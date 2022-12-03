Такой большой малый бизнес. Как стандарт качества помогает компаниям увеличить прибыль

Стандарт, простыми словами — это образец, которому и должно соответствовать качество товара или услуги. Чтобы все могли следовать стандартам, готовится документ, в котором содержатся все необходимые сведения. И это не наказание, как рассуждают некоторые руководители, а огромный бонус, который составляется один раз (потом, правда, стоит его пересматривать и корректировать) и служит маяком как для персонала, так и для руководства.

Если еще проще — это сформулированные принципы по каждой из позиций цикла работы компании. С момента прихода сотрудника на работу и до момента, когда в помещении гаснет свет. Можно прописывать свои позиции, а можно обратиться к семи принципам менеджмента качества. Вот они:

Ориентация на клиента

Работаем над репутацией, завоеванием клиентского доверия, а также созданием большей ценности для потребителя.

Лидерство

Работа над единством цели, а также привлечение работников к реализации этой цели. Здесь разрабатываются стратегии, политика компании, миссия и ценности.

Вовлеченность персонала

Работа над целостностью коллектива, над увеличением удовлетворенности, признание и поощрение вклада в общее дело.

Процессный подход

Работаем над сотрудничеством, взаимодействием процессов, осмысляем возможности, а также анализируем влияние этих процессов друг на друга. Не забываем про оптимизацию.

Улучшение

Улучшение всех вышеперечисленных моментов, а также обучение сотрудников, модификация процессов, услуг и продукции.

Принятие решений на основе фактов

Работаем над тем, как, когда и каким образом проводить анализ, аудит, принимать те самые решения и вводить изменения в процессы. Определяем принцип мониторинга показателей.

Менеджмент взаимоотношений

Это не только про персонал, но и про все взаимоотношения компании — подрядчики, исполнители, партнеры. Работаем над увеличением ценности заинтересованных сторон.

В настоящее время разработано множество инструментов, на примере которых можно создавать свои стандарты — инструкции, а также пользоваться уже готовыми, разделенными по сферам, отраслям и масштабности. Я искренне рекомендую своим клиентам из малого и среднего бизнеса посвятить следующий год описанию процессов. Когда мы вместе это делаем, то находим очень много "заброшенных" тем, к которым собственник, по причине чрезмерной занятости, просто забывает или не успевает обратиться. Уверяю вас, внедрив стандарты качества, можно значительно увеличить свой чек и улучшить взаимодействие коллектива".

"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.