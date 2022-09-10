Такой большой малый бизнес. Лучшие инвестиции — скучные инвестиции: как научиться финансовой дисциплине

"Важно не сколько ты зарабатываешь, а сколько у тебя остается. И что мы делаем с тем, что осталось", — уверена специалист по финансам Нелли Пешко. В очередной публикации проекта "Такой большой малый бизнес" она делится своим опытом и советами.
Нелли Пешко — специалист в области инвестиций и накоплений, консультант по управлению личными финансами, инвестор. Также автор и спикер многочисленных бизнес-тренингов, президент комитета детского международного благотворительного фонда Vivat Future, прокурист инвестиционной компании Multitalent Investment.
"Важно не сколько ты зарабатываешь, а сколько у тебя остается, — говорит она. — И что мы делаем с тем, что осталось. В мире финансов нет статики и нельзя положить под матрас 100 долларов так, чтобы через несколько лет у этой суммы была точно такая же покупательская способность. Финансовая грамотность — это то чему не только можно, но и нужно научиться. Вовсе не значит, что все сразу должны начать инвестировать, но понимать, откуда и как появляется капитал и куда и почему он уходит — важно.
Стоит ответить себе на главный вопрос: "Зачем копить капитал?". Посмотреть на свою жизнь с точки зрения финансов. Разобраться и поменять свои ограничивающие убеждения. Мозг должен понять, для чего и почему это надо делать, увидеть смысл. Чтобы начать копить, необходима мотивация.
Чтобы сформировать капитал и затем заставить деньги работать на себя, необходимы дисциплина и честность перед самим собой:
- Объективно и честно оценить свое текущее финансовое состояние.
- Увидеть проблемы и перспективы, даже если они со знаком минус.
- Поставить личные, не навязанные обществом или друзьями вдохновляющие финансовые цели.
- Разработать личный финансовый план.
На основании своих возможностей и поставленных целей важно правильно подобрать инвестиционные инструменты и стратегию. Решить, что именно вам подходит, а что нет, на какой риск вы можете пойти, от чего вы можете отказаться, какие действия совершить.
Стоит сделать свой самый первый шаг, начать точку отсчета. Для этого важно вести учет личных финансов — контролировать расходы и не попадаться на маркетинговые крючки и сиюминутные "хочу". Точно знать, сколько и где вы можете сэкономить. Изучить и проанализировать, где и когда вы могли бы заработать дополнительные средства. Внедрить привычку откладывать сразу как приходит доход (10-20% от каждого дохода). Дать себе время на ошибки. Разрешить себе начинать сначала столько раз, сколько необходимо (как при езде на велосипеде). Найти единомышленников, пусть даже это будут авторы книг или ведущие подкастов про финансы.
Накопив определенный капитал, вы почувствуете твердую почву под ногами и сможете держать жизнь в своих руках, какой бы кризис не наступил.
Стоит учитывать и основные привычки, которые ведут к бедности:
- Тратить все, что зарабатывается.
- Жить в кредит в соблазне получить здесь и сейчас.
- Откладывать важные дела на потом, особенно в отношении управления личными финансами: "Вот закончу и тогда…"
- Жить одним днем и не думать о будущем.
- Нерешительность, излишний страх и скептицизм.
- Отсутствие дисциплины.
Если вы нашли в этих пунктах себя, у меня хорошие новости — это значит, что вы способны принять ситуацию, а значит способны и на второй шаг — приложить силы, чтобы эту ситуацию изменить. И сейчас я перечислю основные качества, которые необходимо развивать не только чтобы выбраться из финансовой рутины, но и шаг за шагом становиться инвестором.
Первое — дисциплина. Только дисциплинированное следование выбранной стратегии поможет сформировать необходимый капитал. Дисциплину отлично развивают командные игры и спорт.
Второе — спокойствие. Надо уметь контролировать эмоции. На тему эмоциональной грамотности изданы десятки книг. Их действительно стоит начать изучать, а через них — и себя.
Третье — практикуем дальновидность. Важно уметь увидеть отсроченную выгоду. Для этого очень хорошо пройти базовый курс игры в шахматы. Не обязательно становиться гроссмейстером.
Четвертое — терпение. Помните, что лучшие инвестиции — скучные инвестиции. Те, которые не вызывают у нас эмоций, а основаны на анализе и расчетах. Не пытайтесь сразу изменить свою жизнь. Начните с недели осознанности. Потом можно взять перерыв и выбрать сразу две недели. Потом три. И таким образом увеличивать срок концентрации внимания к рутинным действиям.
Я бы рекомендовала начать смотреть, слушать и читать на тему инвестиций, поначалу не делая резких движений. Получать знания, внимательно проверяя источники и тех, кто выступает в роли учителя. Знания — это тоже инвестиции, это вам подтвердит любой успешный инвестор. И помните — ошибаются все. Разница лишь в том, что мы делаем с ошибками и после них".