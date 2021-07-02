"Я никогда не была на чемпионате мира. Это моя мечта". История многократной чемпионки Латвии по борьбе Рамины Мамедовой

20-летняя Рамина Мамедова родилась и выросла в Даугавпилсе. Закончила школу, а потом поступила в Даугавпилсский университет, чтобы получить диплом спортивного тренера. Такой выбор не случаен — вот уже 12 лет Рамина занимается борьбой. Последние два года были для нее особенно насыщенными — состоялся чемпионат Европы, тренировки проходили онлайн, получена травма. Подробнее о своих увлечениях, целях и и мечтах девушка рассказала порталу Chayka.lv.

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Рамина всегда была активным ребенком: в детстве занималась и баскетболом, и плаванием, и легкой атлетикой. Но в один прекрасный, по ее собственным словам, день девушка решила сходить на первую тренировку по борьбе: "Все началось со старшей сестры, которая уже какое-то время занималась борьбой. Она предложила присоединиться нашим братьям, а за ними потянулась и я. Теперь борьбой занимаюсь я, четыре моих брата и две сестры — младшая и старшая".

Параллельно Рамина серьезно увлекалась музыкой, до середины основной школы даже пела в хоре, но потом борьба все-таки вытеснила музыку из ее жизни. Родители всегда трезво смотрели на это, видели, что в борьбе мне комфортнее".

Рассказывая о первой тренировке, Рамина улыбается, отмечая, что очень хорошо помнит этот день: "Не было так, что пришел и сразу на ковер. У нас были веселые эстафеты. Мы делали задания на скорость, силу, соревновались между командами. Нам еще дали призы — маленькие стерочки".

К настоящему моменту Рамина неоднократно становилась чемпионкой Латвии, но своим главным достижением она считает бронзу на чемпионате Европы среди юниоров в Испании два года назад. "Мне вообще нравятся международные соревнования гораздо больше, чем местные. Кроме чемпионатов Европы, я несколько раз была на Tallinn Open, куда съезжаются 2-3 тысячи участников примерно из 40 стран. Там особая атмосфера. Казалось бы, все люди такие разные, но у всех одна цель".

"Ты же девочка"





Автор фото: Жанна Шилейнис-Шилейко

Спорт для Рамины давно перестал быть просто увлечением. И именно борьба во многом повлияла на становление ее характера. "Борьба, как и любой спорт, дает почувствовать мне энергию. Понятное дело, что подтягивается фигура, но еще важнее, что я чувствую себя сильной, уверенной. Вырабатывается характер, стойкость, терпеливость, дисциплина".

Неженским видом спорта Рамина борьбу не считает: "Девушки бывают разные. Есть девушки хрупкие, нежные, а есть стойкие, мужественные. И это нормально. Попробовать заниматься борьбой может любой, но не любой останется — кому-то это по силам, а кто-то для этого слишком мягок".

Со стереотипами Рамина сталкивается постоянно, но уже не обращает на это внимания. "Мне иногда даже врачи об этом говорят, мол, что могут быть травмы, зачем тебе такой опасный спорт, ты же девочка, в конце концов. Многие, когда узнавали о моем занятии, первым делом говорили, что по мне так вообще и не скажешь".

"Благодаря спорту чувствую себя увереннее"



Как это бывает в любом спорте, травмы Рамину не обошли стороной. "Совсем еще свеженькая травма у меня сейчас — получила ее в конце прошлого года на тренировочных сборах. Порвала крестообразные связки, мне сделали операцию, сейчас прохожу большой путь реабилитации и еще только планирую продолжать бороться".

Именно травмы заставляют молодую спортсменку сомневаться в своих силах, наводят на мысли, что надо остановиться. "Были за эти месяцы моменты, когда думала уйти, но я же понимаю, что мне однажды станет скучно сидеть дома. Поэтому я продолжила заниматься, разрабатываю сейчас ногу и благодаря спорту чувствую себя гораздо увереннее. Была какая-то нестабильность после травмы, а сейчас, с тренировками, хоть и очень ограниченными, чувствую, что моя нога такая же здоровая, как и раньше".

Конечно, это не первая травма Рамины. Шесть лет назад, например, девушка сломала ключицу. "Травмы — это привычное дело для спортсмена, и каждый восстанавливается, идет дальше заниматься тем, что нравится. Меня вот плечо больше после той травмы не беспокоит. Главное — правильно и грамотно восстановиться".

