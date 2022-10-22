Такой большой малый бизнес. Монтессори-педагог: почему от ребенка не нужно ничего требовать

Татьяна Припек — монтессори-педагог для детей в возрасте от 3 до 6 лет и для их родителей, потому что гармоничное развитие начинается с гармонии в семье и отношениях.

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Татьяна профессионально занимается подготовкой детей ко взрослой жизни, помогает выстраивать коммуникацию в семье и переводит с "детского" языка на взрослый, чтобы родители могли понимать и принимать потребности своего ребенка.

В цикле передач "Такой большой малый бизнес", в сотрудничестве с Ladies Deal Club, Татьяна поделилась секретами и особенностями своей работы.

"Как бы ни было сложно, но я рекомендую изначально ничего не хотеть от ребенка. Не путать свои ожидания и его способности. Оценить возможности и физиологические нюансы.

Что это значит: не нужно ничего от ребенка ждать? С ним просто надо быть рядом.