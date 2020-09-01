Жена, мама, ютьюбер: как иорданская королева рушит стереотипы

Иконе стиля арабского мира иорданской королеве Рании исполнилось 50 лет. Одной из самых знаменитых представительниц монарших семей мира, однако, ее делают не только костюмы и эффектная внешность — жена короля Абдаллы II активно занимается благотворительными и образовательными проектами, выступает с лекциями в разных странах и ведет свой YouTube-канал, в котором старается разрушить стереотипные представления о жизни мусульманского мира.

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Иорданской королеве Рании, неофициально признанной красивейшей представительницей монарших семей мира, 31 августа исполнилось 50 лет. Одна из любимиц модных журналов (особенно арабского Vogue) и икона стиля арабского мира ведет активную деятельность в соцсетях — у нее более 6 млн подписчиков в Instagram и свыше 10 млн в Twitter. Однако сама себя жена короля Иордании Абдаллы II описывает в соцсети как "мать и жену с по-настоящему классной работой".

Ее работа — быть королевой Иордании, мусульманкой с западными ценностями и желанием бороться за права женщин. Но сегодня королева Рания, принимая поздравления от журналистов, рассказала не о работе, а о любви к своим четверым детям: 26-летнему кронпринцу Хуссейну, 23-летней принцессе Иман, 19-летней принцессе Сальме и 15-летнему принцу Хашиму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) 14 Дек 2019 в 5:25 PST

"В прошлые дни рождения я всегда желала, чтобы у меня была возможность проводить больше времени со своим мужем и детьми, — призналась она Hello!. — И пока что в этом году это все, что у меня было!" И это не прозвучало как жалоба. "Это благословение — быть в окружении всех своих детей, особенно в те месяцы, что Иордания находилась на жестком карантине. Как многие семьи, мы благодарны за то, что можем быть вместе, и переживаем, видя, сколько боли и потерь этот вирус принес миру".

Королева Рания добавила, что все, что ей сейчас нужно — это чтобы люди, которых она любит, были рядом, здоровые и защищенные.

О любви к детям королева Рания заявляет регулярно. В 2016 году она признавалась, что очень скучала по старшему сыну, когда тот уехал учиться в престижный Джорджтаунский университет в Вашингтон. "Когда он приезжает домой из колледжа, в доме просто совсем другая энергетика", — говорила королева Рания о теперь уже бывшем студенте.

Тем не менее она уверена, что жизнь женщины не должна быть сосредоточена на заботе о муже и детях — эту мысль королева внушила и своим дочерям, старшая из которых, принцесса Иман, тоже училась в Джорджтауне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) 30 Окт 2019 в 9:02 PDT

"Я советую дочерям сконцентрироваться на учебе, развивать свои интеллектуальные способности и быть открытыми к мировым культурам, оставаясь верными наследию своей страны и принципам, на которых они были воспитаны", — рассказывала королева Рания бейрутскому журналу "Лаха".

Сама супруга короля Иордании Абдаллы II именно так и делает. Она родилась в Кувейте в семье выходцев из палестинского города Тулькарма, расположенного на Западном берегу реки Иордан. Дочь педиатра, она прекрасно училась и получила степень MBA в Американском университете Каира. После окончания университета Рания вернулась к семье, но уже в Иорданию — родным в 1991 году пришлось уехать из Кувейта, где начали доминировать антипалестинские настроения. Поработав в отделе маркетинга в Citibank, будущая королева Иордании перешла в корпорацию Apple.

С кронпринцем Абдаллой она познакомилась на одном из торжественных обедов в 1992 году — в 1993-м было объявлено о помолвке. Свадьба состоялась 10 июня 1993 года — платье с короткими рукавами для церемонии сшил британский дизайнер Брюс Олдфилд, а жених, будущий король, был, по традиции британских монархов, в военной форме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) 3 Мар 2020 в 6:53 PST

С тех пор королева Рания удачно балансирует между арабским миром и Западом, успешно пропагандируя западные ценности, но сохраняя собственную идентичность. Она не носит мусульманских головных уборов и нарядов, однако одевается во в меру закрытые юбки или просторные брюки, а для встреч с представительницами местных общин Иордании непременно выбирает платье или блузу, украшенные вышивкой с национальным орнаментом.

В своей стране она запускает проекты, направленные на расширение возможностей для молодежи в сфере образование, поддерживает женский бизнес в небольших общинах, инициировала создание в Иордании детского интерактивного музея, открытого в 2007 году.

А еще она регулярно выступает на форумах, посвященных межкультурному диалогу — ей так важно было разрушить стереотипы относительно жизни в мусульманском мире, что в 2008 году королева Рания даже запустила YouTube-канал, где об этом рассказывает. В Wikipedia род ее деятельности так и называют — ютьюбер. Хотя она, конечно, еще и жена, и мама, и королева.