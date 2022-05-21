Такой большой малый бизнес. Дизайнер аксессуаров из кожи Кристина Лапина: "Осознанно иду туда, где страшно"

Сегодняшняя героиня проекта "Такой большой малый бизнес" — Кристина Лапина, дизайнер кожаных изделий — сумочек, кожаных переплетов, аксессуаров. Все началось с того, что Кристина хотела сделать подарок своей подруге, которая устроилась на новую работу. Девушка искала ежедневник в оригинальной обложке. В результате, Кристине пришлось делать это самой, поскольку ничего стоящего она не нашла.

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"Первый блин" не был комом и Кристина углубилась в данную тему, а затем и вовсе ушла в нее с головой.

До этого она долгое время отработала в банке, но после второго декретного отпуска на постоянную работу уже не стала возвращаться. Занималась детьми, бытом, помогала мужу с бизнесом.

"Я не могла и представить, что буду заниматься подобным ремеслом. Вспоминаю свои первые шаги и улыбаюсь. До сих пор многого боюсь, но осознанно иду туда, где страшно.

Все началось с переплета ежедневника подруге. После этого я стала изучать тему работы с кожей и поступила учиться. Вначале это были местные курсы, различные видео. Затем поступила в онлайн-школу кожевенного мастерства в Санкт-Петербурге.

Сейчас в моем ассортименте есть женские и мужские сумки, папки, ремни. Переплетаю семейные альбомы, дневники, книги.

Учусь новому каждый день. Я не боюсь экспериментировать и очень часто, благодаря именно смелым решениям, создаю модели, которые пользуются популярностью среди моих клиентов.