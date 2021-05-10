Вышла из тени: почему Мелинда Гейтс — не просто "жена основателя Microsoft"

В начале мая известные предприниматели и филантропы Билл и Мелинда Гейтс объявили о своем разводе. Вскоре после замужества Мелинда оставила карьеру и в глазах многих осталась женой Билла, играющей второстепенную роль в его начинаниях. Forbes Woman рассказывает, как Мелинда Гейтс добилась равных с мужем позиций в семейном фонде и стала одной из самых активных защитниц прав женщин

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"Я думала, что мы просто убьем друг друга. Мне правда казалось, будто наш брак вполне может закончиться прямо на этом событии", — так Мелинда Гейтс описывает в книге "Момент взлета" ссору с мужем, случившуюся осенью 2012 года. Поводом стало ежегодное послание, которое Билл Гейтс готовил от имени их совместного с Мелиндой фонда. Обычно он делал это сам, но в тот год Мелинда написала отрывок про важность доступной контрацепции — она как раз провела в Лондоне международный саммит по планированию семьи. Это эссе было подписано ее именем, но само послание называлось "Ежегодное послание Билла Гейтса за 2013 год". Следующее называлось уже "Ежегодное послание семьи Гейтс за 2014 год", а затем — "Ежегодное послание семьи Гейтс за 2015 год — Наши большие ставки на будущее — Билл и Мелинда Гейтс".



Со стороны это могло выглядеть так, будто Мелинда Гейтс только-только присоединилась к работе фонда. На самом деле она просто вышла из тени.



Девочка за компьютером



Мелинда Френч выросла в Далласе в семье католиков. Ее мать была домохозяйкой, а отец работал в NASA, — благодаря ему Мелинда с детства интересовалась технологиями. Она училась в католической школе для девочек и, как ни странно, именно там встретила одну из первых в ее жизни защитниц прав женщин в сфере технологий — учительницу математики, которая добилась, чтобы школа закупила персональные компьютеры и организовала для учениц уроки информатики. Мелинда попробовала программировать, и ей так понравилось, что по окончании школы она поступила в Университет Дьюка, где получила две степени: бакалавра компьютерных наук и MBA.





Во время каникул Мелинда стажировалась в IBM и даже получила от них предложение работы, но предпочла Microsoft. Эта компания показалась ей более открытой ко всему новому, однако там Мелинда обнаружила не самую здоровую атмосферу — настолько, что даже подумывала об уходе в McKinsey. Свой вклад в изменение корпоративной культуры Microsoft она считает одним из значимых достижений в карьере.





Были и другие — за девять лет Мелинда выросла до должности генерального менеджера информационных продуктов с 1400 человек в подчинении. Впрочем, она не спешит записывать этот успех исключительно на свой счет: "[Я] смогла получить повышение и добиться успеха потому, что отчитывалась перед женщиной, которая поощряла мое стремление работать в собственном стиле в той корпоративной культуре, где все гнались за результатами".

Но в 1994 году Мелинда вышла замуж за основателя и CEO Microsoft Билла Гейтса, а через два года родила ребенка — и уволилась.



Позже она говорила, что не жалеет об этом выборе, но он определенно не был до конца осознанным.





Мелинда Гейтс уволилась потому, что думала, что это в порядке вещей: муж работает и зарабатывает, жена занимается домом и детьми, так было всегда, и так должно быть.



Помогать, оставаясь в тени



Тем не менее заниматься только домом и детьми Мелинда не хотела. Она вошла в попечительский совет своей альма-матер, а в 1997 году стала соосновательницей семейного "Образовательного фонда Гейтсов" (Gates Learning Foundation). Родив дочь, она хотела продолжить дело своей учительницы математики и работать над расширением доступа девочек к знаниям о технологиях.

Очевидным способом решения проблемы казалась закупка компьютеров для школ и библиотек. Но Мелинда все-таки была магистром делового администрирования и понимала, что это слишком долго и дорого. А углубившись в попытки найти эффективное решение задачи, поняла, что ни одна проблема не существует изолированно и всегда связана с целым клубком других, на первый взгляд незаметных.



Дальнейшая работа в сфере благотворительности многократно это подтвердила. Можно бесплатно распространять презервативы в африканских деревнях или среди индийских секс-работниц, но это не поможет ни установить контроль над рождаемостью, ни остановить эпидемию ВИЧ, пока мужчины отказываются использовать средства контрацепции. Можно расспросить владельцев фермерских хозяйств, какие новые свойства риса сделали бы выращивание этой культуры более выгодным и удобным, и вывести для них новые гибридные сорта, но это не принесет реальной пользы, пока не будут выслушаны женщины, которые непосредственно работают на полях и занимаются приготовлением пищи из выращенного урожая. "Каждый раз, когда я думала: "Что ж, теперь у нас есть полноценное представление о ситуации", на моем пути оказывалась другая женщина или девушка, которая доказывала, что следует учесть еще кое-что", — вспоминает Мелинда.

В 2000 году "Образовательный фонд Гейтсов" объединился с "Фондом Уильяма Х. Гейтса" в "Фонд Билла и Мелинды Гейтс", и Мелинда занялась изучением тех проблем, которые фонд собирался решать — неравенства и нищеты. "Большую часть своего времени я трачу на поиски путей для улучшения жизни людей и часто переживаю за тех, кого я могу подвести, если неправильно пойму особенности их ситуации", — так Мелинда Гейтс описывает свою текущую работу.

