"Язык — это не только способ общения, это и весьма серьезный бизнес. Есть ошибочное мнение, что после окончания языковых факультетов вчерашний студент может работать учителем в школе или переводчиком. Но еще есть целый пласт профессий, в которых без хорошего знания более чем одного языка никто не возьмет на работу", — считает Юлия Расторгуева и делится советами как можно развивать знания языков.

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Юлия Расторгуева — магистр переводческих технологий, закончила курс повышения квалификации для преподавателей перевода при МГИМО, специалист в области аудиовизуального перевода, аудиодескрипции, художественного перевода. Директор Центра европейской сертификации иностранных языков ECL при Балтийской международной академии. Леди женского бизнес-клуба Ladies Deal Club и человек, который вдохновил десятки латвийцев не только на изучение языка, но и на профессию переводчика.

"Моя жизнь связана с языками и переводами, так сложилось. И частью своей миссии я считаю прививать любовь к языку у других людей. Это и частная практика, и работа в вузе. Я доцент, директор бакалаврской программы "Письменный и устный перевод" в Балтийской академии. Моя задача, как педагога и наставника, помочь студентам не только понять, но и полюбить иностранные языки. Всем известно, что знание языков открывает множество дверей и дает возможность быстрее и лучше занять свое "место под солнцем".