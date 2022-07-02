Такой большой малый бизнес. Бухгалтер Илона Дубкевич о важности финансовой грамотности для бизнесменов

Чтобы преуспеть не только в большом, но и малом бизнесе, необходима хорошая идея, удачная реализация и счастливый случай, а также знания в области финансов и бухгалтерии. Пусть на уровне любителя, но без подсчетов открывать бизнес не то что рискованно, а попросту опасно.

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Об этом мы поговорили в цикле передач "Такой большой малый бизнес" с Илоной Дубкевич, практикующим бухгалтером, налоговым консультантом. Илона — основатель и руководитель компании по бухгалтерскому обслуживанию SIA Gid-Centrs. Педагог в центре финансовой и бытовой грамотности Latvian Business Education Center. Илона — Леди женского бизнес-клуба Ladies Deal Club, в рамках которого проводит различные семинары и консультации.

"Исходя из моего опыта консультирования людей по налогообложению, я поняла, что когда люди хотят открыть новое направление или зарегистрировать новое предприятие, они не всегда понимают, с чем будут сталкиваться, — рассказывает Илона. — Я сейчас не говорю о юридической стороне вопроса, для этого есть другие специалисты и консультанты. Я сейчас говорю о той стороне, которая связана непосредственно с цифрами. Начинающие (да и не только новички) предприниматели не до конца отдают себе отчет о том, сколько они планируют зарабатывать, как это будет происходить и откуда будут браться финансы на текущие расходы. Возможно, кто-то будет удивлен, но большое количество начинающих предпринимателей уверены, что прибыль — это их личная зарплата. Это очень большая ошибка, которая может привести не только к банкротству, но и большим неприятностям из-за задолженностей.

Иной раз сталкиваюсь с тем фактом, что для моего клиента бизнес — это всего-навсего хобби и он вовсе не намерен зарабатывать деньги или масштабироваться. С этим я сталкиваюсь гораздо чаще, чем можно было бы предположить. И это открытие оказывается неожиданным не для меня, а именно для клиента, который практически был уверен, что он предприниматель. Ни в коем случае не даю оценок, хорошо это или плохо.