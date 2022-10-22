Такой большой малый бизнес. Монтессори-педагог: почему от ребенка не нужно ничего требовать

Татьяна Припек — монтессори-педагог для детей в возрасте от 3 до 6 лет и для их родителей, потому что гармоничное развитие начинается с гармонии в семье и отношениях.
Татьяна профессионально занимается подготовкой детей ко взрослой жизни, помогает выстраивать коммуникацию в семье и переводит с "детского" языка на взрослый, чтобы родители могли понимать и принимать потребности своего ребенка.
В цикле передач "Такой большой малый бизнес", в сотрудничестве с Ladies Deal Club, Татьяна поделилась секретами и особенностями своей работы.
"Как бы ни было сложно, но я рекомендую изначально ничего не хотеть от ребенка. Не путать свои ожидания и его способности. Оценить возможности и физиологические нюансы.
Что это значит: не нужно ничего от ребенка ждать? С ним просто надо быть рядом.
Классическое занятие состоит из подробного плана того, чему хотим научить ребенка и что ему надо делать. Я же свои презентации начинаю словами "Я хочу сделать…", при этом иногда даже не надо привлекать внимания ребенка.
А дальше любые вариации согласно потребностям и интересам ребенка. Например, самолет из пластилина. Какой же цвет мне выбрать? О, фюзеляж будет синий, а крылья зеленые! С чего же я начну? И так далее. И тогда случается чудо. Ребенок отказывался, вы настаивали, а тут… он сам начинает просить дать ему попробовать.
И еще важный нюанс: в конце занятия у каждого из вас своя работа. У дошкольников работает впитывающий разум и зеркальные нейроны. Когда вы идете параллельно, он хочет стать зеркалом. Таким образом, он формирует свое мышление по образу извне.
Важно учитывать следующие правила:
- Учиться — значит искать и находить ответы на свои вопросы.
- Если у вас нет внутренних вопросов, самое время остановиться и прислушаться. В тишине лучше слышно.
- Мы общаемся образами, закодированными в слова, а не грамматическими конструкциями. Ищите в словах глубинный смысл и объясняйте его детям.
- Забота — это форма коммуникации. Один может захотеть позаботиться о другом живом существе. Второй должен разрешить о себе позаботиться и сформулировать, как о нем можно позаботиться. Придется изучать и понимать себя, без этого забота невозможна.
Каждый ребенок — целостная огромная вселенских масштабов система:
- Тело выстраивается у каждого в уникальный биоинструмент. Оно сильное, гибкое, точное, эффективное, красивое.
- Разум и стиль мышления формируется согласно своей природной задаче. И "кормить" такой развивающийся мозг интуитивно хочется соответствующей интеллектуальной пищей. Здесь же настраиваются психические процессы для лучшего развития конкретного человека: восприятие, память, концентрация, внимание.
- Психология и эмоции — главное. Какими бы точными и широкими знаниями не обладал ребенок, жить свою жизнь дает ему упорядоченность в психологическо-эмоциональном настрое и уверенность в своих силах. Если здесь сбиваются природные настройки, то в теле и разуме происходит рассинхронизация и таланты человека затухают.
- Коммуникация — это навыки общения и это нужно каждому. А вот потребности в количестве и качестве общения у всех сильно отличаются.
Самые ценные откровения от детей приходят в момент истинной осознанности:
"Я слышу, как ты думаешь", — сказал мне вчера шестилетний чувствительный ребенок, пока мы вместе решали кроссворды.
"Ты обладаешь такой уникальной способностью, скоро научишься ее применять. А пока — наблюдай", — говорю я ребенку.
Важно жить своей жизнью и дать жить другому его жизнью рядом с тобой".
"Такой большой малый бизнес" — цикл передач, выпускаемых латвийским женским бизнес-клубом Ladies Deal Club для поддержки предпринимателей в малом и среднем бизнесе.