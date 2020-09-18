Клавс Круклис — это классика жанра, молодой человек, уехавший за границу в поисках работы. В 2011 году в Латвии с ней было очень плохо, и Клавс, безрезультатно пройдя множество рабочих интервью, покинул свою страну, совершенно не предполагая, что он сюда когда-нибудь вернется. Если только совсем в далеком будущем. Но будущее для него наступило гораздо раньше. Клавс вовремя понял, что сейчас в Латвии очень не хватает людей, и, вернувшись сюда, полностью изменил свою жизнь к лучшему. За границей он был лишь администратором на ресепшене, а Латвия дала ему возможность найти себя в сфере IT и успешно в ней работать.

По рекам Европы

"В то время, когда я уехал, все работодатели хотели платить в среднем 140 латов в месяц за 160 часов работы. Латвия еще никогда не была такой дешевой. А я все-таки знал английский, немецкий и русский языки и имел среднее специальное образование. Свою работу за границей я начал с круизных кораблей — устроился туда через рекрутинговое агентство.

Первой страной, куда меня отправили, была Франция. Там я проплавал по рекам Роне и Соне с марта по декабрь. Это были семидневные круизы из центральной Франции до Средиземного моря. На этих круизах я работал в ночную смену на ресепшене. Было трудно, потому что на корабле у тебя нет выходных — сколько месяцев на корабле, столько месяцев без выходных, зато это лучший способ быстро накопить большую сумму денег".