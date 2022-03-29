Суррогатные матери Украины вынашивали детей для пар со всего мира. Потом Путин начал войну

"Но врачи у нас были чудесные, я очень благодарна им", — говорит Настя, у которой родились еще два здоровых мальчика.

Через неделю она вышла из больницы. Но Харьков продолжали обстреливать, и иностранные родители не могли забрать своих близнецов.

С помощью агентства Насте, двум ее сыновьям и новорожденным двойняшкам пришлось отправиться в путешествие через всю Украину. На границе она передала детей их биологическим родителям, это было уже больше недели назад, и с тех пор она ничего от них не слышала.

Эмма представляет себе свою идеальную семью так: она едет на машине из своего дома в Канберре к своим родителям в Сиднее, оглядывается на заднее сидение и видит там группу детей. Сейчас у нее всего один ребенок. "Такое чувство, что это пробел в моей жизни", — говорит она.

Пять лет назад, когда она была беременна первым сыном, у нее обнаружили рак шейки матки. Опухоль росла с опасной скоростью, чему способствовал выброс гормонов, обычно сопровождающий беременность. Это был редкий случай, и во время родов в операционной собралось много врачей.

"Он родился в полном порядке, его не нужно было отправлять в отделение интенсивной терапии для новорожденных, так что я считаю, что мне крупно повезло", — говорит Эмма. Когда сыну исполнилось всего пять недель, ей самой пришлось начать интенсивную радио- и химиотерапию, которые повредили ее репродуктивные органы.

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"В 29 лет у меня случилась менопауза, вот чудесно!" — говорит она с сарказмом.

За те пять лет, что прошли со времени страшного диагноза, Эмма ни на минуту не переставала думать о том, как завести второго ребенка. Вместе с мужем они прошли через 13 циклов ЭКО, болезненных и дорогих, но ни один из зародышей так и не прижился.

"Никто не думает начинать с суррогатного материнства, но ты постепенно приходишь к этому из-за глубоких потерь и неудач в прошлом", — говорит Эмма.

Эмма и Алекс изо всех сил пытались найти суррогатную мать в Австралии, где вынашивание чужого ребенка разрешено только на безвозмездной основе. Когда супруги впервые услышали об Украине, то отнеслись к этому варианту настороженно, однако другие австралийцы, прошедшие через этот опыт, развеяли их опасения.

Первая суррогатная мать пары после двух попыток так и не смогла забеременеть, что еще больше вогнало супругов в уныние. Поэтому когда Светлана, с которой супругов познакомили в агентстве, тут же забеременела, казалось, что худшее уже позади.

"Нам больше не нужно было бороться, это было огромным облегчением. Мы находились в состоянии стресса слишком долго", — рассказывает Эмма.

До начала войны супруги планировали ехать в Украину. Эмма надеялась провести какое-то время со Светланой, чтобы впоследствии рассказать ребенку о его биологической матери. Теперь до родов остается всего месяц, и эта затея кажется маловероятной.

Некоторых будущих родителей война еще больше сблизила с их суррогатными матерями.

Когда Кристина (имя изменено) узнала о вторжении России в Украину, ей стало плохо. Суррогатная мать Татьяна (имя также изменено), вынашивающая ребенка Кристины, на тот момент находилась в Запорожье на юго-востоке страны. В тот же день она уехала в Польшу со своим шестилетним сыном. Кристина восхищается ее мужеством.

Кристина предложила Татьяне приехать в Англию, не зная, как та отреагирует. Однако Татьяна с радостью согласилась: "Мы можем приехать на следующей неделе", сказала она. Сейчас Татьяна и еще несколько женщин подают на специальную визу для суррогатных матерей, предусмотренную британским МВД.

"Последние несколько дней оказались невыносимо тяжелыми, хотя весь год и так был тяжелым", — говорит Кристина.

В прошлом году она потеряла ребенка. Ее дочь родилась недоношенной: прожив чуть больше месяца, она умерла.

В какой-то момент во время родов супруга Кристины предупредили, что возможно ему придется делать выбор между ребенком или его матерью.

После этого ей советовали воздержаться от повторного зачатия. Однако Кристина сделала новую попытку. Она закончилась выкидышем.

"У меня не было терпения, я скорбела, я хотела этого сейчас же, поэтому мы стали искать варианты за границей", — говорит она.

В январе этого года супруги узнали, что Татьяна беременна. "Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой", — вспоминает Кристина.

В воскресенье Кристина полетела в Польшу, чтобы познакомиться с Татьяной. Обе женщины нервничали, но успокоились после того, когда польский доктор сказал им после первого УЗИ, что с ребенком все в порядке.

Сейчас они пытаются получше узнать друг друга при помощи гугл-переводчика. "Вчера мы обсуждали наши духовные убеждения, ясновидение и все такое. Так что это не только история про беременность", — говорит Кристина.

Виза Татьяны будет действительна три года: Кристина с супругом пригласили ее жить с ними столько, сколько потребуется, даже после рождения ребенка.

Суррогатное материнство в Британии законно, однако согласно английскому законодательству, в свидетельстве о рождении вместе с именем отца ребенка указывается имя суррогатной матери. После этого родительские права пришлось бы передавать от Татьяны к Кристине.

Совместно было принято решение, что Светлана будет рожать в одном из приграничных городов на украинской территории.

Светлана испытывает смешанные чувства по поводу возвращения в Украину. "Повсюду стрельба, дома разрушены до основания, русские обстреливают роддома, садики и школы", — говорит она.

С другой стороны, она жаждет увидеть своего супруга, который не может покинуть страну из-за военного положения в Украине.