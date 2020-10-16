Предприниматель Борис Розенталс вернулся в Латвию спустя 11 лет, проведенных на чужбине, и сейчас активно уговаривает сделать это своих друзей. Он приехал из Великобритании совсем недавно, в сентябре 2019 года, и довольно быстро успел не только найти высокооплачиваемую работу, но и вступить в партию, хотя в свое время, по его же словам, разочаровался в политике.

Бизнес как возможность вернуться

"Я не уезжал из Латвии по принуждению, просто уже в школьные годы начал задумывался о том, чтобы поехать учиться за границу. Помнится, в 2018 году к нам в Англию приезжали политики и говорили иммигрантам из Латвии, какие они, мол, молодцы, что вовремя спаслись. Но я не спасался! Я поехал набраться опыта, просто так получилось, что я застрял там на долгое время".

Борис уехал из Латвии в 2008 году, чтобы начать учебу в университете Ньюкасла. Там он изучал экономику и политику. В Англии все высшее образование платное, поэтому многие вынуждены брать кредиты не только на учебу, но и на проживание. Молодой человек работал по ночам и сам оплачивал свое проживание, поскольку у родителей не было возможности финансово помогать. Это вполне удавалось совмещать с учебой, поскольку в университете не обязательно было ходить на пары — обучение в основном складывалось из работы в группах и самостоятельного освоения материала.

Во время учебы Борис год стажировался в Европейском парламенте в Брюсселе. "Там я слегка разочаровался в политике — мне она показалась немного грязной. Я думал, что в Европарламенте происходит что-то крутое, а оказалось, что там работают обычные люди с их обычными изъянами. Мне там удалось увидеть и Билла Гейтса, и глав разных стран, и как-то исчез этот налет гламура — я увидел обыкновенных людей. Поэтому решил заняться реальной жизнью — вернулся в Англию, чтобы доучиться, начать работать и уже с этим опытом впоследствии получить хорошую работу в Латвии".