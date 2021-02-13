ВИДЕО. "Алло, зооняня слушает!". Жительница Таллина поделилась секретами своей необычной профессии
Foto: Instagram/loomavalve

Зачем домашним питомцам няня? Похожи ли собаки на своих хозяев? Нужно ли гулять с хорьком? Эстонский фотограф Мария Завизион поделилась на своем ютуб-канале историей жительницы Таллина, у которой очень необычная профессия — зооняня.

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Яна Громова живет в Таллине. На эстонском ее профессия называется loomavalve, а на русском "зооняня".

Чем занимается зооняня:

  • присматривает за вашим питомцем, пока вы в отъезде;
  • выгуливает его;
  • или просто кормит, если, например, животное не нуждается в общении и в выгуле.


По словам Яны Громовой, в Европе профессия зооняни широко распространена, но в Эстонии к такой услуге люди пока относятся с осторожностью, по-прежнему у нас больше принято на время отъезда найти знакомых, которые могли бы покормить питомца и погулять с ним.

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Публикация от Jana (@loomavalve)


Среди Яниных хвостатых клиентов есть, например, собака, которая, оставшись дома одна, все время лаяла, животные, чьи хозяева уехали на 2 месяца в отпуск (в таких случаях зооняня по договоренности с хозяевами может жить в квартире с питомцами), хорек, которого нужно было выгуливать, и даже бородатая агама.

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Публикация от Jana (@loomavalve)


Особенно, по словам Яны, зооняня нужна животным, которые любят общение. Но при этом среди животных есть и интроверты — таким не нужно постоянное проживание и внимание, их достаточно покормить и выгулять.

Яна признается — если при первом знакомстве, которое обязательно проходит до подписания договора, не сможет подружиться с питомцем, честно откажется, хотя такой неконтакт случается крайне редко.

Учат ли где-то на зооняню? По словам Яны, в этой профессии самое главное — опыт, которого ей самой не занимать. Девушка выросла в семье, где очень любят собак — дома всегда были пудели, а также грызуны и другие животные.

"Я помогаю людям, для меня это очень важно", — говорит Яна. Она надеется, что люди, зная о возможности такой услуги, будут охотнее заводить питомцев, брать животных из приюта. И такие истории в Яниной практике тоже уже есть.

Похожи ли собаки на своих хозяев, стоит ли путешествовать с питомцами, спокойно ли доверяют хозяева своих любимцев и квартиры, смотрите в видео и читайте на странице зооняни Яны Громовой в Фейсбуке.

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Домашние животные История успеха Профессии
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