Такой большой малый бизнес. Елена Дукальская: как заставить рекламу работать в соцсетях

Елена Дукальская — специалист в области таргетированной рекламы, автор проекта SMM Reklama Latvija. И еще одна героиня серии публикаций о женщинах в малом и среднем бизнесе, о которых мы рассказываем вместе с проектом "Такой большой малый бизнес".
В интервью Елена рассказала, как она оказалась в мире рекламы и SMM, при этом всегда работая с четкими цифрами, данными и математическими формулами. Как бы отреагировали ваши близкие, если бы спустя многие годы стабильной работы вы бы выбрали совершенно иной путь и фриланс? Елена прошла непростой путь от полного отсутствия клиентов до момента, когда можно самой выбирать, с кем интересно и хочется работать.
"Таргетолог — это тот, кто настраивает рекламу в социальных сетях, — поясняет Елена Дукальская. — Работать с рекламой в социальных сетях лучше всего через рекламный кабинет. Многие до сих пор не знают, что Facebook и Instagram — это одна платформа. Основной секрет в том, что для грамотной настройки рекламы в Instagram необходимо работать через Facebook. Именно там можно правильно настроить цели рекламы.
Иногда это исключительно имиджевая история, не продажная. Это когда бренд работает на узнаваемость, а вот продажи ведет через Google или по старинке, напрямую в местах продаж.
Таргетолог обязательно должен обладать следующими качествами:
- аналитический склад ума, чтобы проанализировать конкурентов, подобные кейсы и рынок в целом;
- чувство вкуса и стиля. Реклама в социальных сетях должна быть заметной и актуальной одновременно;
- умение планировать и работать с бюджетами. Специалист выстраивает стратегию в зависимости от краткосрочных или долгосрочных целей клиента.
Чаще всего курсы и семинары, которые можно встретить в сети на тему таргета, ориентированы на города миллионники и те приемы, которые предлагают авторы курсов, совершенно не работают на небольшом рынке Латвии".
"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.