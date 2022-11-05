Такой большой малый бизнес. Маклер: как вовремя продать или выгодно купить недвижимость

В цикле передач "Такой Большой Малый Бизнес" маклер Лариса Богданова рассказала не только про недвижимость, но и о страховании и накоплении для себя и своей семьи.

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Лариса Богданова — специалист в области недвижимости с более чем двадцатилетним стажем, сертифицированный оценщик, маклер и консультант, помогающий купить, продать, сдать в аренду коммерческую и жилую недвижимость, а также проводит сделки от А до Я. Леди женского бизнес-клуба Ladies Deal Club, художник, эстет и путешественница.

Сейчас довольно сложный период в сфере бизнеса и, соответственно, недвижимости в том числе. Что происходит со спросом на рынке и как вовремя продать или выгодно купить недвижимость в наше нестабильное время?

"Сегодня по-прежнему растет спрос на частные дома и дачную недвижимость. Это связано и с пандемией, которая долгое время расшатывала рынок недвижимости и устроила настоящую волну переселения. Многие горожане выбрали жизнь за пределами города и обосновались там, где есть возможность обзавестись пусть и небольшим, но участком земли на случай, если опять объявят комендантский час или введут запреты на посещение каких либо мест для прогулок или развлечений.

Как бы ни складывалась наша жизнь, есть основные маркеры, на которые стоит обращать внимание при покупке квартиры или участка земли для строительства.

Стоит изучить план развития города или региона и убедиться, что на месте вашего дома, в ближайшее время (или долгосрочной перспективе), не пройдет какая-то сверхскоростная магистраль или возникнут другие проблемы, которые могут не только помешать размеренной жизни, но и вообще приведут к скорому переезду. Пример: стройка "окна в окна", которая может существенно повлиять на стоимость вашей недвижимости в будущем.

Если мы говорим о покупке квартиры, то стоит обратить внимание на коммунальные счета, задолженности дома и накопления, которые будут использованы в случае ремонта или экстренной ситуации.

На моей практике люди не всегда задумываются о транспорте, сообщении с важной инфраструктурой, такой как поликлиника, школа, детский сад, магазин и возможность приехать — уехать в случае, если подвел личный транспорт. Также я предлагаю внимательно изучать, где находятся ближайшие пункты скорой помощи и пожарной службы.

Прозрачность сделки и сопровождение опытного специалиста. Это то, на чем точно не стоит экономить. Нет такого понятия как "типовой договор" и фраза "его все подписывают, это исключительно формальность" — должны заставить еще внимательнее относится к сделке. Договор — это от слова "договариваться" и он никак не должен быть выгоден в одностороннем порядке. Пункты должны быть понятны и детальны, а не "мы имеем ввиду вот это, а написали вот то". Что имеем ввиду то и должно быть написано.

Страхование себя, страхование недвижимости на всех циклах строительства или ремонта. Себя необходимо страховать особенно в тех случаях, когда берутся кредиты, — в таком случае, в непредвиденной ситуации, бремя выплат не упадет на плечи родных и близких. Что касается страхования своей недвижимости — это тоже тот пункт, на котором категорически не рекомендую экономить и внимательно отнестись к пунктам договора, выплатам, самориску и прочим нюансам сделки. Не все знают, но есть страховка, которую вы оформляете в случае, если собираетесь сдавать недвижимость в аренду. Это может очень облегчить жизнь во многих случаях.

Важным, при приобретении недвижимости или ее продажи, являются холодным ум, здравый смысл, участие профессиональных и проверенных специалистов и хороший просчет вариантов, связанных с финансовыми и выплатами и получением денег.