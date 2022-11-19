Такой большой малый бизнес. Косметолог: красивая кожа — это совместная работа специалиста и клиента

Светлана Гурова владеет различными техниками массажа лица, но считает, что без участия самих клиентов чудеса происходить не будут: крайне важно, как человек питается, какой образ жизни ведет, есть ли у него стресс и как часто он нарушает свои ритмы сна.

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Светлана Гурова, специалист в области красоты. Светлана специализируется на массажах лица, которые считает достойной и безопасной альтернативой уколам. Светлана закончила SPA School, является профессиональным спа-специалистом, также является выпускницей Beauty school, с образованием косметик. Деятельность косметика направлена на уходовые процедуры лица и тела. Имеет сертификат ITEC, позволяющий оказывать процедуры в сфере красоты по всему миру. Леди женского бизнес-клуба Ladies Deal Club.

"Мы часто сами являемся основной причиной проблемной кожи и раннего старения. Обращаясь к специалистам мы забываем, что это большая, совместная работа. Это постоянная дисциплина во имя заботы о себе. Не будем отрицать, что внешний вид в современном мире важен. На этом построена целая индустрия и не думаю, что кто-то в ближайшем будущем откажется от темы молодости.

Понимаю, что не у всех есть возможность и средства ходить к специалистам. Но всегда своих клиенток учу, что они могут делать в домашних условиях для поддержания эффекта после комплекса процедур.

Сейчас приближается зима, а это не менее стрессовое время для нашей кожи, чем жаркое лето с изобилием солнечных лучей. Хочу поделиться советами, которые уж точно не могут навредить.

Продолжаем пить воду. Красивая кожа без ежедневного употребления воды — невозможна. Необходима небольшая утренняя физкультура, которая поможет проснуться телу и запустить механизмы — она важна в любом возрасте и в любом сезоне. Зима — прекрасное время для витамина C. Сыворотки и крема с содержанием этого витамина помогут осветлить кожу, защитят от внешних агрессивных факторов окружающей среды, укрепят и восстановят. В холодное время рекомендую использовать увлажняющие крема более плотной текстуры, которая будет лучше сохранять влагу. Обязательно использование SPF кремов, даже в пасмурную погоду. Зимой мороз часто сопровождается ярким солнцем. Зима — время пилингов. Для обновления кожи, для устранения возрастных признаков, пигментации и увлажнения, но тут стоит довериться профессионалу, так как можно сильно травмировать кожу и нанести вред. Прежде чем употреблять витамины, рекомендую сначала проверить организм, сдав анализы, и точно убедиться чего не хватает, а что в избытке и не устраивать себе еще и передозировку.

Одним из самых факторов, влияющих на внешний вид является сон: вредны как его нехватка, так его и сильное изобилие. Излишний сон также пагубно отражается на внешности и вредит всему организму в целом. Очень многое зависит от нас.