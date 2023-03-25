Такой большой малый бизнес. Любовь и закон: юрист Наталья Сергачева об общем имуществе, алиментах и других важных вопросах

В практике юриста Натальи Сергачевой большое количество бракоразводных и имущественных процессов, сложности в которых были вызваны только тем, что изначально одна из сторон не до конца понимала, что именно подписывает или как оформляется сделка. Как бы ни была банальна фраза, но она актуальна всегда: "Незнание закона не избавляет от ответственности".

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Наталья Сергачева рассказывает, о чем стоит помнить и на что обратить внимание тем, кто находится или планирует войти в отношения.

Имущество без брака



Стоит задуматься о том, как вы будете делить имущество в случае "свободных" отношений. Точнее обговорить не самый простой момент на случай, если они прекратятся.

Действительно, часто бывает, что в паре одна из сторон или обе не хотят или не могут заключить брак официально, но при этом приобретают недвижимость - землю, дом или квартиру. Стоит помнить, что имущество, приобретенное вне брака, в контексте гражданского закона не является совместно нажитым имуществом. После расставания данное имущество не делится, и оно принадлежит тому, на кого записано. Поэтому, приобретая недвижимость, вы можете сразу регистрировать его в равных долях или пропорционально сделанному вкладу. После подписания договора покупки, стороны идут к нотариусу, оформляют прошение для Земельной книги по долям и потом уже подают бумаги в саму инстанцию.

Ребенок от другого партнера



Это не про измены, а про случаи, в которых супруги давно не живут вместе, но у них не оформлено расторжение брака. Если в таких отношениях у женщины появляется ребенок от другого мужчины, то отцом все равно считается муж. Иногда даже бывший муж, если развод оформлен менее чем за десять месяцев до рождения ребенка. В такой ситуации может возникнуть проблема в регистрации биологического отца в качестве истинного родителя ребенка.

Конечно, все можно исправить. Но для этого необходимо всем трем сторонам пойти в загс, где муж подписывает отказ от ребенка, а настоящий отец подписывает признание отцовства. Еще один вариант - предоставить уже заверенные нотариусом отказ и признание. Но случается, что супруг не согласен или вообще находится в зоне доступа и ничего не знает.

Некоторым парам удается вовремя развестись и заключить новый брак - тогда отцом признается новый супруг. Можно, конечно, вообще ничего не делать. Но стоит помнить, что после рождения ребенка есть всего два года, чтобы через суд изменить имя отца в свидетельстве о рождении.

Внимательно читайте документы



Даже с самыми близкими, любимыми и родными и если кажется, что все мирно и обоюдно. Например, если вы оформляете развод мирным путем, а соглашение подготавливает юрист второй стороны, в документе могут быть неочевидные моменты, которые способен распознать только эксперт. Рекомендуется не подписывать сразу, а показать соглашение специалисту и проконсультироваться. Изменить условия, когда документ еще не подписан, гораздо проще. В противном случае чаще всего вторая сторона уже не идет навстречу и на уступки. А любой суд — это всегда время, издержки и нервы. В случае заключения брака — точно такая же история. Читаем, изучаем, консультируемся.

Как рассчитать алименты



Сумма алиментов зависит от того, какие финансы необходимы для содержания ребенка. Каждый случай индивидуален - у всех свои нужды, требования, расходы и разный уровень жизни.

Чтобы рассчитать сумму алиментов, стоит составить таблицу, куда войдут все ежемесячные расходы на ребенка, включая одежду, лекарства, кружки по интересам, образование, коммунальные и транспортные расходы, отдых и даже карманные деньги. Учитывайте, что указывается средняя сумма. Например, в июне нет расходов на дорогую одежду, обувь или учебные пособия, но осенью и зимой расходы значительно увеличиваются.

Далее расчет производится, исходя из доходов родителей. Пример: ваш доход составляет 1000 евро, доход второго родителя - 3000 евро, сумма содержания ребенка в месяц - 800 евро. Согласно этим цифрам, ваша сумма на содержание - 200 евро, для второй стороны - 600 евро. Разумеется, ваш личный расчет не является гарантией, что вы получите именно заявленную сумму, но будет гораздо проще объяснить в суде, откуда взялись эти цифры и почему именно такая сумма нужна для полноценного содержания ребенка (расходы подтверждаются чеками и платежными документами).

Как бы ни сложилась жизнь, не оставляйте в ней юридических хвостов, заключайте и расторгайте все договоры вовремя и старайтесь перед подписанием обсудить содержание документов с компетентным лицом.

Наталья Сергачева - практикующий юрист, специализирующийся в вопросах гражданского права. С 2008 года ее основными направлениями являются семейное и трудовое право, а также составление документации и договоров. Спикер женского бизнес-клуба Ladies Deal Club.

"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.