевелюра, как и у одиннадцатилетнего Джудаса, который ходит в школьных брюках серого цвета и ярко-зеленом свитере. Джудас всегда выглядит так, будто собирается что-то сказать.

Высокая и худая Линда носит юбку в стиле 50-х с аппликацией в виде розовых пуделей и аккуратно собранный пучок на голове. Еще одна личность, Рик, ходит в больших очках, которые визуально уменьшают его лицо. В них он смахивает на отца Джени — Ричарда Хейнса, из-за которого все эти личности однажды и появились.

Отец

В 1974 году семья Хейнсов перебралась из Лондона в австралийский город Сидней. Уже тогда четырехлетняя Джени подвергалась насилию со стороны отца. Однако после переезда домогательства стали более садистскими и начали походить на пытки. "Насилие было спланированным и продуманным, — утверждает Джени. — Он делал это преднамеренно и получал удовольствие от каждой минуты".

Девочка умоляла отца остановиться. Она захлебывалась слезами и кричала от боли. Ричард видел, как на теле его дочери остается все меньше места для новых синяков, но продолжал свои пытки. Обессилев, он выходил из пристройки, где истязал дочь, и оставлял ребенка наедине с пережитыми страхом, болью и ужасом. На следующий день все повторялось снова.

Ричард внушил маленькой Джени, что умеет читать чужие мысли. Он обещал убить ее мать, брата и сестру, если она только помыслит пожалеть себя или рассказать кому-то о насилии. "Мой отец вторгся в мое подсознание. Даже в своей голове я не могла чувствовать себя в безопасности, — вспоминает она. — Я не могла проанализировать то, что со мной происходило, и прийти к собственным выводам".

Отец запретил дочери посещать школьные секции, чтобы минимизировать ее общение со взрослыми. Джени стала вести себя незаметно, чтобы не выделяться среди сверстников и не привлекать внимание преподавателей. Иначе — как, например, когда тренер по плаванию отметил в разговоре с отцом ее врожденные способности, — девочку ожидало жестокое наказание. От медицинской помощи, в которой она нуждалась из-за сексуального насилия и избиений, она также отказывалась.

Симфони

Первой личностью, проявившейся в теле Джени, стала четырехлетняя Симфони, которая жила в собственной временной реальности. Именно она управляла сознанием, когда отец подвергал свою дочь сексуальному насилию и пыткам. "Когда он домогался своей дочери Джени, в действительности он обижал Симфони", — объяснила она.

Впоследствии Симфони создавала себе другие личности, чтобы вынести безжалостные издевательства Ричарда. При этом каждая новая личность множила себе личную армию тех, кто помогал пережить психологические и физические травмы. Таким образом каждая из множества личностей в теле Джени, появившихся в результате психического расстройства, отвечала за отдельные болезненные воспоминания.

Мои личности защищали меня от отца Джени

Симфони несложно узнать: она разговаривает более звонким, юным голосом, нежели Джени. "Я занималась тем, что собирала все, что мне казалось ценным в себе, все значимое и трогательное, и прятала это от папочки, чтобы когда он обижал меня, он делал это не со здравомыслящим человеком", — объясняла она.

Джени терпела насилие до 11 лет, пока семья не вернулась обратно в Великобританию. Вскоре после переезда, в 1984 году, родители девочки развелись. Джени убеждена, что в те годы ни один человек, даже ее мать, не догадывался, через что ей пришлось пройти.

Диагноз

В 2009 году Джени впервые осмелилась сообщить о сексуальном насилии правоохранителям. Тогда у нее и обнаружили диссоциативное расстройство идентичности, при котором личность человека разделяется и создается впечатление, что в теле человека существует несколько личностей, попеременно сменяющих друг друга. Причинами этого расстройства становятся тяжелые психологические травмы в раннем детстве из-за экстремального физического, сексуального и эмоционального насилия.

Мой отец причинял страдания… намеренно причинял мне страдания... Жестокое, неистовое, садистское насилие, от которого никуда не денешься и которое угрожало моей жизни. Он издевался надо мной каждый день на протяжении всего моего детства. Джени

Джени осознавала, что происходило в ее голове. По ее словам, когда отец приближался к ее комнате, внутренний голос спокойно, но настойчиво приказывал ей поскорее спрятаться и освободить свое сознание для другой личности. "Я не знала, что у человека должна быть только одна личность, — признается она. — Я всего лишь позволяла своим альтер эго пережить то, что не могла вынести сама".

Психиатр Джордж Блэр-Вест лечит Джени уже около 20 лет. Он считает, что диссоциативное расстройство идентичности — естественная и довольно разумная реакция ребенка на экстремальное насилие. По его словам, когда у человека нет возможности получить поддержку и помощь извне, например, от родственников или государственных служб, он пытается решить проблему самостоятельно.

Этот механизм психологической защиты помогает ребенку воспринимать происходящее со стороны, чтобы защититься от избыточных и непереносимых эмоций. "Разум идет на эту хитрость, когда приходит осознание того, что иного выхода нет, никто не придет и не заберет тебя, здесь некому тебя спасать, ты сам за себя, и тебе приходится самому принимать решение", — объяснил Блэр-Вест.

