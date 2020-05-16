"В детстве я мечтала стать разведчицей": физиотерапевт и вратарь мужской команды по хоккею Евгения Соколова о работе, хобби и семье

Евгения Соколова — востребованный физиотерапевт, ведет курсы по социальному уходу, а еще увлечена игрой в хоккей. В Даугавпилсе ее знают, как человека с большим чувством сопереживания и добротой, лучезарной улыбкой, позитивной энергетикой и просто как красивую девушку. В беседе с DELFI Woman она рассказала о выборе своей профессии, хобби и о том, что ее мотивирует и вдохновляет.

"Сказать по правде, в детстве мне очень не нравилось мое имя, а сейчас кажется, какое же оно красивое, но отдаю предпочтение именно его полной версии — звучит важно и солидно", — смеется Евгения.

Она родилась и выросла в Даугавпилсе. "Правда, когда-то, как и у всех в юности, были порывы уехать, но, переехав на время в Ригу, поняла, что неспешность и спокойствие родного города мне ближе, поэтому вернулась", — вспоминает девушка.

Впрочем, оглядываясь назад, трудно представить, что ей нравится спокойная, размеренная жизнь, поскольку с самого детства была очень активной. Училась хорошо (с первого класса ее фотография висела на доске почета), занималась в кружке Кукольного театра, играла главные роли во многих сказках, участвовала в конкурсах чтецов, посещала кружки по биологии и секцию по волейболу.

При этом в детстве она мечтала о военной карьере. "Мне очень хотелось служить в армии, а еще лучше — стать разведчицей. Было так увлекательно читать истории про разведчиков и шпионов. Я была смелой девчонкой. В то время, когда мы жили в Пярну (Эстония), где отец проходил службу, я без страха заходила в сарай с крысами, которые жили в казарменном помещении. Сейчас бы уже так не смогла", — признается Евгения.

Чуть позже появилась новая мысль — стать адвокатом. Но и она не прижилась. "Я увлеклась медициной. Долго сомневалась, куда поступать, потому что такие предметы как физика и математика мне нравились не меньше, чем биология и химия". Выбор сделан. Долгий путь пройден. И на данный момент Евгения — физиотерапевт спортивного медицинского центра Даугавпилсского Олимпийского центра и ООО "Neiroprakse".

"Наверное, самое трудное в моей профессии — это найти подход к пациентам, поскольку все индивидуальны и всем очень хочется помочь, даже тогда, когда это невозможно. А самое чудесное, когда твои труды приносят плоды — например, лежачий человек начинает ходить, с моей помощью полностью восстанавливается после травмы. Если вы присматриваетесь к этой профессии, то важно понять, действительно ли вам хватит сил и терпения, потому что работа с людьми, а особенно с больными людьми, большое испытание".

"Вообще всегда есть к чему стремиться, так как все науки, связанные с медициной, в частности в секторе реабилитации, не позволяют оставаться в стороне. Только мультифункциональный подход дает отличный результат, а для этого необходимы знания, семинары и конференции". Также следует добавить, что у Евгении есть еще диплом магистра по биологии (специализация — рекреация природы).

В профессиональном плане девушка не пошла по семейным стопам: ее мама долгое время работала в детском садике, сейчас — в муниципальной полиции, в свою очередь папа окончил Даугавпилсское военное училище, служил, а сейчас работает водителем на автовозе.

Евгения подчеркивает, что семья всегда ее поддерживает. "Также силы придает общение с людьми. Это достаточно непросто, в то же время мотивирует меня стремиться чем-либо помочь людям или поделиться своими знаниями. Мне кажется, что критерием успешности можно считать востребованность. Если ты нужен людям, то это самое главное в любой профессии".

Впрочем, увлечена Евгения не только своей работой: она любит вышивать (вышивала и картины, и подушки), собирать мозаику (рекорд — собранная мозаика из 5000 деталей) и играть в хоккей. Да, да, в хоккей. Она вратарь в мужской команде.

"Я люблю командные виды спорта, может быть потому, что с детства занималась волейболом. Столько эмоций и страстей, наверное, не встретишь ни в каком другом виде спорта: борьба за шайбу, драки, стычки, и, конечно, красивая игра вратаря. Вратарь — это всегда половина команды, а иногда даже больше!", — улыбается Евгения. — "Очень радуюсь, когда мы побеждаем, особенно, если ворота остались на замке, и, конечно, очень огорчаюсь, когда проигрываем, иногда даже плачу, когда никто не видит".

Хороший вратарь, по ее словам, должен обладать выдержкой, самообладанием, играть при любых обстоятельствах, не выключаться из игры и бороться до последнего. "Самое необходимое качество для игры в хоккей — это смелость, хотя бы просто попробовать. Я сама это прошла, когда впервые, в преддверии праздника 8 марта, впервые встала на ворота".

Отвечая на вопрос, как удается выдержать физическую нагрузку, ведь это очень непростой вид спорта, девушка отмечает, что помогают дисциплина и выдержка, поскольку практически вся жизнь связана со спортом.

С мнением, что хоккей — это совсем не женский вид спорта, Евгения не согласна, отмечая, что "в нашем мире давно нет чисто женских профессий и видов спорта, женщины давно на равных участвуют с мужчинами в соревнованиях".

Несмотря на то, что Евгения — единственная девушка в команде, ее супруг не ревнует, наоборот, относится с пониманием и поддерживает это увлечение.

Foto: Privātais arhīvs

"Мой муж спортсмен, тренер по боксу, знает, что такое спорт и любит его, поэтому не против моего хобби. Женской команды у нас нет, а у вратаря должно быть много практики, чтобы успешно играть".

Foto: Privātais arhīvs

Девушкам, которые мечтают играть в хоккей, Евгения советует пойти и попробовать. "Сейчас очень много появилось любителей, людей, которые до этого никогда не играли в хоккей, им понравилось, и теперь они играют в свое удовольствие".

У самой Евгении сейчас другая радость — наблюдать за тем, как растет ее первенец.

Foto: Privātais arhīvs

"Вот уже семь месяцев как я мама. Рождение долгожданного и любимого сына, конечно, самое яркое событие в моей жизни. Семья для меня на первом месте, тем более сейчас, когда малыш особенно нуждается в маме. О карьере и спорте тоже не забываю. Вернулась в хоккей после родов и успешно доиграла этот сезон, что было очень приятно и важно".

Foto: Privātais arhīvs

"Никогда не думала, что буду именно физиотерапевтом, что буду играть в хоккей, да еще и в мужской команде на равных. Единственное, что сбылось, так это представление о моей семье — очень хотела сына. А смысл жизни… Он в том, чтобы быть кому-то нужным".