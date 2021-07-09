"Я ничего не вижу, но я не живу в темноте": Анастасия Проскурякова о выборе профессии, любимом хобби и мешающих стереотипах

"Сейчас выйти в центр города в купальнике мне было бы проще, чем без очков", — смеется Анастасия Проскурякова, рассказывая свою историю. Она не видит окружающий ее мир, но очень хорошо его чувствует и в нем ориентируется. Многочисленные попытки по восстановлению зрения были безуспешными, но девушка признается, что никогда не испытывала по этому поводу чувства разочарования. К настоящему моменту она успешно закончила Латвийский Университет, работает гидом в Музее темноты, пишет песни и ведет свой блог в Telegram. О том, как это — жить, учиться и работать, ничего не видя, она рассказала в беседе с DELFI Woman.

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Жизнь в Латвии у Анастасии делится на два города: в Вентспилсе — ее дом, потому что там живут родители, в Риге — работа, коллеги и друзья.

Родилась Настя в Вентспилсе. Произошло это раньше срока — родители ждали встречи с ней в январе, но она решила ускорить ее и появилась на свет уже в ноябре. "Меня сразу повезли в Ригу, чтобы положить в специальный инкубатор для новорожденных, потому что в Вентспилсе 25 лет назад его не было. Пока доехали, прошло часа три. И произошел кислородный удар, что спровоцировало отслоение сетчатки", — рассказывает о произошедшем Настя со слов мамы.

Родители испробовали самые разные варианты, чтобы вернуть дочери зрение. Настя даже шутит, что "в поисках способов возвращения зрения, кажется, мы были везде, кроме гадалок". Но ничего не помогало.

Когда Насте было 8 лет, в одной из клиник Санкт-Петербурга врач предложил попробовать сделать операцию, но сразу сказал, что гарантировать положительный исход не может. "Решили все равно делать. Помню, я проснулась после всех медицинских манипуляций и поняла, что так ничего и не вижу. Честно, нисколько по этому поводу не переживала. Чувства разочарования не было. Для меня в этом не было драмы. Мир не рушился, потому что я уже привыкла в этом мире жить".

Рисовать — по запаху

Свое детство Настя вспоминает как счастливое и веселое. "До какого-то момента я не сильно понимала, что со мной. Играла со всеми детьми, бегала. За руку никто меня не водил, чувствовала себя обычным ребенком. Мама так ко мне и относилась. И сейчас говорит: "Ну, все дети падали, просто ты — чуть больше"".

Познавать мир маленькой девочке помогали слух, прикосновения и запахи. "В детстве мне много читали вслух. Мультики я тоже смотрела, а то, что не могла понять, мне рассказывали, например, не всегда было понятно, что происходило в мультфильме "Ну, погоди!". Учиться считать можно было с помощью каштанов, желудей. Еще у меня была линейка с буквами, тактильная раскраска, фломастеры с запахами, я узнавала по запаху, каким цветом раскрашивать. Вырезать, клеить помогали. Конечно, здорово, когда есть что-то специальное, но вообще приспособить можно что угодно".

В детский сад Настя не ходила, но, чем ближе был школьный возраст, тем отчетливее становилось понятно, что для учебы все-таки понадобятся специальные материалы, а они доступны в школе-интернате для слабовидящих и слепых детей в Риге. "Первое, что мне там понравилось, это прибор для рисования: доска, на которую кладется бумага, толстый лист, на него трафарет и по нему создается рисунок, можно даже мелкие детали рисовать", — вспоминает девушка.

Класс был смешанный — в нем учились слабовидящие и незрячие дети. "Многую информацию мы получали на слух, тактильно или в виде фотоописания. Также мы учили, конечно, шрифт Брайля — это именно шрифт, а не язык, как думают многие. Вообще изучение по Брайлю было залогом того, что я буду писать грамотно, потому что запоминаешь, как это пишется. Каждая книга в таком шрифте будет в 4 раза больше, чем обычная, поэтому они занимают очень много места. Кроме того, такие книги должны стоять, их нельзя класть друг на друга, потому что под тяжестью их веса точки будут постепенно стираться. Также нельзя держать их в сыром месте. Купить такие книги трудно и дорого, но некоторые можно взять в библиотеке при обществе слепых", — рассказывает Настя, объясняя высокую стоимость книг трудоёмким процессом их создания, дорогими исходными материалами и низким спросом.

Свои школьные годы Настя вспоминает с радостью: бабушка привозила ее в понедельник, а в пятницу забирала домой. Тяжело дались только первые полгода адаптации. "Мне повезло, что у меня была очень хорошая классная руководительница и одноклассники. У нас было всего 2 слепых — я и еще один мальчик. Это стереотип, что слепые сидят и аккуратно передвигаются, у нас был очень подвижный и веселый класс. Когда мы начинали учиться, нас было 12 человек, а когда выпускались — всего пятеро: некоторые уходили в обычную школу, кто-то уходил по другой причине".

