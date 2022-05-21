Такой большой малый бизнес. Дизайнер аксессуаров из кожи Кристина Лапина: "Осознанно иду туда, где страшно"

Сегодняшняя героиня проекта "Такой большой малый бизнес" — Кристина Лапина, дизайнер кожаных изделий — сумочек, кожаных переплетов, аксессуаров. Все началось с того, что Кристина хотела сделать подарок своей подруге, которая устроилась на новую работу. Девушка искала ежедневник в оригинальной обложке. В результате, Кристине пришлось делать это самой, поскольку ничего стоящего она не нашла.
"Первый блин" не был комом и Кристина углубилась в данную тему, а затем и вовсе ушла в нее с головой.
До этого она долгое время отработала в банке, но после второго декретного отпуска на постоянную работу уже не стала возвращаться. Занималась детьми, бытом, помогала мужу с бизнесом.
"Я не могла и представить, что буду заниматься подобным ремеслом. Вспоминаю свои первые шаги и улыбаюсь. До сих пор многого боюсь, но осознанно иду туда, где страшно.
Все началось с переплета ежедневника подруге. После этого я стала изучать тему работы с кожей и поступила учиться. Вначале это были местные курсы, различные видео. Затем поступила в онлайн-школу кожевенного мастерства в Санкт-Петербурге.
Сейчас в моем ассортименте есть женские и мужские сумки, папки, ремни. Переплетаю семейные альбомы, дневники, книги.
Учусь новому каждый день. Я не боюсь экспериментировать и очень часто, благодаря именно смелым решениям, создаю модели, которые пользуются популярностью среди моих клиентов.
Я рада найти единомышленников и идейных вдохновителей среди Ladies Deal Club. Большое количество семинаров и бизнес-знаний я получила именно там.
Идеи и вдохновение можно найти во всем, главное внимательно смотреть по сторонам и иметь возможность хоть немного остановиться, оглядеться и подумать. Да и наша жизнь диктует нам свою "моду" и правила. Например, на рынке мало сумок, в которые можно уместить большие документы и папки. Но я уже такие создаю.
Для тех, кто боится пробовать себя в новом амплуа, могу сказать — это совершенно нормально. Важно найти среду, где вас будут поддерживать.
Удается ли мне совмещать работу и быт? Пожалуй, да. У меня двое маленьких детей и, разумеется, я считаюсь с их интересами, потребностями и графиком. Мы с мужем нашли компромиссы во многих вопросах".
"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.