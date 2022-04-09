Такой большой малый бизнес. Елена Дукальская: как заставить рекламу работать в соцсетях

Елена Дукальская — специалист в области таргетированной рекламы, автор проекта SMM Reklama Latvija. И еще одна героиня серии публикаций о женщинах в малом и среднем бизнесе, о которых мы рассказываем вместе с проектом "Такой большой малый бизнес".

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В интервью Елена рассказала, как она оказалась в мире рекламы и SMM, при этом всегда работая с четкими цифрами, данными и математическими формулами. Как бы отреагировали ваши близкие, если бы спустя многие годы стабильной работы вы бы выбрали совершенно иной путь и фриланс? Елена прошла непростой путь от полного отсутствия клиентов до момента, когда можно самой выбирать, с кем интересно и хочется работать.

"Таргетолог — это тот, кто настраивает рекламу в социальных сетях, — поясняет Елена Дукальская. — Работать с рекламой в социальных сетях лучше всего через рекламный кабинет. Многие до сих пор не знают, что Facebook и Instagram — это одна платформа. Основной секрет в том, что для грамотной настройки рекламы в Instagram необходимо работать через Facebook. Именно там можно правильно настроить цели рекламы.