"Без тренировок я чувствовала себя… обычной"





Автор фото: Жанна Шилейнис-Шилейко

Недавно Рамина ездила в Эстонию, там спортсменка тренировалась и делала упор на ногу, которую повредила в прошлом году. "После этих тренировок я чувствую, что подкачалась, и поэтому мне хорошо, а то без тренировок я чувствую себя… обычной. А борьба делает меня счастливой. Я люблю и саму борьбу, и просто силовые упражнения, и бег. Но больше всего меня всегда радует результат. Я вижу, что нога приходит в форму, а значит, скоро в мою жизнь снова придет борьба и я снова смогу заниматься как раньше, и даже лучше".

Рамине тяжело объяснить, что вызывает в ней такую любовь к этому виду спорта. "Мне просто нравится этот вид спорта. И меня в этом поддерживают родители, тренеры, родственники, друзья. Это уже часть меня, и я не представляю свою жизнь без этого. Не представляю себя только в учебе и работе без спорта, как многие другие люди".

В борьбе для Рамины самым приятным всегда остается победа, но во время раунда она испытывает самые разные эмоции. "Это и страх, и даже ярость, и адреналин поступает, и радость, если победа, и обида, если проигрыш. На мате с соперником я испытываю целую палитру эмоций, и это еще одна увлекательная сторона борьбы".

Иногда, как признается сама Рамина, желание победить настолько сильное, что в процессе она очень злится. "Но злость на себя и свою слабость, а не на человека. Злишься, даже если уступишь всего один балл. Он твой соперник и он твоя цель, и ты постараешься сделать все, чтобы одержать победу. Поэтому и злишься, если проиграл — сделал-то не все, получается. А еще, как говорят: "За ковром друзья, на ковре враги". Если очень желаешь победы, то ты ее не уступишь".

Рамина говорит, что во время соревнований она совсем забывает о боли. Так, сломав ключицу, она все еще продолжала бороться и даже не подозревала, что там что-то серьезное. "Биться до конца даже с травмой — не всегда хорошо, но я всегда так делаю. Если больно, то в борьбе я этого не чувствую. С переломом ключицы я боролась еще два раз подряд. Шла до конца, потому что в тот момент я забыла про все остальное, про существование боли, мне нужно было добиться цели".

Борьба на песке



Рамина эмоционально проживает каждую встречу с соперником, поэтому каждую из них считает по-своему яркой. Но одни соревнования Рамина точно не забудет.

В Латвии, как признается сама девушка, борьба везде одна и та же, но в прошлом году Рамина впервые участвовала в пляжной борьбе. "Борьба на песке — это совсем другая борьба. Это очень интересно и необычно. Также сложно бороться, но раунд короче по времени и баллы взять легче, и это больше похоже на развлечения и эстафеты. Понравилось, что тот же вид спорта обыграли с новой другой стороны и в забавной обстановке. Я еще и первое место в своей весовой категории и абсолютной борьбе взяла".

Других увлечений у Рамины тоже хватает: "Сейчас я пытаюсь делать восковые свечи, пробовала вязать, флористику, плетение бисером. Это для меня способ провести хорошо время, переключиться с борьбы и порадовать себя".

"В зале совсем другая атмосфера"



До пандемии Рамина и другие ребята из команды ездили на тренировки в Италию, Германию и другие страны. А во время карантина им пришлось привыкать к режиму онлайн. Тренер Рамины Любовь Копылова присылала задания, а молодым спортсменам надо было их выполнять и в качестве обратной связи высылать фотографии. "Если честно, я не так и часто фотографировала и снимала процесс тренировок, а иногда и не тренировалась, потому что одно дело заниматься дома, а другое в зале — там совсем другая атмосфера".

Потом ребята начали тренироваться на природе. А сейчас, хоть и только основным составом, но Рамина и остальные спортсмены могут ходить в зал. "Было очень тяжело до этого момента — в зал не попасть, заниматься только дома или на улице, а погода-то не всегда хорошая. Эффективность тренировок тогда заметно снизилась".

"Дальше — больше"





Автор видео: Жанна Шилейнис-Шилейко

Раньше Рамина была уверена, что станет профессиональной спортсменкой и свяжет со спортом свою жизнь. Сейчас она думает, что однажды все-таки остановится — может из-за травмы, а может в один день просто не придет на тренировку. "В ближайшие годы я еще планирую заниматься, но потом уже буду пробовать себя в роли тренера или уйду совсем в другую стезю. Тренировки я посещать буду, просто уже для себя".

Но свой путь Рамина еще не считает законченным. "Я никогда не была на чемпионате мира. Это моя мечта. Я бы хотела поехать туда и хорошо выступить. Раньше я мечтала поехать на чемпионат Европы и хорошо выступить, и эта мечта исполнилась. А дальше — больше".