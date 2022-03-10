Еще совсем недавно основное беспокойство в нашей жизни было связано с пандемией Covid-19, в то же время вселяя надежду, что уже скоро жизнь вернется к привычному ритму. Однако произошедшее в конце февраля шокировало жителей во всем мире, в том числе и в Латвии, оказав влияние на эмоциональное здоровье, а также вызвав страх и стресс. Почему испытывать страх нормально и как можно его уменьшить, объясняют врач-психотерапевт Лаура Бубко и фармацевт Зане Мелберга.

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"За последнюю неделю мы испытали целый ряд разных чувств, основной причиной которых является война в Украине. Одно из этих чувств — страх, который сопровождается беспомощностью, безнадежностью, гневом и презрением. Страх и тревога — это нормальные чувства, которые мы испытываем, соприкасаясь с неизвестностью по поводу происходящего и думая о разных негативных сценариях будущего, предполагающих какую-либо угрозу. Эти чувства приемлемы и необходимы. Из-за этого не следует плохо себя чувствовать или стыдиться, так как они помогают адаптироваться к окружающей среде и ситуации. В это время, как и в других кризисных ситуациях, каждому важно осознавать свои эмоции, чтобы более адекватно оценивать значение происходящего, действовать более ответственно и наносить меньше вреда своему здоровью", — объясняет Лаура Бубко.

Как распознать страх и тревогу?



Как страх, так и тревога сопровождаются телесными (соматическими) ощущениями, присутствующим, а также усиливающимся беспокойством, которое может выражаться в виде тревожных мыслей по поводу различных негативных сценариев. Все это может сопровождаться вегетативными реакциями, например, усиленным потоотделением, учащенным дыханием и пульсом. Нередко, если эти реакции сохраняются дольше, к ним добавляются проблемы со сном, трудности концентрации, подавленность, желание дистанцироваться, изолироваться.

"Это сложное для каждого из нас время, оно вызывает различные эмоции, с которыми мы не столь часто сталкиваемся в обыденной жизни, поэтому они могут вызывать усиленное беспокойство. Важно помнить, мы не должны забывать заботиться о себе, своих близких, надо выполнять повседневные обязанности, так как это одни из главных предпосылок, которые могут помочь сохранять ясный ум и поддерживать повседневный ритм жизни и чувство спокойствия", — объясняет Зане Мелберга.

5 способов уменьшить страх и беспокойство

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1. Сократите потребление информационного контента: социальных сетей и масс-медиа

Следить за актуальными новостями важно, чтобы уменьшить неведение, но надо уметь ограничивать их объем, чтобы не возникала перегрузка из-за объема полученной информации, что может усилить страх и беспокойство.

Если вы испытываете переживания и тревогу, фармацевт рекомендует успокоительные пищевые добавки, в состав которых входят различные растительные экстракты — валериана, мелисса, пассифлора, а также минеральное вещество магний, помогающее снижению стресса. Важно также принимать витамин В6, способствующий нормальному функционированию нервной системы.

2. Общайтесь с близкими

Чтобы уменьшить чувство страха и тревоги, делитесь с близкими своими чувствами и размышлениями. Таким образом вы поймете, что подобные эмоции испытывают и другие люди, что вы не одиноки, уменьшится также и ощущение изолированности от окружающего мира.

3. Поддерживайте здоровый режим сна

Качественный и достаточный по продолжительности сон важен для того, чтобы как тело, так и разум отдохнули от пережитых за день эмоций. Рекомендуется сохранять повседневный регулярный режим сна, а также не бодрствовать слишком долго ради того, чтобы быть в курсе актуальных новостей. Помочь расслабиться могут также медитация, теплая ванна или душ.