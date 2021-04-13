"Я больше ни на что не годна". Почему в XXI веке женщин продолжают принудительно стерилизовать

Зишило Длудлу из Южной Африки стерилизовали без ее согласия. Это произошло в 2011 году в больнице во время ее третьих родов. Зишило - одна из многих женщин, которые подверглись принудительной стерилизации в последние 20 лет в 38 странах мира, говорится в специальном докладе ООН о насилии над женщинами.

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Принудительная стерилизация исторически использовалась как инструмент евгеники и ассоциировалась с нацистской Германией. Однако последние исследования показывают, что эта процедура не осталась исключительно в учебниках по истории и широко применяется в 21 веке.

"Я никогда бы не согласилась на стерилизацию. То, что со мной сделали — очень жестоко. Теперь я чувствую себя бесполезной и ни на что не годной вещью. Я мертва", — говорит Зишило Длудлу.

В больничных документах сказано, что она сама подписала согласие на стерилизацию. По словам врачей, женщина уже перенесла два кесаревых сечения, и это стандартная практика в ЮАР предлагать женщинам стерилизацию после третьего кесарева для того, чтобы сохранить их здоровье.

Зишило отрицает, что давала согласие, и считает, что ее принудительно стерилизовали, в том числе потому, что она ВИЧ-инфицирована.

"Такие вещи случаются со многими женщинами. Как правило, речь идет о темнокожих, из бедных сельских районов, многие из которых ВИЧ-положительны. Их просто заставляют подписать форму согласия на стерилизацию во время родов, когда они особенно уязвимы, не объясняя, что именно они подписывают", — говорит специальный докладчик ООН по праву на здоровье доктор Тлаленг Мофокенг.

Зишило Длудлу и другие женщины подавали жалобы в комиссию по гендерному равенству Южной Африки. Но расследование, проведенное в прошлом году, пока ни к чему не привело. Ведомство публично не признало, что права женщин были грубо нарушены.

Министерство здравоохранения ЮАР не ответило на запрос Би-би-си о комментарии.

Однако во всем мире практика принудительной стерилизации не ограничивается ВИЧ-положительными женщинами.

Например, в отчете Global Public Health описывается случай четырех женщин из числа коренного населения в Канаде, которые заявили, что в период с 2005 по 2010 год их вынудили пройти стерилизацию.

В отчете ООН также приводятся свидетельства того, что цыганских женщин в Чехии, Венгрии и Словакии принуждали соглашаться на стерилизацию во время родов.

Одна из них обратилась за медицинской помощью после сильного кровотечения во время беременности. Ей сказали, что ребенок умер, и что она нуждается в срочном кесаревом сечении. Когда она уже была на операционном столе, ее попросили подписать с трудом читаемую форму, частично заполненную на латыни.

После операции женщина спросила доктора, когда она сможет опять забеременеть. Доктор признался, что во время операции он стерилизовал ее, и только тогда она обнаружила, что форма, которую она подписала в операционной, была ее согласием на проведение процедуры.

Тлаленг Мофокенг говорит, что примеры недобровольной стерилизации встречаются во всем мире, не только в Южной Африке. Кроме того, существующие в разных странах законы по сути легализуют принудительную стерилизацию, не оставляя людям права выбора.

В Японии, например, стерилизация является одним из обязательных условий операции по смене пола для трансгендерных людей. Если они отказываются от стерилизации, им отказывают в операции.

А в Индии государство предлагает финансовые "кнуты и пряники" семьям, в которых не больше двух детей.

Так, в отчете ООН сказано, что людям, не предоставившим справки о стерилизации, индийское правительство отказывало в продуктовых наборах для детей. Или, наоборот, платило по две месячных зарплаты тем, кто соглашался на стерилизацию.

Эксперты называют это дискриминационным стимулированием, которое приводит к тому, что малообеспеченные люди вынужденно соглашаются на необратимые процедуры.

Законодательство Испании и других стран разрешает стерилизацию несовершеннолетних с серьезными нарушениями интеллектуального развития.

В пятнадцати штатах США действуют законы, позволяющие стерилизовать женщин, у которых есть определенные проблемы со здоровьем. "Условием" для стерилизации может стать бедность. В докладе описывается история американки, которая в 2009 году подала в суд иск против больницы, после того, как ее стерилизовали без ее согласия во время кесарева сечения.

Женщина жила на пособие от государства, и часть общественности устраивала митинги в поддержку врачей, считая, что она заслуживает быть стерилизованной, чтобы "не плодить нищету".

В ООН говорят, что к насильственной и принудительной стерилизации следует относиться как к любой другой форме пытки.

Эксперты организации призывают правительства разных стран пересмотреть законодательство и прекратить использовать стерилизацию как условие получения материальной или медицинской помощи.

"Это грубая и бесчеловечная процедура, унизительная для женщин. Мы не должны допускать, чтобы эта практика оставалась узаконенной и безнаказанной", — заключает специальный докладчик ООН по праву на здоровье доктор Тлаленг Мофокенг.