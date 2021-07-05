Лига Ондзуле живет в городе Скривери и растит троих детей. Казалось бы, простой семейный быт, любящий муж, гуси и утки во дворе и заботы по дому — что может быть удивительного в этой истории? Все дело в том, что Лига выбрала для себя необычную профессию, не самую популярную даже по меркам страны. Лига — единственная в Латвии женщина-трубочист: каждый день, надев черную форму с бронзовыми "счастливыми" пуговицами, она отправляется на "черную" работу.

Несмотря на то, что отец Лиги — трубочист со стажем, долгое время она и подумать не могла, что пойдет по его стопам. Впрочем, четкого понимания, в чем профессионально развиваться, даже после окончания школы у Лиги не было, мама предложила рассмотреть вариант учебы в Рижском техническом университете (РТУ). Девушке эта идея понравилась, и вскоре она стала студенткой РТУ.

Когда Лига поняла, что не сможет сдать экзамен по немецкому языку в университете, она взяла академический отпуск и отправилась на год в Германию работать няней. Кроме прекрасного знания немецкого языка, девушка привезла с собой новое любимое дело: "Тема детей стала для меня очень близкой. Вернувшись в Ригу, я подрабатывала няней, после чего нашла работу на детской площадке и присматривала за детьми".