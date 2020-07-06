"В Освенциме не было антидепрессантов". Как Эдит Эгер прошла концлагерь и выжила, чтобы до 90 лет помогать другим людям

Но есть определенная среда, и вы можете ему рассказать, как реагировать на остальное. Я прекрасно понимала, что бороться с охранниками в Освенциме бессмысленно: стоит поднять на них руку, тебя тут же пристрелят.

Я пару месяцев назад выступала в синагоге, и мне кто-то сказал, что я трусиха, потому что я не пыталась постоять за себя. Я говорю, знаете, тогда было уже немного поздно. Этот человек меня, правда, не слушал, а только угрожающе размахивал руками. Я с такими людьми вообще никогда не спорю, я просто говорю: спасибо вам за то, что поделились своим мнением.

Мне кажется, то же самое должно быть и нашим ответом на буллинг, потому что те, кто пытается других людей запугать, обычно действуют из собственного страха, и чем больше они говорят, тем больше они расслабляются. Не позволяйте другим людям влиять на ваше эмоциональное состояние. Другой человек не властен над вами, разве что вы ему эту власть сами передаете. И в каждом из нас есть и Гитлер, и масса прекрасных вещей.

Я предпочитаю видеть в жизни хорошее и учиться хорошему из прошлого, и я отказываюсь от ненависти, потому что ненависть — это тюрьма.

— Есть ли у вас ощущение, что мы сейчас живем в мире, где подобное не может повториться?



Да, мне так кажется.

— Почему?

Я часто говорю, что мой долг — рассказывать о том, что происходило в годы Холокоста, долг перед моими родителями. Эти годы на самом деле показали, что происходит, когда хорошие люди совершают страшные вещи. Но я себя при этом не чувствую жертвой, хотя со мной происходили определенные ужасные вещи. А ведь жертва невозможна без процесса виктимизации.

Я часто говорю, что у меня есть рана, но я в этой ране не живу: я берегу эту рану, я забочусь об этой ране, я ее не игнорирую, но я не свожу свое существование к ней. Мне кажется, что человек может быть настолько свободен, насколько он хочет быть свободен.

Я себя чувствую совершенно свободным человеком, и когда я поехала снова в Германию, я с удивлением узнала, что больше всего евреев сейчас живет именно в Германии — и хорошо живут.

Я приезжаю в Германию и всегда заказываю хороший венский шницель, а не бегаю с лупой и не ищу нацистов.

Я очень надеюсь, что мне удастся подтолкнуть вас к поиску и нахождению любви к себе, а не поиску жертвы. У меня, кстати, семеро правнуков — и да, это моя главная месть Гитлеру.

— Многие люди в нынешней нашей ситуации сравнивают коронавирус с войной, что вы об этом думаете? Будет ли у нас посттравматический синдром после этого карантина?



Мне кажется, эта ситуация действительно непростая, и здесь нужно вспомнить различия между стрессом и дистрессом. Ну и конечно, вспомнить историю про реакции типа бей/беги.

Я прекрасно понимала в Освенциме, что я не могу ни бежать, ни сражаться, потому что если я полезу на охранника, меня пристрелят, если дотронусь до колючей проволоки, я умру на месте. И что мне оставалось делать? Мне оставалось искать опору в себе, потому что опоры вне меня не было.

Действительно, есть люди, которые чувствуют себя жертвами и ждут, что кто-то к ним придет и спасет. Поэтому я всегда говорю родителям: не воспитывать зависимых детей, которые будут ждать, что им кто-то завтрак приготовит, книжку будет читать. Родители любят баловать своих детей, но в итоге становятся их рабами. Но в Освенциме я научилась искать опору внутри себя.

Да, конечно, меня очень расстраивает то, что сейчас происходит, но мне кажется, что из этой ситуации можно вынести массу плюсов, можно больше узнать о других людях. Вот, например, живете вы в браке, и этот карантин может стать прекрасной возможностью признать, что вы с партнером совершенно не обязаны быть одним человеком, вы имеете право на собственное мнение, на разногласия, на собственный голос. И когда прятаться некуда в условиях карантина, это важное осознание приходит ко многим людям. Это прекрасная возможность попрактиковаться в отпускании, ведь любовь — это умение в первую очередь отпускать.

— Согласны ли вы с тем, что трудные времена формируют сильных людей, а спокойные, наоборот, взращивают слабость?

Мне кажется, чем больше человек страдает, тем сильнее он становится, и этого действительно не отнять. Вообще мне кажется, что все, что с нами в жизни происходит, — это возможность. Возможность не остановиться, а узнать себя, познать себя, если хотите. Я не знаю, каким человеком я была бы, если бы в моей жизни не было Освенцима, хотя многое из того, что я осознала, я осознала сильно позже — лет через двадцать, уже после чтения Франкла. Я когда-то очень хотела освоить английский так, чтобы говорить без акцента. Столько лет билась над этим в университете — и ничего не получилось. Видите, я до сих пор говорю с акцентом. Я приехала в Штаты без гроша в кармане, ни слова не говоря по-английски, — и смотрите, сегодня я стала доктором. Я верю в образование, но я не меньше верю в эмоциональный интеллект, чем в IQ. Я стала очень хорошим клиницистом благодаря образованию, но точно также я остаюсь 16-летней Евой Эгер, для которой лучшей школой стал Освенцим. И здесь нет противопоставления.

У меня был один пациент, который через несколько лет после окончания терапии позвонил мне и сказал: никогда не забуду, как вы мне сказали, что в Освенциме не было антидепрессантов.

— Что стало для вас поворотной точкой, с чего началось ваше исцеление от травмы?

Я помню, как работала с двумя ветеранами вьетнамской войны. У меня уже была своего рода репутация: когда обычные врачи военного госпиталя уже не знали, что делать с определенными пациентами, их посылали ко мне.