Выход всегда есть

Настя закончила школу и рассматривала два сценария дальнейшего развития событий — учиться на диетолога или журналиста. В Рижском университете им. П. Страдиня ей сказали, что работать специалистом по питанию, как незрячий человек, она, скорее всего сможет, но вот пройти курс обучения — нет, поскольку учебные материалы и лабораторные работы для таких людей не предназначены и она просто не сможет сдать потом необходимые экзамены.

Распрощавшись с этой идеей, Настя решила подать документы на факультет журналистики в университет Turība и вскоре официально стала студенткой. Ох, непростым выдался для нее первый год обучения. Нужно было приспособиться не только к учебе, но и научиться лучше ориентироваться в новом для нее пространстве.

С этого момента в арсенале Насти появился новый аксессуар — белая трость. "Мне нужно было самостоятельно добираться до университета, и сначала я испытывала большой стресс. Иногда даже лишний раз выходить не хотелось, но приходилось себя заставлять и идти. Зато за год я научилась настолько хорошо ориентироваться, что сейчас ничего не боюсь, даже оказаться в чужом городе. Знаю точно, что доберусь в любое место, что смогу сориентироваться везде", — утверждает Настя и приводит в качестве примера Москву, в которой она уже полноценно протестировала этот навык. Больше никакой паники и никакого стресса. Есть проблема? Надо просто продумать, как ее решить. Вот такая простая философия.

Foto: privātais arhīvs

Проходить практику во время учебы Настя решила "по нетипичному для слепого человека пути" — на региональном телевидении. "Я была готова просто варить кофе, но меня несколько раз взяли на съемки, мне доверили делать переводы для сюжетов и зачитывать тексты. Тогда я запиналась, а сейчас могла бы хорошо справиться с такой задачей, потому что точно знаю, как это делать, причем вы даже ничего не заподозрите", — улыбается девушка, раскрывая секрет, что она может слушать текст через наушники, используя для этого специальную программу, и сразу его воспроизводить своим голосом.

О журналистике Настя мечтает до сих пор, но в силу ряда причин после первого курса она из Turība перевелась в Латвийский университет (ЛУ) на факультет филологии. "Это лучшее место, где я могла оказаться. Я очень благодарна преподавателям и однокурсникам за поддержку, которую они мне оказывали с первого и до последнего дня моей учебы".

Foto: privātais arhīvs

Настя признается, что, придя сразу после школы в Turība, просила декана предупредить всех преподавателей, что она не видит. "На тот момент у меня было мало опыта взаимодействия с внешним миром и мне казалось, что так будет правильно", — объясняет девушка. В свою очередь ровно через год, став студенткой ЛУ, она решила придерживаться другой тактики и никому ничего не говорить. Конечно, однокурсники заметили и преподаватели тоже, но главное не это, а то, что они сразу предложили свою помощь. "Например, преподаватель по латыни переписывала некоторые таблицы, чтобы их могла прочесть специальная компьютерная программа. Другие тоже перепечатывали задания. В таких случаях я просто не имела никакого морального права не выполнить то или иное задание. Лучше не высплюсь, но сделаю. Иногда однокурсники договаривались между собой, кто что может для меня перепечатать. Учиться было очень комфортно. Никто не делал каких-то поблажек, я точно так же, как и все, сдавала презентации, отвечала на экзаменах и писала контрольные, только писала их на компьютере. Все искали варианты и способы, как мне помочь, и в этом была большая ценность".

Пение — мой наркотик

Что же касается жилищного вопроса, то первый год студенческой жизни Настя провела в общежитии, а потом сняла квартиру. "С практической точки зрения мне неудобно, когда на одной кухне находится одновременно 8 человек, потому что я не слышу, что жарится и подгорает. Но вообще готовить мне не нравится, только варить кофе по утрам в любимой турке. А так я люблю не заморачиваться и тратить время на что-то другое", — смеется девушка. Например, на музыку.

Foto: privātais arhīvs

"В пять лет она что-то подобрала на слух, родители решили, что я музыкальный ребенок и отправили в частном порядке учиться играть на пианино. Уже в Риге я поступила в музыкальную школу, но через год поняла, что мне там не нравится. Тем не менее я ее закончила. А потом мне захотелось петь, и я нашла педагога по вокалу. Занималась три года — с 17 до 20 лет. Несколько раз бросала, но потом возвращалась, потому что пение мой наркотик".

Настя уверена, что всегда будет петь и писать песни, поскольку испытывает в этом потребность, а вот участвовать в каких-либо конкурсах пока больше не хочет. Это связано с тем, что ее всегда сначала воспринимают как незрячую девушку и только потом как певицу. "Знаю, что иногда люди слушают меня и плачут, но не потому, что я так проникновенно пою, а потому, что они видят перед собой слепого человека. В этой оценке нет объективности. В настоящий момент я решила делать то, что нравится мне, петь песни, которые я сама хочу переслушивать, но, конечно, с надеждой на то, что когда-нибудь удастся найти своего слушателя и выступать".

