Клавс Круклис — это классика жанра, молодой человек, уехавший за границу в поисках работы. В 2011 году в Латвии с ней было очень плохо, и Клавс, безрезультатно пройдя множество рабочих интервью, покинул свою страну, совершенно не предполагая, что он сюда когда-нибудь вернется. Если только совсем в далеком будущем. Но будущее для него наступило гораздо раньше. Клавс вовремя понял, что сейчас в Латвии очень не хватает людей, и, вернувшись сюда, полностью изменил свою жизнь к лучшему. За границей он был лишь администратором на ресепшене, а Латвия дала ему возможность найти себя в сфере IT и успешно в ней работать.

По рекам Европы

"В то время, когда я уехал, все работодатели хотели платить в среднем 140 латов в месяц за 160 часов работы. Латвия еще никогда не была такой дешевой. А я все-таки знал английский, немецкий и русский языки и имел среднее специальное образование. Свою работу за границей я начал с круизных кораблей — устроился туда через рекрутинговое агентство.

Первой страной, куда меня отправили, была Франция. Там я проплавал по рекам Роне и Соне с марта по декабрь. Это были семидневные круизы из центральной Франции до Средиземного моря. На этих круизах я работал в ночную смену на ресепшене. Было трудно, потому что на корабле у тебя нет выходных — сколько месяцев на корабле, столько месяцев без выходных, зато это лучший способ быстро накопить большую сумму денег".

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 80 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 2,99 на 4 недели:

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

История успеха
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма