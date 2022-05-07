Такой большой малый бизнес. Мир финансов — это не только про мужчин

Сегодняшняя героиня проекта "Такой большой малый бизнес" - Алла Солодуха. Бухгалтер с более чем двадцатилетнем стажем, специалист в области найма и увольнения и консультант по трудовому праву.
Алла является собственником компании, оказывающей бухгалтерские услуги, а также работает по договору подряда с несколькими крупными латвийскими компаниями.
Одна из основных компетенций специалиста — договоры с подростками и школьниками. Алла рассказывает детям, подросткам и их родителям об их правах и обязанностях, а также консультирует работодателей.
"В нашей стране законы меняются с невероятной скоростью, тут нельзя однажды выучиться и "выдохнуть". Приходится постоянно держать руку на пульсе, при том не только на пульсе своего бизнеса, но еще и своих клиентов.
Мир финансов принято считать мужским, но если посмотреть, кто именно занимается подсчетом и сведением дебета с кредитом, чаще всего это женщины. Мужчины занимают нишу юридической или адвокатской практики, а вот бухгалтеры преимущественно именно женщины.
Сталкивалась ли я когда-то с дискриминацией по половому признаку? Скорее нет, чем да. Более того, факт, что я женщина, располагает мужчин, собственников бизнеса доверять мне и моей компании ведение учета. Возможно, "ноги растут" из советского прошлого, когда часто считалось, что всю зарплату надо отдать женщине, а она уже потом будет ее распределять. Я с таким подходом не согласна.
В детстве я хотела работать в другой сфере, но все равно связанной с бизнесом — менеджмент, маркетинг.
В начале 1990-х все эти дисциплины звучали как что-то космическое и невероятное. Понятно, что это просто "управление" и "продажи", но, казалось, данное направление откроет двери в совершенно иной мир. Но сложилось так, что изначально меня взяли менеджером по продажам, а потом я стала заниматься учетом, подсчетами и аналитикой - и так и осталась в данной сфере.
Что касается курсов повышения квалификации… В нашей стране это сложно. Разумеется, я хожу на все мероприятия, которые организует VID, но самое главное — это постоянно читать законы и следить за информацией. Особенно во времена турбулентности и санкций.
Хочу дать один дружественный совет — перепроверяйте информацию столько раз, на сколько хватает времени. У нас одна история может перерасти в другую даже в течение дня. Стоит отметить, что у соседних стран с этим "строже" — перед принятием новых решений должна пройти, как минимум, одна неделя.
Возвращаясь к мужским и женским профессиям, считаю, что деньги хорошо считают как одни, так и другие. Разве что отчеты, чеки и документы не любят вовремя сдавать, по моему опыту, 95% представителей бизнеса. Там и происходит основное сражение между бухгалтерами и собственниками.
"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.