Линкс Вилден определенно знает, как произвести впечатление: она носит одежду из кожи бизона, держит под рукой колчан с самодельными стрелами и охотно позирует в седле. Атлетичное телосложение и выжженная солнцем кожа лишь дополняют образ мифической амазонки. Впрочем, ее запоминающаяся внешность не имеет никакого отношения к актерству или косплею. С 1991 года Линкс ведет экстремальные курсы по выживанию в дикой природе и учит своих студентов основам охоты и собирательства — в том виде, в котором эти древнейшие занятия существовали на заре человечества.

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"Лента.ру" проследила ее жизненный путь и попыталась выяснить, кого и почему привлекает первобытный образ жизни.

Первобытное племя

Группа из девяти человек прокладывает путь через живописное ущелье в заповеднике на северо-западе США. До самого горизонта ни одного признака цивилизации — лишь километры густых хвойных лесов, скалистые склоны и горные озера. Большинство идут босиком, на остальных сандалии с подошвой из тонкой кожи. Все они, как и их предводительница, облачены в шкуры и вооружены самодельными луками.

"Племя" движется налегке, взяв с собой только самое необходимое для трехнедельного путешествия. В их грубо сшитых рюкзаках и корзинах из веток хранятся примитивные инструменты, выдолбленная из дерева посуда и другие причудливые предметы быта, которые современный человек мог бы увидеть среди музейных экспонатов эпохи палеолита.

Помогая друг другу забраться на почти отвесную скалу или преодолеть труднопроходимый участок под поваленными многовековыми деревьями, группа спешит найти подходящее укрытие до темноты. Им предстоит устроить лагерь без палаток и современных инструментов, развести огонь трением и позаботиться о пропитании, полагаясь только на удачу и собственные силы, — в точности как первым Homo sapiens 200 тысяч лет назад

Похоже на кино про древних людей, но действие происходит в наше время. Это кадры из документальной программы National Geographic, которая посвящена экстремальной экспедиции под руководством Линкс Вилден — инструктора по выживанию в дикой природе и специалиста по каменному веку.

Сама Линкс, чей псевдоним переводится как Дикая Рысь (Lynx — это "рысь" по-английски, а Vilden — "дикий" на шведском языке), комментирует этот опыт группового погружения в доисторическую эпоху следующим образом: "После четырех месяцев подготовки мы отправляемся назад во времени… Мы оставляем позади металл, стекло, пластик, ткань и заменяем их камнем, костью, деревом, кожей. Мы отправляемся в путь с тем, что создали сами".

Потом, оценивая своих студентов, она добавляет: "Я думаю, в этом году у нас сильная группа. У них достаточно мотивации и умений, это молодые и способные ребята — они меня вдохновляют".

Зов природы

Вспоминая собственную молодость, Линкс признается, что далеко не сразу нашла путь к своему предназначению. Хотя за последние 30 лет ей довелось пожить в вигваме в Аризоне, в юрте в Монтане и в Нью-Мексико и даже в снежной норе в лапландской тундре, родилась она отнюдь не на окраине цивилизации, а в "бетонных и уныло серых" окрестностях Лондона.

Об этом периоде Вилден рассказывает откровенно, не скрывая противоречивых чувств: "Когда мне было около 12 лет, я стала задаваться вопросом: "Каково мое призвание в этом мире?" В то время (в 1970-х) мне казалось, что нас уничтожат атомные бомбы… так что я заинтересовалась панк-рок-движением, покрасила волосы в синий цвет".