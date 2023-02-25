Такой большой малый бизнес. Как социализировать ребенка: 5 советов гештальт-терапевта

Элина Сватикова специализируется на работе с детьми и подростками, а также с гиперактивными детьми. Самый частый вопрос, с которым она сталкивается в постковидное время — как помочь ребенку начать общаться с другими детьми и социализироваться в новой среде. Об этом она рассказала в интервью в рамках проекта "Такой большой малый бизнес".

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Элина дает пять действенных советов, которые помогут родителям подготовить не только ребенка, но и себя к выходу в свет. Речь идет о детях в возрасте от полутора до трех лет.

Быть рядом

Часто бывает, что, приходя в новое место, родитель начинает подталкивать ребенка вперед, пытаясь стимулировать общение. Казалось бы, вот мы пришли — иди, общайся. Но для ребенка такая ситуация связана с большим риском — он начинает испытывать тревогу и чувствовать себя небезопасно. В момент, когда родитель его отталкивает, у ребенка нет ресурса и желания общаться или изучать окружающий мир. В незнакомой обстановке ребенок должен просто чувствовать, что папа или мама рядом.

Показывать пример

Маленькие дети не понимают объяснений. Период, когда с ними можно будет договариваться, наступит гораздо позже. На раннем этапе нужен образец для подражания — как что-то делать, как реагировать.

Маленькие дети повторяют за взрослыми. Например, родитель может пойти вместе с ребенком, присесть на корточки, начать коммуникацию с другими детьми. Спросить про возраст, имя, узнать, можно ли поиграть в чужие игрушки. И дальше действовать по ситуации — дадут игрушку, не дадут. Но главное — мы показываем, что в случае отказа это можно пережить. Ведь для ребенка это огромное событие, он может сильно расстроиться. Но родитель всегда рядом и помогает справиться с эмоциями. И наоборот, если ребенок пришел со своей игрушкой и не готов ее никому давать, надо понимать, что это его право. Он может быть не готов в данный момент делиться — и это совершенно нормально.

Отвечать за безопасность коммуникации детей

Именно детей, а не одного ребенка. Изначально я подразумеваю, что среда безопасная и ребенку ничего не угрожает. Но в возрасте от полутора до трех лет импульсы главнее всего, и это надо учитывать. Если ребенку захочется стукнуть другого лопаткой, взрослому хватит времени, чтобы остановить удар. Это касается и чужого ребенка, и собственного. Взрослый не просто находится рядом — он внимательно наблюдает за коммуникацией между детьми. И здесь важно остановить и перенаправить действие, но не коммуникацию целиком. И напомню, объяснять бесполезно. Ребенок не в состоянии понять и принять правила заранее.

Не мешать ребенку общаться

Я нередко вижу ситуацию, когда взрослый останавливает своего ребенка в желании пообщаться с другими детьми или взрослыми — из-за опасений, что коммуникация будет небезопасной. Бывает, что дети схватились за игрушку и тянут друг к другу — не стоит этому мешать. Будет так, что у кого больше аргументов (кто-то более настойчивый, юркий, сильный) у того и остается игрушка. Это не драка, тут нет опасности, но это их способ договариваться. И прекрасный опыт социализации — чтобы отстоять свою позицию, нужны аргументы. И если ребенок лишился игрушки, взрослый рядом и помогает пережить ситуацию. Или вернуть игрушку, показав своим примером как это делать — просим или обращаемся к другому родителю, но только мирным путем и без агрессии.

Негативный опыт — тоже опыт

Ко мне часто обращаются родители, которые столкнулись с тем, что у ребенка первый и второй опыт были негативными, и они переживают, что подобное повторится. Чаще всего виновниками ситуации были взрослые — они или подталкивали ребенка к общению, оставляя его одного, или не следили за безопасностью и не остановили в опасный момент.

Чтобы разрешить проблему, важно сделать несколько шагов назад. Может быть, ребенку нужно больше времени, может он не готов к общению и хочет посидеть на руках и убедиться, что это безопасно. Может быть, место и люди ему неприятны — такое тоже бывает. "Своих" надо искать и для детей.

Важно помнить, что эмоция — это естественная реакция. Ее нельзя включить или выключить по желанию. И детям, и взрослым важно побыть в этой эмоции. И если ребенок рассердился, мы следим за безопасностью его и детей вокруг. А если расплакался — держим на руках и обнимаем столько, сколько нужно, пока он сам не заинтересуется окружающим миром. Взрослый — как батарейка, он заряжает ребенка уверенностью и в себе, и в происходящем. Возможно, надо чуть больше терпения и времени.

Foto: Privātā arhīva foto

Элина Сватикова — руководитель семейного центра Igmalin, магистр педагогики, гештальт-терапевт.

Такой Большой Малый Бизнес — цикл передач, в поддержку профессионалов, малого и среднего бизнеса. Проект осуществляет женский бизнес-клуб Ladies Deal Club.