В своей книге она вспоминает, что с самого начала работы в фонде собиралась играть в нем большую роль, чем Билл, но при этом оставаться в тени. Однако чем больше усилий Мелинда прилагала, чтобы привлечь к работе фонда людей, которые могли бы высказываться в защиту прав женщин, тем чаще слышала: лучший способ поддержать активистов — стать одним из них.



Кроме того, она постоянно замечала, что СМИ называют ее новое место работы "Фондом Билла Гейтса", — притом, что сам Билл большую часть своего времени посвящал Microsoft. Наконец, Уоррен Баффет, который в 2006 году пожертвовал фонду $31 млрд, убедил Мелинду принять участие в организованной по этому поводу пресс-конференции, — и она вдруг осознала, насколько важной частью ее жизни стал фонд.

Мелинда хотела работать "за кулисами" потому, что ей не нравилось всеобщее внимание. Она предпочитала заниматься стратегическим планированием, а не публичной деятельностью, — собирать и анализировать информацию, искать и находить решения проблем. А кроме того, она боялась опозориться — плохо выступить, неправильно ответить на вопрос. "Я одеваюсь так, чтобы люди, на которых я хочу произвести впечатление, не думали, что я не такая умная или интересная, как они могли предположить. Это происходит от отчаянной потребности не разочаровать других", — признается Мелинда Гейтс и отмечает, что страх провала порой даже мешает ей слышать окружающих, когда она слишком сосредоточена на том, что собирается сказать сама.

Есть еще одна причина, по которой Мелинда Гейтс не торопилась становиться лицом фонда: она католичка, а многие программы фонда связаны с вопросами контроля рождаемости, в том числе через распространение средств контрацепции. Она понимала, что рано или поздно столкнется с критикой со стороны церкви, что и случилось после саммита по планированию семьи, который Мелинда провела в 2012 году при поддержке правительства Великобритании. Ватиканская газета L’Osservatore Romano в своей передовице обвинила ее во лжи. Мелинда была подавлена, но отступать не собиралась: "Думаю, что если бы они столкнулись с мольбами 37-летней матери шестерых детей, которой не хватает здоровья на то, чтобы выносить еще одного ребенка и хорошо позаботиться о нем, то где-то в глубине души они смогли бы отыскать способ сделать для нее исключение".

За полтора десятка лет работы фонда Мелинда Гейтс отвоевала свое место в нем и стала его лицом наравне с Биллом Гейтсом. "Любой, кто [следит за деятельностью фонда], понимает, что она играет ведущую роль", — говорил в 2015 году Forbes Аарон Дорфман из Национального комитета ответственной филантропии. Мелинда наравне с Биллом является соучредителем и сопредседателем фонда, и ни одно решение в нем не принимается без ее участия.

Адвокат женщин



Мелинда Гейтс признается, что проблемы женщин поначалу ее не очень волновали — на старте своего существования фонд направлял свои усилия на борьбу с бедностью и инфекционными заболеваниями, причем стремился использовать технологичные решения. Однако чем дальше, тем отчетливее она понимала, что какую мировую проблему ни возьми, в ее основе будет лежать неравенство, в том числе гендерное. Можно снизить младенческую смертность, обеспечив всех новорожденных прививками, но у них не будет будущего, если их мать рожает больше, чем семья способна прокормить. Можно дать женщинам инструменты планирования семьи, но это не поможет их дочерям, если в 11 лет они будут выданы замуж и не смогут принимать решения о собственной жизни. Можно дать девочкам образование, но усилия не окупятся, если девочки столкнутся с дискриминацией при найме на работу. Можно развивать женское предпринимательство, но оно будет отставать от мужского, если женщины будут заняты неоплачиваемым домашним трудом.

В 2014 году Мелинда Гейтс написала статью для журнала Science, в которой со ссылками на исследования и кейсы из практики фонда она объясняла, почему проекты развития, не уделяющие должного внимания гендерному неравенству, не достигают своих целей: "Существует тесная связь между расширением прав и возможностей женщин и конкретными результатами в области здоровья и развития. Например, контроль женщин над ресурсами связан с лучшими результатами в области планирования семьи, здоровья матерей и детей, питания, развития сельского хозяйства".

Верно и обратное — за время работы фонда Мелинда вывела правило: "Если мать не может получить то, что ей необходимо для защиты своих детей, дело не только в ее бедности. Зная, почему мать не может получить то, что ей нужно, вы начинаете понимать, какие меры стоит предпринять в первую очередь".

В 2015 году Мелинда сделала следующий шаг и основала Pivotal Ventures — инвестиционный фонд и бизнес-инкубатор "для выявления, помощи в разработке и реализации инновационных решений для проблем, затрагивающих женщин и семьи в США". Помимо собственно инвестиций (их суммы, как правило, не раскрываются) фонд периодически запускает инициативы, поддерживающие женщин, среди них: конкурс Female Founders, проводимый совместно с Microsoft и венчурным фондом M12, и проект GET Cities, направленный на повышение представленности женщин в технологиях. Последний журнал Fortune сравнил с попыткой создать новую Кремниевую долину в Чикаго: Pivotal Ventures пообещал потратить $50 млн на развитие трех "инклюзивных техноградов", где будут созданы благоприятные условия для женских стартапов и работы женщин на технических специальностях.



"Когда меня впервые спросили о том, не феминистка ли я, то я даже не знала, что ответить, потому что никогда прежде не думала о себе в таком ключе. <…> 22 года спустя я стала ярой феминисткой, — пишет Мелинда в своей книге. — Для меня все очень просто: быть феминисткой — значит верить в то, что каждая женщина должна иметь возможность выражать свое мнение и реализовывать свой потенциал".

