"Как ты можешь печалиться, если у тебя такое большое счастье? Твои дети появились на свет. Но я была несчастна. Я не знала, как описать свои эмоции, когда ты находишься на острие ножа. Ты такая счастливая и такая радостная и в то же время очень несчастная", — о своих чувствах после рождения ребенка в рамках благотворительного проекта DELFI "Помоги сильным!" ("Stiprini stipros") в спецвыпуске передачи ""Viņa" объясняет" рассказала оперная певица Кристине Задовска.

Вместе с мужем она воспитывает двойняшек — Адама и Магдалену. У девочки диагностировали трисомию — наследственная генетическая патология.

То, что могут возникнуть осложнения, певица подозревала уже во время беременности, но после рождения Магдалены сразу стало ясно, что ей потребуется особое внимание и забота. "За ночь у меня появилась прядь седых волос", — вспоминает Кристине.

Сейчас она понимает, что на самом деле большую работу проделали ее близкие и няня дочки. Особенно поддерживали все это время мама и сестра. "Одному с этим не справиться", — уверена Кристине. Без хорошей команды заботиться о девочке было бы очень сложно.

Кристине указывает, что собирать необходимую информацию о том, что делать, к каким специалистам обращаться, пришлось собирать по крупицам. В передаче она искренне рассказала о своих переживаниях, поиске нужной информации, поддержки таких же родителей, отношении общества к особым детям, о проделанной работе и достигнутых результатах.