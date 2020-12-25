Шестилетний мальчик на Рождество в прошлом году уже не мог ни ходить, ни говорить — но на семейных фото он по-прежнему улыбался. "Я тогда еще верила, что все будет хорошо", — вспоминает мама мальчика Вита. В этом году на праздничных фото Дейвида уже нет. Каким бы тяжелым ни был этот год для семьи, жизнь в латгальской глубинке продолжается. Папа и мама отправляются на дежурство в Службу неотложной медицинской помощи, маленький братик растет, а в конюшне фыркают десять лошадей.



Об истории Дейвида Delfi писал и в прошлом, и в этом году. Врачи Детской клинической университетской больницы не сталкивались очень редким осложнением после кори — подострым склерозирующим панэнцефалитом — с 1986 года. В мире нет лекарств, которые могли бы помочь, и спасти жизнь шестилетнего Дейвида врачам не удалось. Мальчик заболел еще до достижения возраста вакцинации. Врачи отмечают, что защитить может только привитое и не болеющее корью общество.

Вита и Кристапс Зуши из Латгалии, они живут на хуторе "Аненгоф" в Ругайском крае. Местные знают и о семье, и ее несчастье — в деревне ничего не скроешь. Когда Балвский комитет Латвийского красного креста в марте этого года собирал средства на специальное автокресло для Дейвида, откликнулись многие. "Даже чужие люди отдавали свою пенсию", — вспоминает Вита. Доставка кресла в Латвию затянулась, состояние Дейвида ухудшалось так быстро, что приобретенное на пожертвования кресло он так ни разу и не использовал — кресло вернули Красному кресту. "Люди не понимали — как так, я же жертвовал для Дейвида", — говорит Вита. Она надеется, что кресло поможет какому-нибудь другому ребенку.

Дейвиду было несколько месяцев, когда Вита тяжело заболела корью. Источник заражения остался неизвестным.