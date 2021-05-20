"Волшебное окно": как будет выглядеть видеочат из будущего от Google

Компания Google представила прототип видеосвязи, которая будет отличаться высокой реалистичностью. Этот проект получил название Starline, и, по задумке разработчиков, он предоставит пользователям 3D-чат, который заставит поверить, что собеседник находится в этой же комнате — буквально за стеклом дисплея. Как будет работать такая связь и какое оборудование для нее понадобится — в материале "Газеты.Ru".

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Пандемия наглядно продемонстрировала важность и актуальность технологий видеосвязи, которая позволяет людям оставаться на связи вне зависимости от того, где они сейчас находятся. Тем не менее, у существующих решений есть один большой недостаток — изображение, каким бы четким и качественным оно не было, не позволяет ощутить эмоциональную близость от встречи как если бы вы и ваш собеседник встретились "вживую". Проект Starline от Google призван устранить этот недостаток, сообщает Gizmodo.

Разработчики "корпорации добра" намерены объединить несколько технологий, чтобы сделать видеосвязь максимально реалистичной.

Человек будет видеть своего собеседника на экране в его реальном размере — как будто бы смотря в "волшебное окно".

По словам главного инженера Google Стива Зайтца, такой эффект будет достигаться за счет 3D-сканирования и сжатия данных в режиме реального времени. "Будет казаться, что человек, с которым вы говорите, сидит прямо напротив вас", — сообщил Зайтц.

Помимо камеры с высоким разрешением съемки, необходимой для записи каждого участника видеозвонка, для работы проекта Starline также потребуется камера глубины для сканирования человека в трехмерном пространстве. Все собранные данные сжимаются и передаются по интернету на устройство собеседника, что позволяет воссоздать на экране 3D-копию живого человека. При этом он не только выглядит очень реалистично, но и не создает эффект "зловещей долины", что часто бывает с компьютерными моделями людей — например, когда живых актеров специально "оцифровывают" для роли в игре.

Также в проекте Starline используются так называемые дисплеи светового поля, которые предоставляют пользователю разную визуальную информацию в зависимости от угла, под которым на него смотрят. Это гарантирует, что 3D-модель на экране не исказится, если собеседник чуть отклонится назад и сядет поудобнее, что создает полный эффект близкого присутствия другого человека.

Пока Starline находится на стадии разработки, и нет никаких данных, когда он станет реальным продуктом, и станет ли им вообще. Используемая технология требует очень быстрого и надежного интернет-соединения, что не очень дешево, поэтому "волшебное окно" вряд ли в скором времени появится на смартфонах и планшетах. Между тем, в официальном блоге Google упоминает, что надеется "предоставить больше информации о проекте уже в этом году", так что не исключено, что Starline все-таки сможет когда-нибудь увидеть свет.

Накануне Google провела ежегодную конференцию для разработчиков Google I/O — мероприятие прошло впервые с начала пандемии Covid-19. В рамках конференции состоялись анонсы новой версии операционной системы Android и обновлений других сервисов компании.

Многие инсайдеры предсказывали, что компания подробнее расскажет про новую версию операционной системы Android 12, анонсирует новые устройства линейки Pixel, а также изменение Wear OS с возможным анонсом "умных" часов от Google. Некоторые из этих ожиданий подтвердились.

Новая ОС



Прежде всего, Google продемонстрировала ранее неизвестные функции Android 12. Сперва зрителям показали новую систему дизайна Material You, которая должна заменить нынешнюю Material Design. Система будет использоваться во всех продуктах Google, включая Android 12.

Как заявляет компания, их операционную систему ждет самое кардинальное изменение дизайна за последние годы.

Теперь в ОС Android будет использоваться динамическое освещение, а при смене обоев будет изменяться и цветовая схема всей системы. Кроме того, ее элементы стали крупнее, а анимации на дисплее больше.

Также изменились настройки приватности. Ранее, если пользователь отказывал предоставить приложению доступ к камере или микрофону, то сервис мог перестать работать. Теперь же, если пользователь не согласен дать разрешение, Google будет самостоятельно отправлять приложению черный экран и тишину, чтобы работа приложения не прерывалась.

Кроме того, в ОС будут встроены системы управления Chromebook, Android TV и даже цифровой ключ для доступа к автомобилю на базе Android Car Key.

Первая бета-версия Android 12 выйдет уже сегодня ночью, релиз обновленной ОС запланирован на осень этого года.

Умные часы и собеседник



Помимо Android Google представила самое крупное обновление Wear OS — компания совместно с Samsung разработала единую платформу для умных часов, объединив Wear OS и Tizen.

Новая версия ОС для смарт-часов открывает приложения на 30% быстрее, а также продлевает работу аккумулятора устройства. Кроме того в системе появится возможность прямого доступа к Google Play, Google Maps и YouTube Music.

Также была показана новая технология распознавания речи LaMDA. Компания обещает, что при помощи LaMDA искусственный интеллект сможет понимать контекст сообщения и исходя из него предлагать наиболее релевантные ответы из тысяч вариантов. Таким образом система сможет поддерживать полноценный разговор с человеком.

Однако есть одно но: компания пока не планирует внедрять эту технологию в устройства. Голосовой ассистент все еще тестируется и разрабатывается — на выходе Google хочет получить максимально инновационного и продвинутого голосового помощника, который сможет даже шутить.

Другие обновления



Встроенный в Google-аккаунт менеджер паролей также получил обновление. Теперь, если пароль был скомпрометирован, то сервис предложит пользователю моментально его сменить в Chrome, не переходя на сторонние сайты. Пока данное обновление работает только в США, однако компания собирается расширять область действия новой функции.

В угоду пользовательской конфиденциальности Google добавил еще несколько нововведений: теперь можно удалить историю недавних запросов прямо из поиска, а в Google Maps можно отключить историю местоположений. Также Google будет автоматически удалять историю поисковых запросов через полтора года — этот срок можно изменить в настройках.

По словам руководителя группы разработки под Android компании ABBYY Алексея Ефимова, лозунгом прошедшей конференции можно считать "Privacy by design" — защиту персональных данных. "Например, теперь на главном экране смартфона будут высвечиваться уведомления, что приложение ведет фото-, видеосъемку, запись и так далее. Пользователи смогут отключать микрофон и камеру из "шторки" — как для отдельных приложений, так и для всего их набора одновременно. Защита персональных данных — актуальная проблема для многих людей, которые работают из дома или в гибридном формате, ведь отделять рабочую жизнь от личной, рабочие файлы и переписки от личных становится сложнее", — считает Ефимов.

Эксперт добавил, что Google также планомерно внедряет искусственный интеллект во все программы и приложения: "прокачивает" технологии обработки естественного языка, чтобы виртуальные ассистенты могли не только зачитывать прогноз погоды, но и вести полноценную беседу, запоминать и использовать абстрактные понятия, а также апеллировать к предыдущему опыту пользователя.