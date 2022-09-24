"Язык — это не только способ общения, это и весьма серьезный бизнес. Есть ошибочное мнение, что после окончания языковых факультетов вчерашний студент может работать учителем в школе или переводчиком. Но еще есть целый пласт профессий, в которых без хорошего знания более чем одного языка никто не возьмет на работу", — считает Юлия Расторгуева и делится советами как можно развивать знания языков.
Юлия Расторгуева — магистр переводческих технологий, закончила курс повышения квалификации для преподавателей перевода при МГИМО, специалист в области аудиовизуального перевода, аудиодескрипции, художественного перевода. Директор Центра европейской сертификации иностранных языков ECL при Балтийской международной академии. Леди женского бизнес-клуба Ladies Deal Club и человек, который вдохновил десятки латвийцев не только на изучение языка, но и на профессию переводчика.
"Моя жизнь связана с языками и переводами, так сложилось. И частью своей миссии я считаю прививать любовь к языку у других людей. Это и частная практика, и работа в вузе. Я доцент, директор бакалаврской программы "Письменный и устный перевод" в Балтийской академии. Моя задача, как педагога и наставника, помочь студентам не только понять, но и полюбить иностранные языки. Всем известно, что знание языков открывает множество дверей и дает возможность быстрее и лучше занять свое "место под солнцем".
Есть ошибочное мнение, что после окончания языковых факультетов вчерашний студент может работать учителем в школе или переводчиком. Но еще есть целый пласт профессий, в которых без хорошего знания более чем одного языка никто не возьмет на работу. Работа в посольствах, международных делегациях, саммитах и встречах на государственном уровне — все, что касается внешнеэкономических отношений, подразумевает знание минимум двух языков. Научно-исследовательская деятельность, ученый мир и конгрессы также предполагают, как минимум, билингвальность. Интернет-пространство, качественный и грамотный копирайтинг, туристические агентства — во все эти организации, если они работают не на локальном уровне, требуются люди, знающие языки. И если работе с той или иной базой данных можно достаточно быстро научить, то знающего базу, но без языков, обучить на рабочем месте практически невозможно.
Любому, кто развивает знание языков, необходимо набираться опыта. И я искренне рекомендую два пути, где это можно делать:
- "Переводчики без границ" — это некоммерческая организация, созданная для оказания переводческих услуг гуманитарным структурам. Ее философия заключается в том, что каждый сэкономленный на переводе цент может быть направлен на целевую помощь: вылечить, поддержать, накормить или даже спасти жизни. Организация была основана еще в 2010 году и с каждым годом набирает все больше популярности. Я искренне рекомендую студентам и тем, кто планирует работать и создавать карьеру в языковой сфере, обратить свое внимание на эту организацию. Там можно получить не только практику, но и обратную связь, знакомства по всему миру и сообщество людей, связанных нематериальными, а значит — самыми крепкими и надежными ценностями.
- Погружение в среду. Очень рекомендую данный способ изучения молодежи и тем взрослым, кто еще не обременен бытом и своими семьями. Я имею ввиду поездку на семестр-два, может, и дольше, в страну, язык которой вы хотите выучить. Но не ищите сообщества со своим родным языком, иначе можно там так и "заболтаться". Конечно, прежде чем ехать, необходимо изучить законы, правила и ознакомиться с культурой предполагаемого места проживания.
Язык выучить по силам практически всем, если есть свое "зачем". Мой совет — найти его, и тогда все будет складываться наилучшим образом. И, если хотите не только путешествовать и понимать, кто что говорит, но и повысить свою ценность на рынке труда, язык — один из самых верных и беспроигрышных способов".
"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.