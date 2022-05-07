Такой большой малый бизнес. Мир финансов — это не только про мужчин

Сегодняшняя героиня проекта "Такой большой малый бизнес" - Алла Солодуха. Бухгалтер с более чем двадцатилетнем стажем, специалист в области найма и увольнения и консультант по трудовому праву.

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Алла является собственником компании, оказывающей бухгалтерские услуги, а также работает по договору подряда с несколькими крупными латвийскими компаниями.

Одна из основных компетенций специалиста — договоры с подростками и школьниками. Алла рассказывает детям, подросткам и их родителям об их правах и обязанностях, а также консультирует работодателей.

"В нашей стране законы меняются с невероятной скоростью, тут нельзя однажды выучиться и "выдохнуть". Приходится постоянно держать руку на пульсе, при том не только на пульсе своего бизнеса, но еще и своих клиентов.

Мир финансов принято считать мужским, но если посмотреть, кто именно занимается подсчетом и сведением дебета с кредитом, чаще всего это женщины. Мужчины занимают нишу юридической или адвокатской практики, а вот бухгалтеры преимущественно именно женщины.

Сталкивалась ли я когда-то с дискриминацией по половому признаку? Скорее нет, чем да. Более того, факт, что я женщина, располагает мужчин, собственников бизнеса доверять мне и моей компании ведение учета. Возможно, "ноги растут" из советского прошлого, когда часто считалось, что всю зарплату надо отдать женщине, а она уже потом будет ее распределять. Я с таким подходом не согласна.