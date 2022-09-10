Такой большой малый бизнес. Лучшие инвестиции — скучные инвестиции: как научиться финансовой дисциплине

"Важно не сколько ты зарабатываешь, а сколько у тебя остается. И что мы делаем с тем, что осталось", — уверена специалист по финансам Нелли Пешко. В очередной публикации проекта "Такой большой малый бизнес" она делится своим опытом и советами.

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Нелли Пешко — специалист в области инвестиций и накоплений, консультант по управлению личными финансами, инвестор. Также автор и спикер многочисленных бизнес-тренингов, президент комитета детского международного благотворительного фонда Vivat Future, прокурист инвестиционной компании Multitalent Investment.

"Важно не сколько ты зарабатываешь, а сколько у тебя остается, — говорит она. — И что мы делаем с тем, что осталось. В мире финансов нет статики и нельзя положить под матрас 100 долларов так, чтобы через несколько лет у этой суммы была точно такая же покупательская способность. Финансовая грамотность — это то чему не только можно, но и нужно научиться. Вовсе не значит, что все сразу должны начать инвестировать, но понимать, откуда и как появляется капитал и куда и почему он уходит — важно.

Стоит ответить себе на главный вопрос: "Зачем копить капитал?". Посмотреть на свою жизнь с точки зрения финансов. Разобраться и поменять свои ограничивающие убеждения. Мозг должен понять, для чего и почему это надо делать, увидеть смысл. Чтобы начать копить, необходима мотивация.

Чтобы сформировать капитал и затем заставить деньги работать на себя, необходимы дисциплина и честность перед самим собой:

Объективно и честно оценить свое текущее финансовое состояние.

Увидеть проблемы и перспективы, даже если они со знаком минус.

Поставить личные, не навязанные обществом или друзьями вдохновляющие финансовые цели.

Разработать личный финансовый план.



На основании своих возможностей и поставленных целей важно правильно подобрать инвестиционные инструменты и стратегию. Решить, что именно вам подходит, а что нет, на какой риск вы можете пойти, от чего вы можете отказаться, какие действия совершить.