"Мой отец пахнет как горящий бакелит и самый грязный строитель, которого вы когда-либо встретите. Он отвратителен", — говорит Джени. По словам Блэр-Веста, она создала множество личностей, которые помогали ей справляться с чувствами, в том числе уберегали от исходившей от отца вони. "Остальные люди не способны на такое. Мы не можем буквально запретить себе чувствовать те или иные запахи, собственно, ровно как и Джени", — утверждает психиатр.

"Дело вовсе не во внешнем мире, — отмечает Рики, одна из личностей Джени, в разговоре с Блэр-Вестом. — Разумеется, тебе приходится противостоять таким мерзавцам, как он, но все это делается для того, чтобы уберечь себя. Ты делаешь это во имя любви. Диссоциативное расстройство идентичности — это проявление любви, не проявление психической болезни или глупых игр, в которых ты притворяешься другими людьми. Ты защищаешь себя и свою душу. Именно это я и делал — пытался уберечь нашу душу".

Первый человек, который поверил

Джени 18 лет училась в университете. За это время она стала дипломированным психологом, получила степень магистра в области юридических исследований и стала доктором юридических наук, специализирующимся на психологии жертв преступлений. В результате она подготовила документ, в котором детально описала злодеяния отца. С этими показаниями она неоднократно обращалась к представителям закона, однако эксперты либо не верили ей, либо не решались браться за сложное дело.

В 2010 году детектив из Сиднея Пол Стамулс стал одним из первых следователей, который не только поверил словам Джени, но и понял, почему ей пришлось создать в своей голове множество личностей. "Когда я впервые пообщался с ней, мне было тяжело ее воспринимать, потому что ты видишь перед собой одного человека, но внутри него живет множество личностей… Это невероятно", — признался он.

Пол Стамулс сразу мне поверил. Он сказал, что не считает меня сумасшедшей. Он сказал, что в моем случае диссоциативное расстройство идентичности — абсолютно разумная реакция на происходящее. Я расплакалась. Наконец-то мне поверил человек, который способен повлиять на судьбу моего отца. Джени

Признания Джени побудили правоохранителей начать охоту на Ричарда. Правда, доказать его вину оказалось непростой задачей, ведь все очевидцы его преступлений жили в теле его дочери.

Джени должна была рассказать о том, что с ней произошло. Блэр-Вест объяснил, что она не могла дать показания от первого лица, так как ее память отличается от памяти здорового человека. "Ее личности существуют в разных временных реальностях, — уточнил он. — Особенно те, что помоложе".

Джени способна лишь "переключиться" на другую личность, пережившую определенные события в прошлом, чтобы восполнить пробел в памяти. Блэр-Вест сравнивает воспоминания Джени с папками в компьютере. Их можно открывать по отдельности и читать, не упуская ни одной детали. "Наши воспоминания просто заморожены во времени. Если они мне нужны, я просто иду и достаю их", — объясняет Джени.

Помимо воспоминаний доказательствами насилия служили непоправимые телесные травмы, полученные в результате сексуального насилия. Из-за издевательств отца Джени потребовался целый ряд операций, в том числе колостомия в 2011 году.

Суд

В 2017 году Ричарда экстрадировали из английского города Дарлингтона, где он отбыл семилетний срок за другое преступление. В марте Джени позволили выступить в суде против отца, давая показания от лица Симфони и пяти других личностей. Симфони в деталях описала семилетние мучения, пережитые в Австралии. Мускалз рассказал о физическом насилии, в то время как Линда отметила, как причиняемые Ричардом мучения сказались на учебе и отношениях Джени с другими людьми.

Прокуроры также вызывали для показаний ряд психологов и специалистов по диссоциативному расстройству идентичности, которые подтверждали надежность слов Джени. Точнее, не совсем Джени, а ее личностей.

Мы не боялись. Мы долго ждали возможности, чтобы рассказать, что он с нами сделал, и теперь он не сможет заставить нас замолчать. Я не должна была так жить. Безусловно, в том, что у меня появилось диссоциативное расстройство идентичности, виновен мой отец. Джени

Изначально Ричарду предъявили 367 обвинений. Помимо прочего, его судили за изнасилование, насильственные действия сексуального характера с ребенком младше десяти лет, а также побои. "Это историческое судебное дело, потому что, насколько мы знаем, впервые показания разных личностей человека с диссоциативным расстройством идентичности были приняты судом и позволили добиться правосудия", — отмечает Кэти Кезельман, президент австралийской организации Blue Knot Foundation, помогающей людям с детскими травмами.

"Я отчаянно хочу рассказать свою историю. Я хочу, чтобы моя десятилетняя борьба за справедливость в буквальном смысле стала пожаром, который выжжет заросшее поле, и чтобы перед стоящими позади меня людьми была проторенная дорога", — заявила Джени перед тем, как суд огласил приговор.

6 сентября 2019 года суд Сиднея приговорил Ричарда к 45 годам тюремного заключения. На тот момент 74-летний отец Джени страдал от многочисленных проблем со здоровьем. Судья Сара Хаггетт заметила, что, вероятнее всего, он умрет в тюрьме. По ее словам, преступления Ричарда настолько ужасающи и жестоки, что практически невозможно вынести приговор, в полной мере соответствующий его деяниям. "Если на фоне пережитого насилия у вас развилось диссоциативное расстройство идентичности, добиться правосудия теперь возможно. Вы можете обратиться в полицию, рассказать обо всем, и вам поверят, — заверила Джени. — Этот диагноз перестал быть препятствием для правосудия".

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Дети и родители Насилие
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