Журналистка, телепродюсер и создательница вакцины от Covid-19: женщины, о которых мы услышим в 2021 году

Эти женщины не попали в рейтинг 100 самых влиятельных в 2020 году, но имеют все шансы оказаться в нем в 2021-м. Портал Forbes Woman попытался разобраться, кто будет определять расстановку сил на глобальном рынке, бороться с пандемией коронавируса и продюсировать сериальные хиты.

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Власть — как богатство, слава и любовь — пребывает в постоянном движении. Можно быстро обрести власть благодаря выборам, слияниям и поглощениям, повышению по службе — это подтвердят 17 новичков свежего рейтинга 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

Столь же легко, как показал опыт выбывших из рейтинга, могущество может исчезнуть: достаточно компании оступиться (с Quibi мы, например, даже толком не познакомились), совету директоров ― устремиться в новом направлении, а стране ― захотеть новое руководство.

Порой власть приходит постепенно. Можно занять высокий пост, но еще не оставить заметный след в организации или не совершить необходимый для выживания крутой поворот. Либо уже хорошо освоиться, методично строить компанию или фонд и увеличивать долю на рынке, но еще не достичь показателей, необходимых для того, чтобы занять место среди 100 самых влиятельных женщин мира.

Это отнюдь не значит, что женщины, находящиеся в пути, не имеют власти. Их сила нарастает, ― и, вполне возможно, такими темпами, что уже в следующем году они станут участницами рейтинга.

Ниже — список женщин, за которыми стоит внимательно следить в 2021 году.