Вот было два парня, прошедших Вьетнам, у которых была такая хроническая злость, они все время мучились вопросом: почему это происходит со мной? Они проклинали Бога, родину, винили окружающих. И при этом один из них в какой-то момент сказал: я из инвалидного кресла ближе к земле, мне лучше видно красивые цветы, я могу смотреть детям в глаза, не опускаясь.

Я понимала, что нет смысла сравнивать мой жизненный опыт с их жизненным опытом, и после работы с ними я решила, что мне нужно вернуться в Освенцим. Можно сказать, что мое излечение началось как раз с этого момента.

Я позвала с собой сестру, она назвала меня идиоткой, из чего я сделала вывод, что для нас с ней этот опыт был совершенно разным. Я не стала повторно звать сестру, я сказала ей: мы потеряли семью, но у нас никогда не было возможности их похоронить, и я считаю разумным отправиться в Освенцим, который по сути является крупнейшим кладбищем в мире. Я осознала, что мне очень важно вернуться туда и почувствовать этот градус ярости. И мне кажется, что невозможно прийти к прощению, если ты не прошел этап ярости, сколько не заливайте его шоколадом. Это важное переживание, его нужно пройти, его нужно признать, я даже говорила своему терапевту: не давай мне подняться, пока во мне не поднимутся эти чувства. Чтобы без интеллектуализации или какой-то медикаментозной терапии с ними работать, чтобы с ними снова встретиться.

Мужчины хотят осознавать, хотят умом почувствовать, умом охватить собственные чувства, но это неправильный метод — их нужно испытывать, это единственный путь. И потом в какой-то момент ты выпускаешь эту ярость и понимаешь, что это временное явление. И появляются силы на любовь к себе. Я ни от чего не бегу, я ничего не забыла, я не борюсь ни с чем, я примирилась со своим прошлым, и это существенное отличие.

— Как вы нашли в себе смелость не просто простить людей, которые творили с вами чудовищные вещи, но и простить себя за то, что с вами произошло?

Это самое сложное. Даже когда я окончила с отличием университет, я не пришла на выпускную церемонию, потому что не могла себе простить, что я здесь, а других важных людей нет. Прощение — это дар, который я несу в себе. У меня нет, знаете, какой-то божественной силы прощать вас или кого-то еще, но у каждого человека есть возможность выбора, есть возможность отпустить ту часть себя, которая продолжает жить в ощущении злобы и ненависти. Если я остаюсь в этом состоянии, я оказываюсь замороженной жертвой Холокоста, а я выбираю жить настоящим. Каждое утро у каждого из нас есть возможность принять решение о том, как мы хотим, чтобы этот день прошел. Я уже нахожусь на вечернем этапе своей жизни, я хочу радоваться тому, что я живу, чтобы быть хорошим образцом для подражания, показать молодым людям, как важно обходиться без агрессии.

У меня был 14-летний мальчик, который мне однажды сказал: я собираюсь убить всех чернокожих, всех евреев, всех мексиканцев. Короче, молодой нацист. Я могла бы, наверное, рассказать ему, как своими глазами видела, что мою мать уводят в газовую камеру. Если бы я это сделала, получилось бы, что я прислушалась к той части себя, которая требует мести. Но я знаю, что я в этом мире для того, чтобы учиться слушать с состраданием. Если ты ненавидишь немца, найди немца в себе, как я искала в себе Гитлера. Человек, который вам наиболее неприятен, — ваш самый главный учитель. И то, что я сейчас описываю, не моя официальная работа — это мое призвание, я его сама выбрала. Потому что однажды я поняла, что была спасена ровно для того, чтобы у меня была возможность нести в мир слова о любви и спасении, а не о злобе и ненависти.

— А как вы относитесь к религии, доктор Эгер, помогает ли она в таких ситуациях?

Мне кажется, что религия может быть чем-то хорошим, если она учит объединению людей, учит поддержке и любви, а не ненависти. Но очень часто я сталкиваюсь не с религией, а с религиозностью. Это когда люди говорят: если ты не веришь в то, во что верю я, тебе не место на небесах. Вот это я не могу принять. Мне кажется очень важным объединять людей, самых разных людей, поэтому я стараюсь в каждом человеке найти какую-то часть, к которой можно воззвать и сказать: возлюби ближнего своего. Как Иисус говорил: все дети отправляются на небо, и дети прекрасны.

При этом дети часто друг друга задирают, достаточно плохо обходятся друг с другом, объединяются в банды, обижают других детей. То есть дети действительно часто оказываются такими зверятами, сбивающимися в стаи. Поэтому я говорю взрослым: первым делом найдите врага в себе, тогда вам придется признать, что вы постоянно совершаете ошибки и что нет места перфекционизму. У меня внучка училась в классе для одаренных детей, где у многих IQ был выше 140, и она переживала, что ей не место в этой школе. И я ей рассказала про Освенцим, про то, чем отличается реагирование от отвечания, и она в итоге решила, что будет продолжать учиться. Она решила, что не позволит другим людям определять собственную судьбу, и в какой-то момент, когда дошло дело до поступления в университет, выяснилось, что интеллектуальные трудности, которые она испытывала в школе, она успешно преодолевала при помощи усидчивости. В итоге она прекрасно защитила кандидатскую в UСLA.

Не разрешайте другим людям определять вашу личность, помните, что у каждого внутри есть большая сила. Я посоветую вам хорошее упражнение. Напишите "я" — и дальше массу хороших определений: я сильная, я красивая, я чувственная и так далее. И таким образом у вас появляется еще одна возможность вернуть себе себя. Гораздо проще на самом деле быть собой, чем пытаться казаться кем-то другим.