"Музей в темноте не о нас, а о вас"

Это — большая мечта, тогда как в ближайшие планы Насти входит найти себя в профессиональной деятельности. Пока эти попытки, к сожалению, были тщетными.

Закончив в 2020 году университет, девушка начала поиски постоянной работы. "Я разослала кучу CV, но из-за отсутствия опыта меня никуда не взяли. Решила, если до ноября ничего не найду, возьмусь за переводы с латышского на русский язык и наоборот, но спустя два месяца переводов поняла, что это не мое. Мне надо быть в движении. В очередной раз поняла, что больше всего хотелось бы писать. Да, сейчас многие ведут свои блоги. Я бы писала в Instagram, но там надо постоянно искать иллюстрации, поэтому, когда появился Telegram, для меня это стало идеальным вариантом для блога, который я веду каждый день с февраля этого года".

С недавних пор Настя в отдельные дни работает гидом в Музее в темноте. "Для меня это интересно и легко, потому что я понимаю, как работает темнота. Кстати, до этого я для друзей проводила экскурсии по городу в повязке, прогуливала кого-то с закрытыми глазами во время парусных экспедиций.

Foto: privātais arhīvs

Я знаю, как помочь в случае той или иной реакции на темноту. Но я знаю, как в ней почувствовать себя иначе — чтобы стало увлекательно. Часто подобные экскурсии преподносятся с точки зрения "почувствуй себя как незрячий человек". Но эта история не про нас, а про вас, про то, что у вас есть другие органы чувств, что очень много информации можно получить не при помощи зрения, только вы об этом не задумываетесь. Преимущество нашего интерактивного музея заключается в том, что это возможность открыть себя с нового ракурса в частности и открыть глаза на мир в целом. Лично я ничего не вижу, но я не живу в темноте. И все незрячие вам скажут, что они не живут в темноте, хотя лично у меня, например, нет никакого представления о визуальном восприятии этого мира".

Очков много не бывает

Зато у нее есть очень четкая позиция относительно визуального восприятия себя окружающими. С 17 лет перед выходом на улицу она всегда надевает темные очки, которые являются для нее "эстетическим атрибутом".

Foto: privātais arhīvs

"Я считаю, что если у тебя есть визуальный дефект, то ты не имеешь морального права ходить без очков. Я знаю, что у меня глаза выглядят плохо — в правом затуманена роговица. Мне не сложно надеть очки, зато у людей сразу снимается много вопросов. Честно говоря, мне кажется, что лично для меня выйти сейчас в центр города в купальнике было бы проще, чем без очков", — смеется Настя, добавляя, что она ни в коем случае не параноик в этом вопросе и в случае необходимости (например, во время занятий спортом, купания в море и т. д.) снимает их.

Вот выбрать очки — та еще задача. С одной стороны, это обычные солнечные очки. С другой — нужно, чтобы они плотно прилегали к лицу. "Я покупаю очки в обычном магазине, с мамой или с друзьями, которые помогают сделать выбор, но это всегда долгий процесс. Это аксессуар на каждый день. А как ходить в одних туфлях и с одной сумочкой каждый день? Надоест! Я, например, меняю очки даже в зависимости от цвета моих волос в конкретный момент. Правда, есть у меня такие очки как любимые джинсы — быстро надел и нормально выглядишь", — описывает ситуацию Настя, добавляя, что вручить ей очки в качестве подарка — плохая идея, она должна обязательно выбрать их сама.

Foto: privātais arhīvs

Настя не стесняется своей слепоты и даже шутит о ней. "В каждом телефоне и компьютере есть программа, которая читает вслух любую информацию. К фотографиям можно добавлять автоматическое описание. Когда выкладываешь фото, то можно добавить альтернативный текст. Если на него нажать, для зрячего человека ничего не изменится, а мне программа озвучит, что изображено на картинке в Facebook. Помните, как в фильме "Неприкасаемые ("1+1") он шутил: "Нет ручек — нет конфетки!"? Вот здесь уместно будет сказать: "Нет глазок — нет картинок"".

Девушка признается, что в будущем работать в сфере для незрячих не хочет. "Наше общество полно стереотипов, из-за чего очень тяжело найти работу. И должностей мало. Я уже и так максимально стараюсь не говорить о том, что я не вижу, до собеседования. Я могу и люблю писать, наговаривать тексты, организовать мероприятия. Я много чего умею, поэтому надеюсь, что в скором времени это поможет мне найти свое призвание и возможности для развития. Я открыта к новым предложениям".

Foto: privātais arhīvs