"Все на свете — это торт": как обманывают пользователей соцсетей

Рулон туалетной бумаги, жареная курица, чашка кофе с пышной пенкой или игрушечный грузовик: в интернете множится число роликов, на которых оказывается, что все это — торты. Такие видео стали популярны этим летом, в результате чего появился мем "Все на свете — это торт". Однако многим такие шутки не кажутся смешными.

В этом году на фоне пандемии Covid-19 столкнувшиеся с ограничениями в повседневной жизни люди начали активно испытывать на прочность свои отношения с реальностью. В начале июля в интернете стали вирусными ролики, герои которых разрезают обычные предметы, чтобы доказать: горшок с цветком, ботинок или пластиковый лоток с замороженной курицей — это на самом деле торт. В результате роликов — а вслед за ними и мемов, высмеивающих идею о том, что "все на свете — это торт" стало так много, что это обеспокоило психологов, которые увидели в этом тренде явление, опасное для психики пользователей соцсетей.

